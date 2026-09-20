గయాలో ప్రముఖుల కుటుంబాల చరిత్ర- మోదీ నుంచి అమితాబ్ వరకు- ఎవరి పురోహితులు ఎవరు?
గయాలో ప్రముఖ రాజకీయ, సినీ, వ్యాపార కుటుంబాల పూర్వీకుల వివరాలు బహీఖాతాల్లో నమోదు- పిండదానానికి ముందు పండా అనుమతి తర్వాత ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం సంప్రదాయం
Published : September 20, 2026 at 10:45 PM IST
Gaya Pind Daan Clients : గయా పితృదేవతలకు పిండదానం చేయడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు వచ్చే పుణ్యక్షేత్రం. సాధారణ భక్తుల నుంచి రాజకీయ నాయకులు, సినీ తారలు, పారిశ్రామికవేత్తల వరకు ఎంతోమంది ఇక్కడ తమ పూర్వీకులకు పిండదానం చేస్తుంటారు. అయితే గయా పిండదానం కంటే అక్కడి పండా పోథీలు, బహీఖాతాలే (వంశవృక్షాల రికార్డు పుస్తకాలు) ఇప్పుడు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆ పుస్తకాల్లో కుటుంబాల పేర్లు, పూర్వీకుల వివరాలు నమోదు చేస్తుంటామని గయా పండాలు (పురోహితులు) చెబుతున్నారు.
గయాకు వచ్చే భక్తులు ముందుగా తమ కుటుంబానికి సంబంధించిన పండాను గుర్తించుకోవడం ఇక్కడి సంప్రదాయం. పిండదానానికి ముందు పండా నుంచి అనుమతి తీసుకుని కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. పిండదానం పూర్తయ్యాక పండా (పురోహితులు) నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. పండా ఆశీర్వాదంతోనే ఆ కార్యక్రమం పూర్తవుతుందని స్థానిక పండాలు చెబుతున్నారు.
ద్రౌపదీ ముర్ము కుటుంబానికి కటారియార్ కుటుంబం
రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము కుటుంబానికి గయాలో ఒడిశా ప్రాంతానికి చెందిన పురోహితులుగా మున్నీలాల్ కటారియార్ కుటుంబం ఉందని వారి వారసులు చెబుతున్నారు. మున్నీలాల్ కటారియార్ వారసుడు గజాధర్ లాల్ కటారియార్ ప్రకారం, 2025లో ద్రౌపదీ ముర్ము గయాజీకి వచ్చి పూర్వీకులకు పిండదానం చేశారు. ఆమె కుటుంబ పూర్వీకుల పేర్లు తమ బహీఖాతాల్లో నమోదై ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. అయితే అప్పట్లో సమయం లేకపోవడంతో ముర్ము స్వయంగా ఆ వివరాలను పరిశీలించలేదని చెప్పారు. ఆమె గ్రామం, ప్రాంతానికి చెందిన బంధువుల పేర్లు కూడా పండా పోథీలో ఉండే అవకాశం ఉందని గజాధర్ లాల్ తెలిపారు.
గాంధీ, నెహ్రూ కుటుంబాలకూ పండాలు
గయాపాల పండా శంభూలాల్ బిట్ఠల్ కుటుంబం తమ పూర్వీకులు మహాత్మాగాంధీ కుటుంబానికి పురోహితులుగా ఉండేవారని చెబుతోంది. స్వాతంత్ర్యానికి ముందు 1920లలో కాంగ్రెస్ సమావేశం సందర్భంగా మహాత్మాగాంధీ, కస్తూర్బా గాంధీ తమ కుటుంబానికి చెందిన మెహందీ బాగ్ ఇంట్లో బస చేశారని ఆయన తెలిపారు. నెహ్రూ కుటుంబానికి మాత్రం దాఢీవాలే పండా కుటుంబం పురోహితులుగా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. మోతీలాల్ నెహ్రూ గయాకి వచ్చి పిండదానం చేసిన వివరాలు తమ పోథీలో నమోదై ఉన్నాయని ఆ కుటుంబ వారసుడు హీరానాథ్ మెహర్వార్ తెలిపారు. అయితే తరువాతి తరాలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే మొత్తం పరిశీలించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.
