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పార్లమెంట్ చర్చకు రాహుల్ భయపడుతున్నారు- అందుకే ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌పై నిరాధార ఆరోపణలు: బీజేపీ

రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ విమర్శలు- మోదీ ప్రభుత్వ పనితీరును యూపీఏ సర్కార్​తో పోల్చి చర్చించేందుకు రాహుల్ గాంధీ సిద్ధంగా లేరని వ్యాఖ్య

BJP On Rahul Gandhi
BJP National Spokesperson Gaurav Bhatia (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 2:24 PM IST

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BJP On Rahul Gandhi : లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడింది. పార్లమెంట్​లో చర్చకు రాహుల్ గాంధీ భయపడుతున్నారని దుయ్యబట్టింది. ఆయన ఒక పరిపక్వత లేని, పార్ట్ టైమ్ నేతగా బీజేపీ అభివర్ణించింది. మోదీ ప్రభుత్వ పనితీరుకు, గత యూపీఏ హయాంలో జరిగిన పనితీరుకు మధ్య జరిగే పోలిక చూసి ఆయన భయపడుతున్నారని ఆరోపించింది. అందుకే పార్లమెంట్‌ను సజావుగా సాగనీయకుండా రాహుల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే బీజేపీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌లపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి గౌరవ్ భాటియా విమర్శలు గుప్పించింది. మాజీ ఎంపీ వైకో పుస్తకావిష్కరణ సభలో రాహుల్ చేసిన కామెంట్​కు గౌరవ్ భాటియా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో గౌరవ్ భాటియా మాట్లాడారు.

రాహుల్ గాంధీకి మోదీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ పట్టుకున్నాయని భాటియా ఆరోపించారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండానే సంఘ్ సిద్ధాంతంపై విమర్శలు చేస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చారు విద్యార్థులు, పరీక్షల సంస్కరణలపై మాట్లాడే రాహుల్ గాంధీ, ప్రతిపక్షాలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న పేపర్ లీక్ ఉదంతాలపై మాత్రం ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారని నిలదీశారు. ఝార్ఖండ్, కర్ణాటక, కేరళలో పేపర్ లీక్ అయినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు స్పందించలేదని ప్రశ్నించారు.

పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో స్పీకర్ ఆదేశించినప్పటికీ తన ఆరోపణలకు తగిన ఆధారాలు చూపించడంలో రాహుల్ విఫలమవుతున్నారని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ వాదనలను ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేకనే ఆయన చర్చల నుంచి పారిపోతున్నారని ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ, రాజ్‌నాథ్ సింగ్, అమిత్ షాలు సభలో వాస్తవాలు సవివరంగా ముందుంచుతున్నప్పుడు రాహుల్ దగ్గర మాత్రం సమాధానం ఉండటం లేదన్నారు.

ఇంతకీ రాహుల్ గాంధీ ఏం అన్నారంటే!

మాజీ ఎంపీ వైకో పుస్తకావిష్కరణ సభలో రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ, ఎన్డీఏ, ఆర్ఎస్ఎస్​పై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. దేశంలోని విద్యార్థులు తీవ్ర వేదనలో ఉన్నారని, కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యలకు మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దేశ చరిత్రను మార్చివేయడానికి ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ ప్రయత్నిస్తున్నందునే విద్యార్థులు రోడ్డెక్కాల్సి వచ్చిందన్నారు. దేశ చరిత్రను కాలరాసే ప్రయత్నాన్ని ఎవరూ సహించబోమని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. ప్రతి రాష్ట్రానికి తన సంస్కృతిని, భాషను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరిచే హక్కు ఉందని, అయితే ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ మాత్రం కేవలం తమకు నచ్చిన చరిత్రే అమలు కావాలని కోరుకుంటున్నదని ఆరోపించారు.

"2004 నుంచి 2014 వరకు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వ పనితీరును, మోదీ ప్రభుత్వంతో పోల్చితే కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలు దేశం ముందుకు వస్తాయని రాహుల్ గాంధీకి తెలుసు. అందుకే సభలో చర్చకు దూరంగా ఉంటూ బీజేపీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌లపై ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీకి 'మోదీ, 'ఆర్‌ఎస్‌ఎస్' పట్టుకున్నాయి. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ సిద్ధాంతాన్ని విషపూరితమైనదిగా అభివర్ణించడం సరైంది కాదు. ఆరోపణలు చేయడం సులభమే కానీ వాటిని నిరూపించేందుకు ఆధారాలు చూపాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంటుంది"
- గౌరవ్ భాటియా, బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి

ఏడాదికి సగటున 40 మంది తిరిగి భారత్​కు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సభలో వాస్తవాలతో మాట్లాడినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ వద్ద సమాధానాలు ఉండవని, అందుకే పార్లమెంట్ చర్చలకు దూరంగా ఉంటున్నారని భాటియా అన్నారు. విదేశాలకు పారిపోయిన నేరస్థులను భారత్‌కు తీసుకురావడంలో మోదీ ప్రభుత్వం సాధించిన పురోగతిని కూడా భాటియా ప్రస్తావించారు. 2019 నుంచి 2026 వరకు 36 దేశాల నుంచి 274 మంది పరారీలో ఉన్నవారిని భారత్‌కు రప్పించామని, అంటే ఏడాదికి సగటున 40 మందిని తిరిగి తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ సంఖ్య ఏడాదికి సగటున నలుగురే ఉండేదని పేర్కొన్నారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు జరిగి ఏడేళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఆగస్టు 5ను "చారిత్రాత్మక రోజు"గా అభివర్ణించిన గౌరవ్, ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాలే కారణమని అన్నారు.

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