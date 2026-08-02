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జెన్​-జీ ఎప్పుడూ బీజేపీతోనే ఉన్నారు- సమాజంలోని ప్రతి వర్గం మోదీకి అండగా నిలుస్తుందనే నమ్మకం ఉంది: పీయూశ్

మోదీ దార్శనికతతో దేశాన్ని మాదక ద్రవ్య రహితంగా చేయడమే లక్ష్యం- పీయూశ్ గోయెల్ వెల్లడి

Piyush Goyal
Piyush Goyal (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 5:07 PM IST

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Piyush Goyal On Gen Z : జెన్​ జీ ఎల్లప్పుడూ బీజేపీతోనే ఉన్నారని, సమాజంలోని ప్రతి వర్గం ప్రధాని మోదీకి అండగా నిలుస్తుందనే నమ్మకం ఉందని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ ఆదివారం అన్నారు. మోదీ ప్రారంభించిన 'నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వికసిత్​ భారత్ సంకల్ప్​ అభియాన్​'ను గోయెల్ ప్రశంసించారు. దేశ యువత ఉత్సాహం భారతదేశాన్ని మాదకద్రవ్య రహితంగా మారుస్తుందని ఆయన అన్నారు.

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PIYUSH GOYAL GEN Z
PIYUSH GOYAL ON GEN Z

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