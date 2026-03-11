దేశంలో LPG కొరత- శిర్డీలో ప్రసాదం తయారీపై ప్రభావం- పెళ్లిళ్లపై కూడా ఎఫెక్ట్
శిర్డీ, కర్ణాటకలోని దేవాలయాలపై గ్యాస్ కొరత ప్రభావం- మూసివేయనున్న బీఎంసీ క్యాంటిన్
Published : March 11, 2026 at 10:04 PM IST
LPG Crisis In India : ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల భారత్లో గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ ప్రభావం దేశంలోని పలు దేవాలయాలు, పెళ్లిళ్లపై పడింది. దీంతో శిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయ అధికారులు భక్తుల కోసం ప్రసాదం సిద్ధం చేయడంపై ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎల్పీజీ కొరత దృష్ట్యా బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) క్యాంటీన్ సేవలను మరో రెండు రోజుల్లో మూసివేయనుంది.
శిర్డీ ఆలయంలో గ్యాస్ కొరత
శిర్డీ సాయిబాబా గుడిలోని ప్రసాదాలయంలో రోజూ 40,000 వేల మంది భక్తులకు ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేస్తారు. ఈ ప్రసాదాన్ని సిద్ధం చేయడానికి అర టన్ను ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగం అవుతుంది. అయితే గ్యాస్ కొరత వార్తలు ఆలయ అధికారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్లో 14రోజులపాటు ప్రసాదం తయారుచేయడానికి సరిపడా గ్యాస్ నిల్వలు ఉన్నాయి.
అయితే ఇజ్రాయెల్, అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం మరికొన్ని రోజులు కొనసాగితే మాత్రం శిర్డీ ఆలయంలో ఎల్పీజీ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ప్రసాదం చేయడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈనెల చివర్లో శ్రీరామనవమి పండగ జరగనుంది. అప్పుడు గుడిలో లడ్డూలు, బూందీల తయారీని ఆపేయాల్సి వస్తుందని శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ అధికారులు భయపడుతున్నారు.
సోలార్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు
2009లో ప్రసాదాలయంలో రోజుకు 200 కిలోల ఎల్పీజీని ఆదా చేసే సోలార్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేశామని శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ పరిపాలనా అధికారి అతుల్ బాగ్ చెప్పారు. దీని ద్వారా వచ్చే సౌర శక్తితో ప్రతిరోజు ఐదు టన్నుల బియ్యం, పప్పు వండుతున్నామని తెలిపారు. ఇంధన కొరత ఏర్పడే అవకాశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థపై ప్రసాదాన్ని తయారుచేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
"మేము ఇప్పుడు 1.5 టన్నుల గ్యాస్ ఆదా చేస్తున్నాం. అలాగే ఎల్పీజీని నిల్వ చేయడానికి 10 టన్నుల సామర్థ్యం గల రెండు ట్యాంకులను ఏర్పాటు చేశాం. ఈ ట్యాంకులలో గరిష్ఠంగా 20,000 కిలోల గ్యాస్ నిల్వ చేయవచ్చు" అని అతుల్ బాగ్ స్పష్టం చేశారు.
కలపను సిద్ధం చేస్తున్న దేవాలయాలు
అలాగే కర్ణాటకలోని పలు దేవాలయాలపై ఎల్పీజీ కొరత ప్రభావం పడింది. ఈ క్రమంలో ప్రసాదం తయారీకి కలపను నిల్వ చేస్తున్నాయి. ఇదే విషయంపై అఖిల కర్ణాటక హిందూ ఆలయ అర్చకుల సమాఖ్య (AKHTAF) అధ్యక్షుడు ఎంఎస్ వెంకటాచల్లయ్య స్పందించారు. కర్ణాటకలోని దేవాలయాలలో తక్షణ గ్యాస్ సంక్షోభం లేదన్నారు. "మా వద్ద ఒక వారానికి సరిపడా ఎల్పీజీ సిలిండర్ స్టాక్ ఉంది. అయితే గ్యాస్ కొరత తర్వాత కొనసాగితే భక్తులకు ప్రసాదం అందించడంలో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఎల్పీజీ సంక్షోభాన్ని అధిగమించడానికి రాష్ట్రంలోని అనేక దేవాలయాలు కలపను నిల్వ చేయడం ప్రారంభించాయి" అని వెంకటాచల్లయ్య పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు మిడ్డే మీల్ను అందించే అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ను ఎల్పీజీ సంక్షోభం ఇంకా ప్రభావితం చేయలేదు. అయితే ఎల్పీజీ సంక్షోభం తీవ్రమైతే దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో అనే విషయంపై విద్యాశాఖ అధికారులతో అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు చర్చలు జరిపారు. "ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లపై మేము పెద్దగా ఆధారపడటం లేదు. ఎల్పీజీ సంక్షోభం మమ్మల్ని పెద్దగా ప్రభావితం చేయలేదు. మా వంటశాలలు స్టీమ్ ఆధారితమైనవి. అందుకే గ్యాస్ను చాలా తక్కువ మొత్తంలో వినియోగిస్తాం" అని అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తెలిపారు.
