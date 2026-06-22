యాపిల్ తోటలో వెల్లుల్లి పంట- రైతులకు సరికొత్త ఆదాయ వనరు- ఏటా రూ.300 కోట్ల ఆదాయం!
కశ్మీరీ వెల్లుల్లికి దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్- లాభాల బాటలో రైతులు!
Published : June 22, 2026 at 6:03 PM IST
Kashmir Garlic Farming : నోరూరించే ఎర్రటి యాపిల్స్కు నిలయమైన కశ్మీర్ లోయలో, రైతులకు ఇప్పుడు వెల్లుల్లి పంట ఒక సరికొత్త ఆశాకిరణంలా మారింది. తరతరాలుగా యాపిల్ తోటలపైనే ఆధారపడిన రైతులు నేడు వెల్లుల్లి పండిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ కశ్మీర్లోని అనంతనాగ్, కుల్గామ్కు వెళితే, యాపిల్ చెట్ల నీడలోనే అంతర పంటగా వెల్లుల్లిని పండిస్తున్నారు. రైతులు తక్కువ పెట్టుబడితో స్వయంగా ఈ పంటను పండిస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఒక వంట దినుసుగానే కాక, ఏడాదికి రూ.300 కోట్ల టర్నోవర్తో కశ్మీర్ రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితులనే మార్చివేస్తోంది. అందుకే ఉత్తరాది నుంచి దక్షిణాది మార్కెట్ల దాక పరుగులు తీస్తున్న ఈ 'కశ్మీరీ వెల్లుల్లి' కథంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వెల్లుల్లితో భారీ లాభాలు!
ఉత్పాదకత, ధరలు భారీగా పెరగడంతో కశ్మీర్ లోయలో వెల్లుల్లి సాగు అత్యంత లాభదాయకంగా మారింది. ఇది రైతులకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతోంది. కశ్మీర్ లోయలో వెల్లుల్లి సాగు విస్తీర్ణం 4500 హెక్టార్లకు పెరిగింది. వార్షిక ఉత్పత్తి 70వేల మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు, రాష్ట్రాలకు దాదాపు 30వేల మెట్రిక్ టన్నుల వెల్లుల్లి ఎగుమతి అవుతుందని అధికారిక అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, 2023లో 32 వేల మెట్రిక్ టన్నుల వెల్లుల్లి ఉత్పత్తి కాగా, అది 2024, 2025 నాటికి 50 నుంచి 55 వేల మెట్రిక్ టన్నులకు పెరిగింది. ఈ ఏడాది ఉత్పత్తి సామర్థ్యం దాదాపు 30 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఈ వెల్లుల్లి సాగుతో ఏటా దాదాపు రూ.300 కోట్ల మేర రైతులకు ఆదాయం సమకూరుతోంది. పైగా వేలాది మంది రైతులకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. మెరుగైన వ్యవసాయ పద్ధతులు, మార్కెటింగ్, ప్రభుత్వ మద్దతు కారణంగా గత కొన్నేళ్లుగా ఈ పంట సాగు విస్తీర్ణం కశ్మీర్ లోయలో బాగా పెరిగింది. పైగా వాటి నాణ్యత బాగుండడంతో స్థానికంగానే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా దానికి క్రమంగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ కశ్మీరీ వెల్లుల్లి స్థానిక మార్కెట్లతోపాటు తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ లాంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో అమ్ముడవుతోంది. దీనితో రైతులు భారీగా లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రైతులకు మెరుగైన మార్కెటింగ్, స్టోరేజ్, ప్రాసెసింగ్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తే, కశ్మీర్ వెల్లుల్లి మరిన్ని లాభాలు తెచ్చిపెడుతుంది.
వెల్లుల్లిలో ఔషధ గుణాలు
కశ్మీరీ ఇళ్లలో వెల్లుల్లిని రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటారు. పచ్చి వెల్లుల్లితోపాటు, దీని నుంచి తయారుచేసే పేస్టును బాగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ వెల్లుల్లిలోని పోషక, ఔషధ గుణాలు, సహజ యాంటీబయాటిక్ లక్షణాలు మార్కెట్లో దీనికి మరింత డిమాండ్ను పెంచుతున్నాయి.
