విదేశీ, పరదేశీ, అంగ్రేజ్, కాంగ్రెస్, పంజాబీ- ఆ ఫ్యామిలీలో పేర్లు చాలా ఢిపరెంట్ గురూ!
భిన్నంగా బిహార్లోని ఓ కుటుంబానికి చెందిన పేర్లు- భాషలు, విదేశీయులు, రాజకీయ పార్టీల పేర్లను తమ పిల్లలకు పెట్టిన పెద్దలు- ఆ పేర్లను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న పొరుగు గ్రామాలు ప్రజలు
Published : August 12, 2026 at 9:05 PM IST
Gaya Unique Names Family : విదేశీ, పరదేశీ, అంగ్రేజ్, కాంగ్రెస్, పంజాబీ. వీటిని చూస్తే భాషలు, విదేశీయులు, రాజకీయ పార్టీల పేర్లని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ అది తప్పు. ఇవన్నీ బిహార్లోని గయా జిల్లాకు చెందిన ఓ కుటుంబంలోని పేర్లు. ఈ పేర్లు చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తాయి. అయితే ప్రతి పేరు వెనుక ఓ కథ ఉంది? అలాగే ఈ పేరు పెట్టడానికి ఓ ప్రత్యేకమైన సందర్భం ఉంది? అదేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం పదండి.
ప్రభుత్వ రికార్డుల్లోనూ అవే పేర్లు
గయా జిల్లా ఆమస్ పంచాయతీ పరిధిలోని భూప్నగర్ గ్రామానికి చెందిన దివంగత విదేశీ మాంఝీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు చాలా ఆసక్తికరంగా, ఫన్నీగా ఉంటాయి. ఇవి ఎంత విచిత్రంగా ఉంటాయంటే వీటిని మొదటిసారి విన్నప్పుడు నవ్వుతో పాటు ఆశ్చర్యం కూడా కలుగుతుంది. ఈ పేర్లను విన్న చాలా మందికి వాటి వెనుక ఉన్న కథల గురించి తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం కలుగుతుంది. విదేశీ మాంఝీ కుటుంబ సభ్యుల్లో చాలా మందికి భాషలు, రాజకీయ పార్టీల పేర్లు ఉన్నాయి. ఈ పేర్ల వల్ల వారు తరచుగా ఎగతాళికి గురయ్యేవారు. దీంతో కొన్ని సందర్భాల్లో బాధపడేవారు. కానీ ఇప్పుడు తమ పేర్లు ఇతరుల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు పూయిస్తున్నాయన్న వాస్తవం వారికి సంతోషాన్ని ఇస్తోంది. విదేశీ మాంఝీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు ప్రభుత్వ రికార్డుల్లోనూ ఇదే విధంగా నమోదయ్యాయి.
ఈ పేర్ల వెనుక ఉన్న కథను విదేశీ మాంఝీ కుటుంబానికి చెందిన 80 ఏళ్ల గులాటీ మాంఝీ వివరించారు. తమ పూర్వీకులు పెద్దగా చదువుకోలేదని అన్నారు. అడవికి ఆనుకుని ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించేవారని చెప్పారు. అప్పటి పెద్దలకు చదువు లేకపోవడం తమ పిల్లలకు పెట్టే పేర్ల గురించి వారికి అవగాహన ఉండేది కాదన్నారు. తాము చూసిన, విన్న విషయాల ఆధారంగా పెద్దలు పిల్లల పేర్లు పెట్టేవారని స్పష్టం చేశారు. తాను చిన్నప్పుడు పాములాగా దొర్లేవాడినని, అందుకే తనకు గులాటీ అని నామకరణం చేశారని గుర్తు చేశారు.
పరదేశీ పేరు వెనకున్న కథ!
"స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ సమయంలో బ్రిటిష్ వారిని ఉద్దేశించి వాడే పదాన్ని విని దివంగత విదేశీ మాంఝీకి ఆయన తండ్రి ఆ పేరు పెట్టారు. విదేశీ మాంఝీ ఇప్పుడు జీవించి లేరు. కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఆ పేరు బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది. విదేశీ సోదరుడి పేరు 'పరదేశీ'. ఆ పేరు వెనుక కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన కథ ఉంది. పరదేశీ మాంఝీ పుట్టడానికి రెండు- మూడు నెలల ముందే ఆయన తండ్రి కూలి పని కోసం వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలోనే పరదేశీ జన్మించాడు. అతడికి నామకరణం చేసే సమయంలో ఎవరికీ సరైన పేరు గుర్తుకురాలేదు. చివరకు ఒక వృద్ధ బంధువు పరదేశీ అనే పేరును సూచించారు. ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ తండ్రి అప్పట్లో పని కోసం వేరే ప్రాంతంలో ఉన్నారు." అని గులాటీ మాంఝీ పేర్కొన్నారు.
విదేశీ, పరదేశీ మాంఝీ 'భుయియాన్ ముసాహర్' సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు. విభిన్నమైన పేర్లు పెట్టే ఆనవాయితీ వీరిద్దరితో ఆగలేదు. తర్వాతి తరానికి కూడా కొనసాగింది. విదేశీ, పరదేశీ మాంఝీల పిల్లల పేర్లు కూడా చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. పరదేశీ మాంఝీకి నలుగురు కుమారులు. వారి పేర్లు అంగ్రేజ్ (30), కాంగ్రెస్ (28), పంజాబీ (26). ఆధార్ కార్డులు, రేషన్ కార్డులు, ఇతర ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డుల్లో కూడా ఈ పేర్లు ఇలాగే నమోదై ఉన్నాయి.
'బయటి వారు నా పేరును హేళన చేస్తారు'
"నేను ఊర్లోని స్కూల్లో ఐదో క్లాస్ వరకు చదివాను. కూలీ పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాను. గ్రామంలోనూ, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనూ ప్రజలు నా పేరు గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ బయటివారు మాత్రం 'మీరు చూడటానికి బ్రిటీష్ వారిలా లేరు కదా, మరి మీ పేరు అంగ్రేజ్ అని ఎందుకు ఉంది?' అని అడుగుతుంటారు. మా నాన్న, స్కూల్ టీచర్ ఆ పేరును ఎందుకు నాకు పెట్టారో తెలియదని వారికి చెబుతాను. ఇంకొందరు 'బ్రిటీష్ వారు వెళ్లిపోయారు కదా, మరి మీరు ఇక్కడే ఎందుకు ఉండిపోయారు?' అని అడిగి హేళన చేస్తుంటారు. " అని అంగ్రేజ్ చెప్పారు.
విదేశీ మాంఝీ రెండో కుమారుడైన కాంగ్రెస్ మాంఝీ తన పేరు వెనుకున్న చరిత్రను వివరించారు. "నా తండ్రి ఎందుకు నాకు కాంగ్రెస్ అని పేరు పెట్టారో తెలియదు. నేను పుట్టిన సమయంలో మా గ్రామానికి కాంగ్రెస్ నాయకులు వచ్చారు. బహుశా ఆ ప్రభావంతో నాన్న నాకు ఆ పేరు పెట్టి ఉంటారని ప్రజలు చెబుతుంటారు. నా గుర్తింపు పత్రాలన్నింటిలోనూ కాంగ్రెస్ అనే ఉంటుంది." అని కాంగ్రెస్ వెల్లడించారు.
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