'సూపర్ పీఎంగా మారేందుకే ప్రధాని పదవిని వద్దనుకున్నారు'- సోనియా గాంధీ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ ఎద్దేవా
BJP on Sonia Gandhi Book : ప్రధాని పదవిని వద్దనుకుని ఆమె చేసిన గొప్ప త్యాగం కేవలం సూపర్ PMగా మారడానికేనని బీజేపీ ఎద్దేవా చేసింది.
Published : November 11, 2026 at 3:51 PM IST
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ తన ఆత్మకథలో ప్రధాని పదవిని వద్దనుకున్నట్లు చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేసింది. ప్రధాని పదవిని వద్దనుకుని ఆమె చేసిన గొప్ప త్యాగం కేవలం సూపర్ PMగా మారడానికేనని ఎద్దేవా చేసింది. UPA హయాంలో ప్రధాని పదవిని వదులుకున్న సోనియా, కేబినెట్ హోదా కలిగిన నేషనల్ అడ్వైజరీ కమిటీ (NAC) ఛైర్పర్సన్ పదవిని స్వీకరించారని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సుధాంశు త్రివేది గుర్తు చేశారు. ఇలాంటి త్యాగాన్ని ప్రపంచంలో మరెక్కడా చూడలేమని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఆ పదవిపై వివాదం చెలరేగడంతో ఆమె రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో గెలిచి వచ్చేలోపు ఆమె కనుసన్నల్లో నడిచే మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం నిబంధనలను మార్చి NAC ఛైర్మన్ పదవిని లాభదాయక పదవుల జాబితా నుంచి తొలగించిందని ఆరోపించారు.