BMC క్యాంటీన్పై గ్యాస్ కొరత ఎఫెక్ట్
అలాగే ఎల్పీజీ కొరత బృహన్ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను (BMC) తాకింది. బీఎంసీ క్యాంటీన్ సేవలను మరో రెండు రోజుల్లో మూసివేయనున్నారు. అలాగే వంట కోసం ఎలక్ట్రిక్ గ్రిల్ను ఉపయోగించడానికి అనుమతి కోరినట్లు బీఎంసీ క్యాంటీన్ మేనేజర్ ఈటీవీ భారత్కు వెల్లడించారు. "క్యాంటీన్లో ఉన్న గ్యాస్ స్టాక్ గురువారం వరకు మాత్రమే సరిపోతుంది. ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత కారణంగా ఇతర ప్రభుత్వ క్యాంటీన్లు కూడా మూతపడుతున్నాయి. కాబట్టి ఇతర ప్రభుత్వ క్యాంటీన్ల నుంచి ప్రజలు భోజనం కోసం మా బీఎంసీ క్యాంటీన్కు వస్తున్నారు. దీని కారణంగా రద్దీ పెరిగింది. ఈ సమస్యను కార్మిక శాఖకు నివేదించాం. గ్యాస్ అందుబాటులో లేకపోతే క్యాంటీన్లో ఎలక్ట్రిక్ గ్రిల్స్ను ఉపయోగించడానికి కూడా మేము అనుమతి కోరాం" అని బీఎంసీ క్యాంటీన్ మేనేజర్ తెలిపారు.
మూతపడుతున్న రెస్టారెంట్లు!
మరోవైపు, మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల బ్లాక్ మార్కెటింగ్ జోరుగా జరుగుతుందని పోలీసులకు నివాసితులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలోని అనేక రెస్టారెంట్లు ఆదివారం వరకు మూసివేయాలని నిర్ణయించాయి. ఎందుకంటే వారి వద్ద 30 శాతమే గ్యాస్ స్టాక్ ఉంది. అమరావతి జిల్లాలో అనేక హోటళ్ల యజమానులు తమ మెనూను గణనీయంగా తగ్గించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
పెళ్లిళ్లపై ప్రభావం
ఎల్పీజీ కొరత ప్రభావం వివాహాలపై కూడా పడింది. గ్యాస్ కొరత ఏర్పడితే తాము గతంలో తీసుకున్న పెళ్లి క్యాటరింగ్ ఆర్డర్లను రద్దు చేసుకోవాల్సి వస్తుందని హోటళ్ల యజమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పింప్రి-చించ్వాడ్లో గ్యాస్ కొరత రాబోయే రెండు నెలల్లో జరిగే 10,000 వివాహాలను ప్రభావితం చేయనుంది. ఎందుకంటే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో 30 శుభ ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో అక్కడ సుమారు 10,000-12,000 వివాహాలు జరుగుతాయని అంచనా. అలాగే గ్యాస్ కొరత కారణంగా కొంతమంది క్యాటరర్లు ఇప్పటికే భోజనం ధరకు పెంచేశారు. ప్లేట్కు 10-20 శాతం ఎక్కువ వసూలు చేయడం ప్రారంభించారు. ఇది ఆటోమేటిక్గా పెళ్లి ఖర్చులను పెంచేస్తుంది. దీంతో పెళ్లిళ్లు చేసే మధ్యతరగతి ప్రజానీకం ఆందోళన చెందుతోంది.