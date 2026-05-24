బండరాయితో మ్యాజిక్- 'మష్రూమ్ మౌంటేన్' తీర్చిదిద్దిన ఫ్రెండ్స్- సెల్ఫీల కోసం ప్రజల క్యూ!
Published : May 24, 2026 at 9:45 PM IST
Mushroom Mountain in Bihar : తన ఊరికి దారి కోసం సుత్తి, ఉలితో ఏకంగా కొండనే తవ్వి 'మౌంటేన్ మ్యాన్'గా గుర్తింపు పొందిన దశరథ్ మాంఝీ గురించి వినే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆయన స్ఫూర్తితో బిహార్లోని గయాకు చెందిన ఇద్దరు స్నేహితులు ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించారు. ఉలి, సుత్తితో ఒక భారీ బండరాయిని అద్భుత కళాఖండంగా మలిచారు. రేయింబవళ్లు అవిశ్రాంతంగా శ్రమించి కఠినమైన రాయిని ఒక విశాలమైన పుట్టగొడుగు ఆకారంలోకి మార్చారు. దీన్ని అందరూ 'మష్రూమ్ మౌంటేన్'గా పిలుస్తున్నారు. ఇది చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
టూరిస్టులు ఈ కళాఖండాన్ని చూడాల్సిందే!
గయాలోని కచహరా గ్రామానికి చెందిన వినోద్ మాంఝీ, షాకీ రాజవంశీ మంచి స్నేహితులు. వీరిద్దరూ కలిసి మష్రూమ్ మౌంటేన్ను అద్బుతంగా తీర్చిదిద్దారు. బాగా పాపులర్ అయిన ఈ మౌంటేన్ను చూసేందుకు దేశ, విదేశాల నుంచి టూరిస్టులు పోటెత్తుతున్నారు. అలాగే ఆ ఊరి మీదుగా ప్రయాణించేవారు ఆ అద్భుతమైన కళాఖండాన్ని వీక్షించకుండా వెళ్లరు.
సొంత ఊరుకే పేరు తెచ్చిన మిత్రులు
ఒకప్పుడు కచహరా గ్రామం ఎవరికీ తెలియదు. జిల్లా స్థాయిలోనే పెద్ద గుర్తింపు లేని ఊరు. అయితే వినోద్, షాకీల వల్ల ఈ గ్రామం తలరాత నేడు పూర్తిగా మారిపోయింది. టూరిస్టులకు ఇప్పుడు కచహరా గ్రామం ఒక కొత్త గమ్యస్థానంగా మారిపోయింది. ఏళ్ల తరబడి గుర్తింపు లేకుండా ఉన్న ఈ చిన్న గ్రామం నేడు ఈ ఇద్దరు మిత్రుల పుణ్యమా అని విశిష్టమైన, చారిత్రక గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంది.
క్వారీలో పనిచేస్తూ కళలో నైపుణ్యం
ఒకప్పుడు వినోద్, షాకీ రాళ్ల క్వారీలో పనిచేసేవారు. ఓ రోజు రాళ్లు పగలగొట్టే పని చేస్తుండగా వీరికి కొండపైన ఒక భారీ బండరాయి అడ్డం తగిలింది. దాన్ని పూర్తిగా పగలగొట్టి, తొలగించే పనిని వినోద్, షాకీకి అప్పగించారు క్వారీ కాంట్రాక్టర్. ఆ భారీ బండరాయి ఆరు అడుగులపైగా వెడల్పు, ఎత్తు ఉంది. సుత్తులు, ఇనుప కడ్డీలు, ఉలిలుతో దాన్ని పగలగొట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. అప్పుడు ఇద్దరు మిత్రుల మదిలో ఓ ఆలోచన వచ్చింది. ఆ బండరాయిని పూర్తిగా నాశనం చేసే బదులు పర్యటకులను, సాధారణ ప్రజలను సైతం ఆకట్టుకునేలా దానికి ఒక అందమైన రూపాన్ని ఎందుకు ఇవ్వకూడదని ఆలోచించారు. ఆ రాయిని పుట్టగొడుగు ఆకారంలోకి మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కొన్నేళ్లపాటు శ్రమించి ఆ బండరాయిని అందమైన మష్రూమ్ ఆకారంలో తీర్చిదిద్దారు.
గతంలో పూర్తిగా నిర్మానుష్యంగా, భయానకంగా ఉన్న ఈ ప్రదేశం ఇద్దరు స్నేహితుల కృషి వల్ల ఇప్పుడు జనసంచారంతో నిరంతరం సందడిగా ఉంటోంది. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో మష్రూమ్ మౌంటేన్ను చూసేందుకు జనం పోటెత్తుతున్నారు. ఈ కళాఖండాన్ని చూసేందుకు కొందరు ప్రత్యేకంగా ఫ్యామిలీతో కలిసి వస్తున్నారు. అలాగే ఈ మష్రూమ్ మౌంటేన్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సెల్ఫీ పాయింట్గా మారిపోయింది. కొందరు ఇక్కడ రీల్స్ చేస్తున్నారు. మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్, షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చిత్రిస్తున్నారు.
'దశరథ్ మాంఝీనే మాకు స్ఫూర్తి'
తాము తీర్చిదిద్దిన మష్రూమ్ మౌంటేన్కు ఇంతటి ఆదరణ లభించడంపై వినోద్ మాంఝీ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. తాను తొమ్మిదో తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నానని వెల్లడించాడు. " నేను, షాకీ రాజవంశీ చదివింది తక్కువే. కానీ మాలో కూడా ఒక విశిష్టమైన ప్రతిభ ఉంది. అది దేవుడు మాకు ప్రసాదించిన వరం. కొండను తవ్వి రహదారిని వేసిన మౌంటేన్ మ్యాన్ బాబా దశరథ్ మాంఝీ మాకు గొప్ప స్ఫూర్తి. దశరథ్ మాంఝీ కేవలం ఒక ఉలి, సుత్తితో పర్వతాన్ని బద్దలుగొట్టి ఒక దారిని సృష్టించారు. " అని వినోద్ మాంఝీ పేర్కొన్నాడు.
అయితే షాకీ రాజవంశీ ప్రస్తుతం ప్రాణాలతో లేడు. కొన్నేళ్ల క్రితం మరణించాడు. ఇదే విషయంపై వినోద్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. "మష్రూమ్ మౌంటేన్ను తీర్చిదిద్దిన నా సహచరుడు షౌకీ రాజవంశీ సుమారు పదేళ్ల క్రితం అకస్మాత్తుగా మరణించాడు. దాంతో నేను ఒంటరినైపోయాను. షౌకీ ఇప్పుడు మనతో లేడు. కానీ ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కఠోరంగా శ్రమించాడు. ఆ విషయాన్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. 15 ఏళ్ల క్రితం ఈ మష్రూమ్ మౌంటేన్ను తీర్చిదిద్దాం." అని వినోద్ పేర్కొన్నాడు.
