ETV Bharat / bharat

'అసోంలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది'- BJPలో చేరిన వేళ భూపేన్ బోరా కీలక వ్యాఖ్యలు

కాంగ్రెస్‌ను వీడి బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న భూపేన్ బోరా- అసోం గురించి ఆందోళన చెందుతున్న వారు ఇకపై హస్తం పార్టీలో ఉండలేరని వ్యాఖ్యలు

Bhupen Borah
Bhupen Borah (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 22, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhupen Borah Slams Congress : అసోంలో కాంగ్రెస్‌లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని బీజేపీ నేత భూపేన్ కుమార్ బోరా ఆరోపించారు. అసోం ఉద్యమంలో అమరులైన వారిని దోపిడీదారులుగా హస్తం పార్టీ నేతలు ముద్రవేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కాగా, కాంగ్రెస్‌తో ఉన్న 32 ఏళ్ల బంధాన్ని తెంచుకుని భూపేన్ కుమార్ బోరా ఆదివారం బీజేపీలో చేరారు. ఈ క్రమంలో ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్‌పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

"నేను 32 ఏళ్లు కాంగ్రెస్‌లో పనిచేశాను. ఆ పార్టీతో నేను బలమైన సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాను. కానీ అసోంలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. రాష్ట్రం గురించి ఆందోళన చెందుతున్న వారు ఇకపై కాంగ్రెస్‌లో ఉండలేరు. నా రాజీనామా లేఖలో అటువంటి విషయాలను ఉదహరించాను. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే షెర్మాన్ అలీ అసోం ఉద్యమ అమరవీరులందరినీ దోపిడీదారులు అని విమర్శించారు. నేను అతడ్ని వెంటనే పార్టీ నుంచి బహిష్కరించాను. అసోంలోని మరో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే పూజారులందరూ రేపిస్టులని ఆరోపించారు. ఇప్పుడు జలేశ్వర్‌ నియోజకవర్గంలో ఆయన కాంగ్రెస్ టికెట్‌పై పోటీకి సిద్ధమవుతున్నవారు. అసోం కాంగ్రెస్ చీఫ్ గౌరవ్ గొగొయ్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే 45 అసెంబ్లీ సీట్లు ముస్లింలకు రిజర్వ్ చేస్తారని మరో కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి అన్నారు."
- భూపేన్ కుమార్ బోరా, బీజేపీ నేత

'అలాంటి వారితో కలిసి ఎలా పనిచేయగలను'
కాంగ్రెస్ నాయకుడు అమన్ వదుద్ తాను రాసిన పుస్తకంలో అసోం ప్రజలు స్వదేశీయులు కాదని రాశారని భూపేన్ కుమార్ బోరా పేర్కొన్నారు. తనను అసోం కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగించిన తర్వాత గౌరవ్ గొగొయ్ అమన్ వదుద్‌ను సోషల్ మీడియా అధిపతిగా నియమించారని గుర్తు చేశారు. అస్సామీలు స్వదేశీయులు కాదని వదుద్ ఒక పుస్తకం రాశారని, అలాంటి వారితో తాను ఎలా కలిసి పనిచేయగలనని ప్రశ్నించారు.

అసోం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు గౌరవ్ గొగొయ్‌‌కి పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలున్నాయని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిమంతబిశ్వ శర్మ చేసిన ఆరోపణలపైనా భూపేన్ కుమార్ బోరా స్పందించారు. అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంతబిశ్వ శర్మపై పరువు నష్టం కేసు పెట్టాలని తాను అప్పట్లో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానాన్ని కోరానని బోరా తెలిపారు. "పంచాయతీ ఎన్నికలకు ముందు అసోం ముఖ్యమంత్రి ప్రతి సమావేశంలోనూ గౌరవ్ గొగొయ్‌కు పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయని బహిరంగంగా మాట్లాడారు. అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయోజనం కోసం పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేయాలని నేను ఏఐసీసీకి లేఖ రాశాను. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయింది" అని భూపేన్ కుమార్ బోరా తెలిపారు.

బీజేపీలో చేరిన బోరా
అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంతబిశ్వ శర్మ ఆహ్వానం మేరకు భూపేన్ కుమార్ బోరా ఆదివారం కాషాయ కండువా కప్పుకున్నారు. హిమంత సమక్షంలో బీజేపీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా ఈ రోజు నుంచి (ఆదివారం) బోరా కొత్త రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారని హిమంతబిశ్వ శర్మ ప్రకటించారు.

మాకేమీ నష్టం లేదు : కాంగ్రెస్
అయితే భూపేన్ కుమార్ బోరా బీజేపీలో చేరడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందించింది. బోరా పార్టీని వీడినా తమకు నష్టం లేదని అసోం అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు దేబబ్రత సైకియా తెలిపారు. బోరా పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్న నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆయనతో లేరని విమర్శించారు. బోరా కాంగ్రెస్‌ను వీడినా కార్యకర్తలు తమ పార్టీతోనే ఉంటారని స్ఫష్టం చేశారు.

ఎవరు భూపేన్ బోరా?
అసోంలో భూపేన్ కుమార్ బోరా రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. 2021-2025 వరకు అసోం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. గతేడాది బోరా స్థానంలో గౌరవ్ గొగొయ్ అసోం కాంగ్రెస్ చీఫ్‌గా వచ్చారు. కాగా, మరికొద్ది నెలల్లో అసోంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ పదవీకాలం మే 20తో ముగియనుంది. అయితే ఎన్నికల ముంగిట బోరా హస్తం పార్టీని వీడి బీజేపీలో చేరారు. దీంతో కాంగ్రెస్‌కు కొంత మేర నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

బీజేపీలో చేరనున్న భూపేన్​ బోరా!- నో ప్రోబ్లమ్​ అన్న గౌరవ్ గొగొయ్​

రాహుల్​ గాంధీ వల్లే నాకు సీఎం పదవి రాలేదు : సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ

TAGGED:

BHUPEN KUMAR BORAH JOINS BJP
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
HIMANTA BISWA SARMA GAURAV GOGOI
BHUPEN BORAH COMMENTS ON CONGRESS
BHUPEN BORAH SLAMS CONGRESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.