చేతికి 11 సర్జరీలు- ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈది యువతి రికార్డ్- ప్రపంచంలోని ఏడు జలసంధులను ఈదడమే టార్గెట్!
సవాళ్లను ఎదురొడ్డి ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదిన గీత- 14 గంటల 31 నిమిషాల్లో పూర్తైన స్విమ్మింగ్- యువతిపై ప్రశంసలు- తన కుమార్తె సాధించిన విజయం పట్ల తండ్రి హర్షం
Published : July 14, 2026 at 2:17 PM IST
Pune Girl Swims English Channel : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే దృఢ సంకల్పం, పట్టుదల, కఠోర శ్రమ ఉంటే అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయవచ్చని అంటారు పెద్దలు. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు మహారాష్ట్రలోని పుణెకు చెందిన 21 ఏళ్ల యువతి. తన చేతికి 11 శస్త్రచికిత్సలు జరిగినప్పటికీ ఆమె సవాళ్లతో కూడిన 54 కి.మీల 'ఇంగ్లీష్ ఛానల్'ను 14 గంటల 31 నిమిషాల్లో విజయవంతంగా ఈదారు. ఈ ఘనత సాధించిన గీత మలుసరేపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
'క్వీన్ ఆఫ్ ఓషన్'గా మారాలని ఆశ
సముద్రపు ప్రవాహంలో ఎదురైన సవాళ్లను ఎదురొడ్డి జూన్ 27న గీత 'ఇంగ్లీష్ ఛానల్'ను ఈదారు. ఈ సాహసయాత్ర 'ఇంగ్లీష్ ఛానల్ స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్' పర్యవేక్షణలో జరిగింది. అంతర్జాతీయ కోచ్లు శేఖర్ ఖస్నిస్, ప్రతీక్ జవదేకర్ల మార్గదర్శకత్వంలో శిక్షణ పొందిన తర్వాత గీత ఈ ఘనతను సాధించారు. తన తదుపరి లక్ష్యం 'క్వీన్ ఆఫ్ ఓషన్' అనే బిరుదును సంపాదించడమేనని గీత చెబుతున్నారు. కాగా, గీత పుణెలోని ఫెర్గూసన్ కళాశాలలో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.
ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనే ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదాలని కలలు కన్నా : గీత
తనకు మూడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పటి నుంచే స్విమ్మింగ్ సాధన చేస్తున్నానని గీత మలుసరే తెలిపారు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి ఈతల పోటీల్లో పాల్గొని అనేక అవార్డులను గెలిచానని స్పష్టం చేశారు. ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనే ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదాలని కలలు కన్నానని వివరించారు. కానీ అందుకు అనేక అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయని చెప్పారు. కొవిడ్ సమయంలో రెండేళ్ల పాటు తన శిక్షణ ఆగిపోయిందన్నారు. అంతేకాకుండా 2022లో రత్నగిరిలో జరిగిన సముద్రపు ఈత పోటీలో పాల్గొన్నప్పుడు ఒక విషపూరితమైన జెల్లీఫిష్ తనను కుట్టిందని పేర్కొన్నారు. దీంతో నెల రోజుల పాటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు.
"ఒకానొక దశలో నా చేయి పనిచేయలేదు. ఆ తర్వాత 11 సర్జరీలు చేయించుకున్నాను. అయినప్పటికీ ఈతను వదిలిపెట్టకూడదనే దృఢ నిశ్చయంతోనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను జయించాలన్న నా కల సాకారమైంది. నేను జూన్ 27వ తేదీ ఉదయం 8.30 గంటలకు ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో ఈత కొట్టడం ప్రారంభించాను. పుణెలో చల్లని నీరు, మంచులో 8-10 గంటల పాటు శిక్షణ పొందడం వల్ల ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో నీటి ఉష్ణోగ్రత నాకు పెద్ద సమస్యగా అనిపించలేదు. కానీ జెల్లీఫిష్ వల్ల అయిన గాయం మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టింది. అప్పుడు మా నాన్నకు ఫోన్ చేశాను. ఆయనకు ధైర్యం చెప్పి ప్రోత్సహించారు. ఆ తర్వాత నా కలను సాకారం చేసుకున్నాను" అని గీత పేర్కొన్నారు.
'గీత ఈత ప్రయాణం చాలా కఠినమైనది'
గీత పోరాట పటిమపై ఆమె కోచ్ ప్రతీక్ జవదేకర్ ప్రశంసలు కురిపించారు. గీత స్విమ్మింగ్ ప్రయాణం ఎంతో కఠినమైనదని వివరించారు. గీత చిన్నప్పటి నుంచే ఈత కొడుతోందన్నారు. "2017లో తన 13వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ముంబయి తీరంలో 32 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 6 గంటల 26 నిమిషాల్లో ఈది గీత ఒక గొప్ప రికార్డును నెలకొల్పింది. దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన అనేక సవాళ్లతో కూడిన స్విమ్మింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని ఆమె నిలకడగా రాణించింది. 2022లో గీత చేయికి గాయమైనా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఇంగ్లీష్ ఛానల్లోని చల్లని వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని మేము గీతకు పుణెలో శిక్షణ ఇచ్చాం. మొదట్లో మంచు నింపిన టబ్లలో ట్రైనింగ్ ప్రారంభించాం. ఆ తర్వాత ఏడెనిమిది గంటల పాటు నీటిలో ఉండే స్థాయికి గీత చేరుకుంది. ఆమె సాధించిన విజయం పట్ల మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం" అని ప్రతీక్ జవదేకర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
తన కుమార్తె సాధించిన విజయంపై గీత తండ్రి మహేశ్ మలుసరే సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గీత పట్టుదలను ఆయన ప్రశంసించారు. ఒక తండ్రిగా గీత సాధించిన విజయం పట్ల గర్వపడుతున్నానని చెప్పారు. "స్విమ్మింగ్పై గీత అభిరుచిని గమనించి కేవలం మూడేళ్ల వయసులోనే ట్రైనింగ్కు పంపించాం. కొన్నేళ్లలోనే మంచి స్విమ్మర్గా ఆమె పేరు సంపాదించుకుంది. ఒకానొక సమయంలో గాయం కారణంగా చేతిని పూర్తిగా కోల్పోయే ప్రమాదంలో పడింది. చాలా సార్లు చేతి నుంచి రక్తం కారి నొప్పి వచ్చినా శిక్షణ ఆపలేదు. కేవలం దృఢ సంకల్పం, నిలకడ, పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసంతోనే గీత ఈ విజయాన్ని సాధించింది" అని మహేశ్ పేర్కొన్నారు.
'బంకుల్లో E20, ప్యూర్ పెట్రోల్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి'- ప్రధాని మోదీకి కేజ్రీవాల్ లేఖ
భారత్లోకి అమెరికా మాజీ సైనికుల చొరబాటు- ఆయుధ రవాణా కోసమేనా?- అసలేం జరుగుతోంది?