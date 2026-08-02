జెన్-జీ ఎప్పుడూ బీజేపీతోనే ఉన్నారు- సమాజంలోని ప్రతి వర్గం మోదీకి అండగా నిలుస్తుందనే నమ్మకం ఉంది: పీయూశ్
మోదీ దార్శనికతతో దేశాన్ని మాదక ద్రవ్య రహితంగా చేయడమే లక్ష్యం- పీయూశ్ గోయెల్ వెల్లడి
Published : August 2, 2026 at 5:07 PM IST
Piyush Goyal On Gen Z : జెన్ జీ ఎల్లప్పుడూ బీజేపీతోనే ఉన్నారని, సమాజంలోని ప్రతి వర్గం ప్రధాని మోదీకి అండగా నిలుస్తుందనే నమ్మకం ఉందని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ ఆదివారం అన్నారు. మోదీ ప్రారంభించిన 'నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ అభియాన్'ను గోయెల్ ప్రశంసించారు. దేశ యువత ఉత్సాహం భారతదేశాన్ని మాదకద్రవ్య రహితంగా మారుస్తుందని ఆయన అన్నారు.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyaan' launch by PM Modi, Union Minister Piyush Goyal says, "The enthusiasm of our youth to make India drug-free will lay the foundation for a Viksit Bharat. I am fully confident that young men and… pic.twitter.com/jmOctwkrUs— ANI (@ANI) August 2, 2026