మోదీ, అమిత్ షా కుటుంబాల వివరాలు
గుజరాత్ ప్రాంతానికి చెందిన యజమానులకు శంభూలాల్ బిట్ఠల్ కుటుంబం పురోహితులుగా ఉందని చెబుతున్నారు. ఆ కుటుంబం వద్ద ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పూర్వీకుల పేర్లు కూడా బహీఖాతాల్లో నమోదై ఉన్నాయని శంభూలాల్ తెలిపారు. అయితే ప్రధాని స్వయంగా గయాకి వచ్చి పిండదానం చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాత్రం గయాకు పలుమార్లు వచ్చారని శంభూలాల్ చెప్పారు. బహీఖాతాల్లో కైథీ భాషలో ఉన్న తన పూర్వీకుల పేర్లను అమిత్ షా గుర్తించారని తెలిపారు. ఆ సందర్భంగా ఆయన రాసిన వివరాలు కూడా తమ వద్ద ఉన్నాయని చెప్పారు. దాఢీవాలే పండా కుటుంబం తమ యజమానుల్లో రాజ్నాథ్ సింగ్, యోగి ఆదిత్యనాథ్, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ, గుల్జారీలాల్ నందా, జ్ఞానీ జైల్ సింగ్, అరుణ్ జైట్లీ, అజిత్ డోభాల్ తదితరుల పేర్లు ఉన్నట్లు చెబుతోంది. జేపీ నడ్డా కుటుంబానికి మణీలాల్ బారిక్ పురోహితుడిగా ఉన్నారట.
అంబానీ, అదానీ కుటుంబాలు కూడా!
రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు వ్యాపార రంగానికి చెందిన కుటుంబాలు కూడా గయా పండాల యజమానులుగా ఉన్నాయని పండాలు చెబుతున్నారు. ముకేశ్ అంబానీ, అనిల్ అంబానీ వంటి పారిశ్రామికవేత్తలు గయాజీకి వచ్చి పూర్వీకులకు పిండదానం చేసినట్లు శంభూలాల్ బిట్ఠల్ తెలిపారు. అనిల్ అంబానీ తమ బహీఖాతాల్లో పూర్వీకుల పేర్లను చూసినట్లు ఆయన చెప్పారు. గౌతమ్ అదానీ కుటుంబానికి సంబంధించినవారు కూడా గయాలో పిండదానం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయ కుటుంబాలు కూడా తమ పూర్వీకుల కోసం గయాకు వస్తుంటాయని పండాలు చెబుతున్నారు.
అమితాబ్ నుంచి సుదీప్ వరకు!
సినీ ప్రముఖుల కుటుంబాలకు కూడా గయా పండాలు ఉన్నారని చెబుతున్నారు. అమితాబ్ బచ్చన్, ధర్మేంద్ర, సునీల్ దత్, రాజేంద్ర కుమార్, అక్షయ్ కుమార్, గోవిందా, రాజ్కుమార్, రాకేశ్ రోషన్, రాజ్ బబ్బర్, హేమామాలిని, వైజయంతీమాల, అనూప్ జలోటా, దారా సింగ్ తదితరుల పేర్లను దాఢీవాలే పండా కుటుంబం ప్రస్తావించింది. సంజయ్ దత్ ఇటీవల పూర్వీకులకు పిండదానం చేసినట్లు, దారా సింగ్ కుమారుడు కూడా 2026లో గయాకి వచ్చి పిండదానం చేసినట్లు అమర్నాథ్ మెహర్వార్ తెలిపారు. డింపుల్ కపాడియాతో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు తమ యజమానులుగా ఉన్నారని చెప్పారు. కన్నడ నటుడు కిచ్చా సుదీప్ కూడా గయాకి వచ్చి తన తల్లి, పూర్వీకులకు పిండదానం చేసినట్లు ఉంది.
