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'బిహార్ స్టైల్' జెన్ Z నిరసన- బారికేడ్ల చోరీ- పోలీసులతోనే టగ్ అఫ్ వార్- ఫుల్ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్

వినూత్నంగా బిహార్‌లో జెన్ జెడ్ ఆందోళనలు- చాలా ఫన్నీ ఘటనలు- పోలీసులు, విద్యార్థుల మధ్య టగ్ ఆఫ్ వార్- అణుబాంబు కావాలన్న నిరసనకారుడు

Gen z Protest Bihar Style
Gen z Protest Bihar Style (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 6:04 PM IST

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Gen z Protest Bihar Style : నీట్​ పేపర్ లీకేజ్​, విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాలను అరికట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇటీవలే దేశ రాజధాని దిల్లీ జెన్ జెడ్ నిరసనలతో అట్టుడికిపోయింది. సీజేపీ, నిరుద్యోగ యువత ధర్నాలు, ఆందోళనలు, నిరసన ప్రదర్శనలతో హోరెత్తించారు. ఈ క్రమంలో నిరసనకారులపై లాఠీచార్జ్ చేయగా పలువురు గాయపడ్డారు. అలాగే చెదురుమదురు హింసాత్మక ఘటనలు సైతం జరిగాయి. అయితే బిహార్‌లో జెన్‌ జెడ్ చేసిన నిరసనలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. నిరసన ప్రదర్శనల కొన్ని వీడియో క్లిప్‌లు ఫన్నీగా ఉండడంతో నెటిజన్లకు నవ్వు తెప్పిస్తున్నాయి.

ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీని వ్యతిరేకిస్తూ జులై 22-25 మధ్య బిహార్ యువత రోడ్డెక్కింది. పట్నా సహా రాష్ట్రంలోని ఇతర నగరాల్లో ఆందోళన చేపట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అయితే ఈ నిరసనల సమయంలో బిహార్ విద్యార్థులు చేసిన చేష్ఠలు అందరికి నవ్వు తెప్పిస్తున్నాయి. అందుకే ఈ ఆందోళనలను 'బిహార్ స్టైల్' జెన్ జెడ్ నిరసనగా పలువురు అభివర్ణిస్తున్నారు.

టియర్‌గ్యాస్ లవర్!
జులై 22న పట్నాలో నిరసనకారులపై బిహార్ పోలీసులు టియర్‌గ్యాస్ షెల్స్‌ను ప్రయోగించారు. అక్కడ ఉన్న విద్యార్థుల్లో ఒకరు టియర్‌గ్యాస్ రుచి చూశాడు. ఆ సమయంలో అతడు మాట్లాడిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. "అందరికీ నమస్కారం. నేను ఈరోజు ఒక తప్పు చేశాను. పోలీసులు మాపై టియర్‌గ్యాస్ ప్రయోగించారు. నేను దాని రుచి ఎప్పుడూ చూడలేదు. అందుకే ఆ పొగలోకి వెళ్లాను. అదొక చాలా శక్తివంతమైన పదార్థం మిత్రులారా. అందులో ఇథనాల్ సున్నా శాతం ఉంటుంది. చర్మం కూడా మండిపోతోంది. కళ్లు మండుతున్నాయి. నా ముక్కు నుంచి నీరు కారుతోంది" అని వీడియోలో చెప్పాడు.

సారన్ జిల్లాలో యువకులు తమపై పోలీసులు ప్రయోగించిన టియర్‌గ్యాస్ షెల్స్‌ను ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా పట్టుకున్నారు. తిరిగి టియర్‌గ్యాస్ షెల్స్‌ను పోలీసులపైకే విసిరారు. దీంతో నిరసనకారులను ఎలా అదుపు చేయాలో పోలీసులకు అర్థంకాక సతమతమయ్యారు. ఛప్రా పట్టణం సహా ఇతర ప్రాంతాలలో ఆందోళనకారులు తమపైకి ప్రయోగించిన టియర్‌గ్యాస్ షెల్స్‌ను కర్రలతో బాదారు.

బారికేడ్ల దొంగతనం- రోలర్ స్కేట్లుగా మార్పు
తమ ప్రదర్శనను అడ్డుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లను చూసి విద్యార్థులు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. తమ గళాన్ని ఎవరూ అణచివేయలేరని ప్రతీకాత్మకంగా తెలియజేసేందుకు బారికేడ్లను ఎత్తిపట్టుకుని పారిపోయారు. అంతేకాకుండా వారిలో చాలామంది బారికేడ్లను రోలర్ స్కేట్లుగా, కిక్ స్కూటర్లుగా, రైడ్-ఆన్ బొమ్మలుగా మార్చారు.

వాటర్ కెనాన్- రెయిన్ డ్యాన్స్
పేపర్ లీకేజీలకు బాధ్యత వహిస్తూ అప్పటి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని మండుటెండలో నిరసనకారులు ఆందోళన చేశారు. అయితే తీవ్రమైన ఎండ కారణంగా తమ డిమాండ్‌ను మరిచిపోయి భద్రతా సిబ్బందిని టియర్ గ్యాస్, వాటర్ కెనాన్‌ల కోసం ఏమైనా ఏర్పాట్లు చేశారా అని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు పోలీసు అధికారులలో ఒకరు అవునని సమాధానం ఇచ్చారు. వాటర్ కెనాన్‌లను నిరసనకారులపై పోలీసులు ప్రయోగించగా స్టూడెంట్స్ రెయిన్ డ్యాన్స్ చేయడం చర్చనీయాంశమైంది.

నిరసనకారులు, పోలీసుల మధ్య టగ్ అఫ్ వార్
పట్నాలో నిరసనలకు ప్రధాన కేంద్రమైన డాక్ బంగ్లా స్క్వేర్ వద్ద విద్యార్థుల ప్రదర్శనను ముందుకు సాగకుండా ఆపడానికి పోలీసులు తాడు (రోప్)లను ఉపయోగించాలని నిర్ణయించారు. అయితే నిరసనకారులు పోలీసులకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. ఆ పొడవాటి, మందపాటి తాడును పట్టుకుని లాగడం ప్రారంభించారు. ఆ తాడు చేజారకుండా చూసేందుకు పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. కాసేపటి తర్వాత నిరసనకారులు, పోలీసుల మధ్య టగ్ ఆఫ్ వార్‌లా మారిపోయింది.

అణుబాంబు కావాలని డిమాండ్
సారన్ జిల్లా కేంద్రమైన ఛప్రాలో నిరసనలు హోరెత్తాయి. ఈ నిరసన సమయంలో హింసాత్మక ఘటనలు జరిగాయి. అప్పుడే ఒక హాస్యభరితమైన దృశ్యం కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది. నిరసనకారులలో ఒకరు పోలీసు సిబ్బందిని అణుబాంబు కావాలని డిమాండ్ చేశాడు. ఆ డిమాండ్ విని పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయారు. అణుబాంబును విద్యార్థులను పేల్చివేయడానికి ఉపయోగించవచ్చని నిరసనకారుడు పోలీసులకు వివరించాడు.

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