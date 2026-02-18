బీజేపీలో చేరనున్న భూపేన్ బోరా!- నో ప్రోబ్లమ్ అన్న గౌరవ్ గొగొయ్
గౌరవ్ గొగొయ్ కేవలం డమ్మీ మాత్రమే- పార్టీ ఆయన నియంత్రణలో లేదు- అసోం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిపై భూపేన్ బోరా ఫైర్
Published : February 18, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 1:33 PM IST
Bhupen Borah To Join BJP : త్వరలో బీజేపీలో చేరనున్న అసోం కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు భూపేన్ బోరా బుధవారం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ గౌరవ్ గొగొయ్ నియంత్రణలో లేదని, దుబ్రి ఎంపీ రాకిబుల్ హుస్సేన్ ఆ పార్టీని నడిపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
"రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న గొగొయ్ ఇప్పుడు కేవలం ఒక డమ్మీగా ఉన్నారని అన్నారు. 10 లక్షలకు పైగా ఓట్ల మెజారిటీతో దుబ్రి స్థానాన్ని గెలుచుకున్న రాకిబుల్ హుస్సేన్ మాత్రమే పార్టీకి అసలైన బలంగా, పునాదిగా ఉన్నారు" అని భూపేన్ బోరా విమర్శించారు. సోమవారం కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానానికి రాజీనామా లేఖ పంపానని, దీని తర్వాత తనకు రాహుల్ గాంధీ ఫోన్ చేశారని బోరా చెప్పారు.
#WATCH | Guwahati: On his resignation from the Congress, Bhupen Kumar Borah said, " i gave 32 years to the congress party. congress made me from an mla to apcc president... when i became president in 2021, congress was in alliance with aiudf. i broke the alliance. after that,… pic.twitter.com/mZ5iEkHHes— ANI (@ANI) February 18, 2026
"2007 నుంచి మా మధ్య ఉన్న బంధం గురించి ఆయన సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. పార్టీ ఎదుగుదలకు మేము ఎలా కృషి చేశామో చెప్పారు. ఇన్నేళ్లలో ఆయన నాకు ఎలా సాయం చేశారో కూడా గుర్తు చేశారు. అది నిజమే. కానీ నా రాజీనామా లేఖ గురించి ఆయన ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు"
- భూపేన్ బోరా
మంగళవారం సాయంత్రం అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత శర్మ తన నివాసంలో భూపేన్ బోరాతో సమావేశం అయ్యారు. తరువాత ఆయన భూపేన్ బోరా ఫిబ్రవరి 22న అధికారికంగా బీజేపీలో చేరతారని ప్రకటించారు.
బీజేపీలో చేరిన డమ్మీలుగా మిగిలిపోతారు!
మరోవైపు భూపేన్ బోరా బీజేపీలో చేరనుండడంపై అసోం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు గౌరవ్ గొగొయ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. బీజేపీలో చేరిన నేతలు వారి రాజకీయ జీవితంలో 'ప్రాధాన్యత లేని వ్యక్తులు'గా మారిపోయారని, భూపేన్ బోరాకు కూడా అదే గతి పడుతుందని హెచ్చరించారు.
"బీజేపీలో చేరిన వారందరూ డమ్మీలుగా మారిపోయారు. సర్బానంద సోనోవాల్ సహా మరెంతో మందిని దీనికి ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు. ఏజీపీ పార్టీ (సోనోవాల్ సొంత పార్టీ) ప్రస్తుతం అంతరించిపోయే స్థితిలో ఉంది. ఇక భూపేన్ బోరా బీజేపీలో చేరడం గురించి నేను ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తున్నాను."
- గౌరవ్ గొగొయ్, అసోం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు
కాంగ్రెస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్
రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అసలైన కాంగ్రెస్, పాత కాంగ్రెస్ మధ్యే ఉంటుందని గొగొయ్ ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. "బీజేపీ ప్రస్తుతం పాత కాంగ్రెస్ నాయకులతో నిండిపోయింది. రాష్ట్రంలో 15 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ అత్యంత అవినీతికి పాల్పడిన వారు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నారు" అని గౌరవ్ గొగొయ్ అన్నారు.
హిమంత 'అసోం జిన్నా'
భూపేన్ బోరాను కాంగ్రెస్లో మిగిలిన చివరి హిందూ నాయకుడు అని అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ అభివర్ణించడంపై గౌరవ్ గొగొయ్ మండిపడ్డారు. హిమంత బిశ్వ శర్మను 'అసోం జిన్నా'గా అభివర్ణించారు. రాజకీయ నాయకులకు హిందూ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం మానుకోవాలని ఆయన హితవు పలికారు. "కాంగ్రెస్ ఒక మహాసముద్రం లాంటిది. మనమందరం ఇందులో కేవలం నీటి బిందువువలమే. మన తాతలు, తండ్రులు. పూర్వీకుల కంటే ముందు నుంచే కాంగ్రెస్ ఉంది. భూపేన్ బోరా పార్టీని వీడడం అనేది ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయావకాశాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు" గౌరవ్ గొగొయ్ అన్నారు.
#WATCH | Guwahati, Assam | On Bhupen Borah's resignation from Congress, party leader Gaurav Gogoi says, " there were many rumours regarding the close relationship between himanta biswa sarma and bhupen bora. we tried our best not to believe these rumours and speculation. we always… pic.twitter.com/PdiQWPLBRA— ANI (@ANI) February 18, 2026
బీజేపీలో చేరే ప్రసక్తే లేదు!
మరోవైపు అసోం అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ నాయకుడు దేవబ్రత సైకియా రాజకీయ నేతల పార్టీ ఫిరాయింపులపై స్పందించారు. "ఎవరికైనా ప్రజాసేవ చేయాలనే తపన ఉంటే, ఒక ప్రజాసేవకుడిగా రాజకీయాలు చేయాలని అనుకుంటే, వారు తమ విధానాలకు, ఆశయాలకు కట్టుబడి ఉండాలి. అసోం ప్రజలను సిద్ధాంతాల పేరుతో విభజించే బయటి పార్టీల పట్ల మాకు ఎలాంటి సద్భావన లేదు. అందుకే నేను బీజేపీలో చేరను" అని స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | Guwahati: Assam LoP and Congress leader Debabrata Saikia says, '" ..anyone who has the public service at heart, who wants to do politics as a public servant, will do so for policy and ideals... we have no good feelings for this outside party, that divides assamese society… pic.twitter.com/WmuiwmYvcS— ANI (@ANI) February 18, 2026
ఇక భూపేన్ కుమార్ బోరా కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడంపై స్పందిస్తూ, "ఆయనను వెళ్లనివ్వండి. ఆయన మా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. మేమంతా కలిసి పనిచేశాం. 2001లో నేను మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు, అసెంబ్లీలో నా అభిప్రాయలను ఎలా చెప్పాలో ఆయన నేర్పించారు. మంచి సలహాలు ఇచ్చారు. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. ఆయన నాకు అందించిన మార్గదర్శకత్వం పట్ల నాకు చాలా గౌరవం ఉంది" అని దేవబ్రత సైకియా అన్నారు.