పాకిస్థాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ వరకు!
గయా పండాల వ్యవస్థ దేశంలోని రాష్ట్రాలకే పరిమితం కాలేదని పండాలు చెబుతున్నారు. పాకిస్థాన్లోని లాహోర్, పేషావర్, రావల్పిండి, గుజ్రాన్వాలా ప్రాంతాలతో పాటు కాబూల్, బంగ్లాదేశ్కు చెందిన హిందూ కుటుంబాలకు కూడా ఇక్కడ పండాలు ఉన్నారని మణీలాల్ బారిక్ తెలిపారు. విభజనకు ముందు పాకిస్థాన్లోని పలు ప్రాంతాల కుటుంబాలు గయా పండాలతో అనుబంధం కలిగి ఉండేవారని ఆయన చెప్పారు. ప్రస్తుతం కూడా పాకిస్థాన్ నుంచి భారత్కు వచ్చే హిందూ కుటుంబాల్లో కొందరు గయాకి వచ్చి పిండదానం చేస్తారని తెలిపారు. బంగ్లాదేశ్ నుంచి మాత్రం పితృపక్ష సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు బృందాలుగా వస్తారని చెప్పారు.
బహీఖాతాల్లో ఏం ఉంటుంది?
పండా పోథీ గయా సంప్రదాయంలో ప్రత్యేకమైనది. ఇక్కడ పిండదానం చేయడానికి వచ్చిన వారి పేరు, చిరునామా, కుటుంబ వివరాలు, పూర్వీకుల సమాచారం నమోదు చేస్తారు. గతంలో కైథీ భాషలో వివరాలు రాసేవారని, ఇప్పుడు హిందీలో నమోదు చేస్తున్నామని పండాలు చెబుతున్నారు. కొన్ని కుటుంబాల వద్ద రాజుల కాలం నాటి తామ్రపత్రాలు కూడా ఉన్నాయని శంభూలాల్ బిట్ఠల్ తెలిపారు. అందువల్ల కుటుంబంలో పెద్దలకు తెలియని పూర్వీకుల వివరాలను కూడా పండా పోథీల ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
వంశపారంపర్యంగా!
గయా పండాగా మారడానికి ప్రత్యేక డిగ్రీ అవసరం లేదని పండా గణేశ్ హల్ తెలిపారు. తండ్రి, తాత, ముత్తాతలు చేసిన పనినే తరువాతి తరం కొనసాగిస్తుందని చెప్పారు. పూజా విధానాలు, పిండదాన ప్రక్రియపై అవగాహన ఉండటం ముఖ్యమని తెలిపారు. గయాలో గయా పండాలు, ధామీ పండాలు అనే రెండు విభాగాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. విష్ణుపదంలో పిండదానం నిర్వహించేవారు గయా పండాలు కాగా, ప్రేతశిల ప్రాంతంలో ప్రత్యేక పిండదాన కార్యక్రమాలను ధామీ పండాలు నిర్వహిస్తారు.
గయాలో ఏడాది పొడవునా పిండదానం జరుగుతున్నా, పితృపక్షంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారు. గయాను పితృ తీర్థంగా భావించడానికి పౌరాణిక నేపథ్యం కూడా ఉంది. గయాసురుడి కథ, విష్ణుమూర్తి పాదముద్రకు సంబంధించిన విశ్వాసాలు వాయు పురాణం, పద్మ పురాణం వంటి గ్రంథాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. గయాసురుడి త్యాగం తర్వాత ఆ ప్రాంతం పితృకర్మలకు ప్రత్యేక స్థలంగా మారిందనే నమ్మకం ఉంది. అందుకే గయా పండాల బహీఖాతాలు కేవలం పేర్లు రాసే పుస్తకాలు కాకుండా, తరతరాల కుటుంబాల పూర్వీకుల వివరాలను భద్రపరిచే సంప్రదాయ రికార్డులుగా పండాలు భావిస్తున్నారు.
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