110cc బైక్తో యువకుడి సాహసయాత్ర- 19,024 అడుగుల ఎత్తైన ఉమ్లింగ్ లా పాస్ అధిరోహణ- గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు
తక్కువ సీసీ ఉన్న బైక్తో ఉమ్లింగ్ లా పాస్కు చేరుకున్న బిహార్ యువకుడు- గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్న రమేశ్- ప్రయాణంలో సవాళ్లు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయలేదు!
Published : September 9, 2026 at 11:26 AM IST
24 Year old man Climbed Umling La Pass : దృఢ సంకల్పం, పట్టుదల ఉంటే ఎంతటి కఠినమైన, సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్నైనా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చని అంటుంటారు పెద్దలు. బిహార్లోని గయా జిల్లాకు చెందిన 24 ఏళ్ల యువకుడు రమేశ్ కుమార్ ఇదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు. ఆక్సిజన్ సిలిండర్, భారీ ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఉన్న బైక్ లేకుండానే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మోటారబుల్ రోడ్డైన 'ఉమ్లింగ్ లా' పాస్ను విజయవంతంగా చేరుకుని చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ సాహసోపేతమైన, సవాల్తో కూడిన యాత్ర చేపట్టినందుకుగానూ రమేశ్ కుమార్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నారు.
22 రోజులపాటు సాగిన యాత్ర
సాధారణ 110cc బైక్పై ఈ కఠినమైన, సాహోసోపేతమైన యాత్రను రమేశ్ కుమార్ పూర్తి చేశారు. షేర్ఘాటి నుంచి ఉమ్లింగ్ లా పాస్ వరకు మొత్తం 22 రోజుల పాటు ఈ సాహసయాత్ర కొనసాగింది. ఆ సమయంలో రమేశ్ తన బైక్పై 6,000 కిలోమీటర్లకు పైగా దూరాన్ని ప్రయాణించారు. ఇంతటి అద్భుతమైన ఘనత సాధించిన రమేశ్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేకుండానే యాత్ర : రమేశ్ కుమార్
మొదట లద్ధాఖ్ చేరుకున్నాక ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తీసుకోవాలని అనుకున్నానని, కానీ అక్కడికి వెళ్లాక తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నానని రమేశ్ కుమార్ తెలిపారు. ప్రయాణ సమయంలో తన వద్ద డబ్బులు కూడా తక్కువే ఉన్నాయని వివరించారు. అలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకుని, కేవలం దృఢ సంకల్పం, మనోబలంపై ఆధారపడి ముందుకు సాగానని వెల్లడించారు. ఉమ్లింగ్ లా పాస్ 19,024 అడుగుల ఎత్తులో ఉందని, ఆ మార్గం అత్యంత ప్రమాదకరమైనదని, అనేక సవాళ్లతో కూడుకున్నదని పేర్కొన్నారు. ఉమ్లింగ్ లా పాస్ను అధిరోహించడానికి తాను తన 2021 మోడల్ బజాజ్ ప్లాటినా 110cc బైక్ను ఎంచుకున్నానని చెప్పారు.
"సాధారణంగా ప్రజలు ఉమ్లింగ్ లా పాస్కు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు KTM 390, హిమాలయన్ 450 (400cc, 500cc, 1000cc వంటివి) వంటి ఖరీదైన, శక్తివంతమైన అడ్వెంచర్ బైక్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే నాకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఏదైనా భిన్నంగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నా బైక్ సామర్థ్యం తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎత్తుపల్లాలు కలిగిన కొండ మార్గాల్లో, నిటారుగా ఉండే ఎత్తుల్లో ప్రయాణించడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను. బైక్ పూర్తిగా ఆగిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా వాణిజ్య విమానాలు 30,000-35,000 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తాయి. నేను బైక్పై చేరుకున్న ఉమ్లింగ్ లా రహదారి 19,024 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది. అంటే నేను మరో 11వేల అడుగుల ఎత్తుకు వెళ్లి ఉంటే విమానాలు ప్రయాణించే ఎత్తుకు చేరుకునేవాడ్ని." అని రమేశ్ కుమార్ తెలిపారు.
'యాత్రకు కఠినమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నా'
తనకు చిన్నప్పటి నుంచే సాహసాలు చేయడం, సవాల్తో కూడిన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడం అంటే చాలా ఇష్టమని రమేశ్ వివరించారు. గతంలో తాను అనేక ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలకు ప్రయాణించానని చెప్పారు. ఇందులో అటల్ హైవే టన్నెల్ (ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన టన్నెల్) కూడా ఉందన్నారు. అంతేకాకుండా 11,500 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న జోజిలా పాస్ మీదుగా కూడా బైక్ యాత్ర చేశానని గుర్తు చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా వైష్ణో దేవి టెంపుల్, శ్రీనగర్, సోన్మార్గ్, గుల్మార్గ్, పహల్గాం వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లే కఠినమైన మార్గాల్లో బైక్పై ప్రయాణాలు చేశానని చెప్పారు. ఉమ్లింగ్ లా పాస్కు చేరుకోవడానికి రెండు మార్గాలు ఉండేవని అన్నారు. తాను మనాలి మీదుగా వెళ్లే కఠినమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నానని స్పష్టం చేశారు.
"నా తన కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. నా తండ్రి ఒక సాధారణ రైతు. నా దగ్గర తగినంత డబ్బు ఉండి ఉంటే ఇలాంటి సవాల్తో కూడిన ప్రయాణాలను పదేళ్ల క్రితమే పూర్తి చేసి ఉండేవాడ్ని. తగినంత డబ్బు సమకూరిన తర్వాత ఉమ్లింగ్ లా పాస్ యాత్రను ప్లాన్ చేసుకున్నాను.-30 డిగ్రీల సెల్సియస్ వంటి అత్యంత శీతల పరిస్థితుల్లోనూ దేశాన్ని రక్షిస్తున్న సైనికుల గురించి వార్తల్లో చూసిన తర్వాత నాకు స్ఫూర్తి కలిగింది. సైనికుల పట్ల నాకు చాలా గౌరవం ఉంది. ప్రస్తుతం పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్నాను. ఆర్మీలో చేరి దేశానికి సేవ చేయడమే నా లక్ష్యం. లేదంటే బిహార్లో ఎస్ఐగా ఉద్యోగం సాధించి రాష్ట్రానికి సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను. " అని రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
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