'ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఆయన అనర్హుడు'- హిమంత బిశ్వ శర్మపై గొగొయ్​ ఫైర్​

సీఎం వ్యాఖ్యలపై సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా కేసు స్వీకరించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరిన గౌరవ్ గొగొయ్​- గువాహటిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం బిశ్వ శర్మపై మండిపాటు

Gaurav Gogoi on Himanta Biswa Sarma
Gaurav Gogoi on Himanta Biswa Sarma (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Gaurav Gogoi on Himanta Biswa Sarma : పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆ రాష్ట్ర పీసీసీ చీఫ్​ గౌరవ్​ గొగోయ్‌ తీవ్రంగా స్పందించారు. తన పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలను బయటపెట్టిన ఆయన, ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కొనసాగేందుకు అనర్హుడని అన్నారు. సీఎం వ్యాఖ్యలపై సుప్రీం కోర్టు సుమోటోగా కేసు స్వీకరించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. గువాహటిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన గొగోయ్‌​, సీఎం బిశ్వ శర్మపై విరుచుకుపడ్డారు.

"నా పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలను బయటపెట్టే స్థాయికి ముఖ్యమంత్రి దిగజారిపోయారు. మాకు కూడా ఆయన పిల్లల గురించి తెలుసు. కానీ మేము వాటిని బయట పెట్టాలని అనుకోవడం లేదు. ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చోడానికి ఆయన సరైన వ్యక్తి కాదని నిరూపించుకున్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు అసోంకు అవమానకరం. అసలు ఎందుకు తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు? దీనిపై సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆదివారం రెండున్నర గంటల పాటు జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ నేను మరో దేశానికి ఏజెంట్‌ను అని నిరూపించే ఒక్క ఆధారాన్ని కూడా సమర్పించలేకపోయారు. ఆయన అసలు విషయాన్ని చెప్పకుండా దాటవేశారు. గత 6 నెలలుగా సిట్ నివేదిక ఆయన వద్దే ఉంది. గతేడాది సెప్టెంబర్ 10న సిట్ నివేదికను ప్రజలకు విడుదల చేస్తానని ఆయన చెప్పారు. ఒకవేళ ఇది నిజంగా జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన విషయమైతే, గత 6 నెలలుగా ఈ నివేదికపై ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు? ఎందుకంటే ఆయన ఏర్పాటు చేసిన సిట్ ఎలాంటి ఆధారాలను సమర్పించడంలో విఫలమైంది"

--గౌరవ్​ గొగొయ్​, అసోం పీసీసీ చీఫ్​

అసోం సీఎం కుటుంబం వద్ద 4వేల ఎకరాల అక్రమ భూమి
అసోం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 4,000 ఎకరాలు భూమిని ముఖ్యమంత్రి బిశ్వ శర్మ కుటుంబం అక్రమంగా సొంతం చేసుకుందని గౌరవ్ గొగొయ్ మరోసారి ఆరోపించారు. ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి (సిట్) సహకరించడానికి తాను అంగీకరించినప్పటికీ ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదన్నారు. సిట్ నివేదికను విడుదల చేయాలని గౌరవ్ గొగొయ్​ డిమాండ్ చేశారు.

"ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన సుదీర్ఘ పత్రికా సమావేశం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెరుగుతున్న ప్రజాదరణే. ఇది జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన విషయమైతే, గత ఆరు నెలలుగా ఆయన ఎందుకు మౌనంగా కూర్చున్నారు? ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం దాదాపు 4వేల ఎకరాల భూమిని ఆక్రమించుకుందని కాంగ్రెస్ బయటపెట్టిన తర్వాతే ఈ సమావేశం నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. మొదటి నుంచి నేను సిట్ దర్యాప్తుకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లనని చెబుతూనే ఉన్నాను. నేను కేవలం సిట్ నివేదికను విడుదల చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యమంత్రి ఏమీ చాణక్యుడు కాదు. ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలపై స్పందించడానికి నేను ఈ పత్రికా సమావేశం నిర్వహించడం లేదు. కానీ మీడియాకు, అసోం ప్రజలకు గౌరవం ఇవ్వడానికి నిర్వహిస్తున్నాను. నేను అసోం ప్రజల సమస్యలను లేవనెత్తడానికే రాజకీయాల్లో ఉన్నాను. ఇకపై వారిని నిర్ణయించుకోనివ్వండి."

---గౌరవ్​ గొగొయ్​, అసోం పీసీసీ చీఫ్​

అంతకుముందు ఆదివారం గువాహటిలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ గౌరవ్‌ గొగోయ్‌ సతీమణి ఎలిజబెత్‌ గొగోయ్‌కు పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయని అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ ఆరోపించారు. భారత్‌ను విమర్శించే పాకిస్థాన్​ జాతీయుడు అలీ తౌఖీర్‌ షేక్‌తో ఆమెకు సంబంధాలు ఉన్నాయని విమర్శించారు. ఆ ఏజెంట్‌ 2010-13 మధ్యకాలంలో 13 సార్లు భారత్‌కు వచ్చాడని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతడు భారత వ్యతిరేక ప్రచారం చేశాడని వివరించారు. ఆమె భారత్‌లోని రెండు సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న సమయంలో తొమ్మిది సార్లు పాక్​కు వెళ్లారని ఆరోపించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