కశ్మీర్లో వెల్లుల్లిని సాధారణంగా అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్ చివరి వరకు విత్తుతారు. జూన్లో పంట కోస్తారు. దక్షిణ కశ్మీర్లోని అనంతనాగ్, కుల్గామ్, పుల్వామా జిల్లాలు వెల్లుల్లి ఉత్పత్తికి ప్రధాన కేంద్రాలుగా మారాయి. 2024లో అనంతనాగ్ జిల్లాలో 600 హెక్టార్ల భూమిలో వెల్లుల్లి సాగు చేయగా, ఇప్పుడు అది రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా అంటే 1,400 హెక్టార్లకు పెరిగింది. దీని వల్ల 16వేల మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడి వచ్చింది. కుల్గామ్ జిల్లాలో ఏటా 1800 మెట్రిక్ టన్నులకుపైగా వెల్లుల్లి ఉత్పత్తి అవుతోంది. పుల్వామా జిల్లాలో 600 హెక్టార్లకుపైగా భూమిలో ఈ పంట సాగు జరుగుతోంది.
పెట్టుబడి తక్కువ- లాభాలు ఎక్కువ!
"గత కొన్నేళ్లలో వెల్లుల్లి ఉత్పత్తి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ అయ్యింది. ఈ పంటకు పెట్టుబడి తక్కువ, లాభాలు ఎక్కువ. అందుకే రైతులు, మహిళలు దీనిని సాగు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. చాలా మంది రైతులు యాపిల్ తోటలోనే అంతర పంటగా వెల్లుల్లిని సాగు చేస్తున్నారు. ఆధునిక వ్యవసాయ సంకేతికతతో ఈ వెల్లుల్లి ఉత్పత్తిని మరింత పెంచడం సాధ్యమైంది. ఇది రైతులకు మరింతగా లాభాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది."
- షానవాజ్ షా, అనంతనాగ్ చీఫ్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్
20 రోజుల్లో రూ.6 కోట్ల టర్నోవర్
"పెరుగుతున్న వెల్లుల్లి ఉత్పత్తిని దృష్టిలో ఉంచుకొని జబ్లిపురా ఫ్రూట్ మార్కెట్లో 45 మది వ్యాపారులకు షెడ్లు కేటాయించాం. దీని వల్ల రైతులకు మార్కెట్ యాక్సెస్, మెరుగైన మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. గతేడాదితో పోల్చితే ఈ ఏడాది వెల్లుల్లి ఉత్పత్తి దాదాపు 30 శాతం పెరిగింది. ఈ మార్కెట్ నుంచి ప్రతిరోజూ సుమారు రెండు డజన్ల ట్రక్కులు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు, ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశానికి వెళ్లాయి. కేవలం 20 రోజుల్లోనే మార్కెట్ టర్నోవర్ దాదాపు రూ.6 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది ఈ పంటకు ఉన్న డిమాండ్ను చూపుతోంది."
- ముస్తాక్ అహ్మద్, హార్టికల్చర్ ప్లానింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏరియా మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్
యాపిల్స్ కంటే వెల్లుల్లి వల్లే అధిక లాభం!
ముస్తాక్ అహ్మద్ బండే అనే వ్యాపారి మాట్లాడుతూ, "వెల్లుల్లి సాగులో ఖర్చులు తక్కువగా ఉండడం వల్ల, యాపిల్తో పోల్చితే రైతులకు ఎక్కువ లాభం వస్తుంది. గత 20 రోజుల్లో దేశంలోని వివిధ మార్కెట్లకు దాదాపు 50 వాహనాలను పంపాను. రానున్న రెండు నెలల పాటు ఈ సరఫరా కొనసాగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. అయితే రైతులు వెల్లిల్లి గ్రేడింగ్, క్లీనింగ్, డ్రైయింగ్, ఇతర ప్రాసెసింగ్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. అప్పుడే మరింత మెరుగైన ధర లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం కశ్మీర్ వెల్లుల్లికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. కానీ సరైన క్వాలిటీ ప్రాసెసింగ్ లేకపోవడం వల్ల రైతులు పూర్తి స్థాయిలో లాభాలను పొందలేకపోతున్నారు" అని అన్నారు.
అధికారిక గణాంకాలను బట్టి చూస్తే, కశ్మీర్లో వెల్లుల్లి సాగు స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు కూలీలకు మంచి జీవనోపాధిని కల్పిస్తూనే, రైతులకు మంచి లాభాలు తెచ్చిపెడుతోందని స్పష్టమవుతోంది. ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులు, మెరుగైన మార్కెటింగ్ పద్ధతులను మరింత ప్రోత్సహిస్తే, భవిష్యత్తులో కశ్మీర్ వెల్లుల్లి ఉత్పత్తికి, ఎగుమతికి ఒక ముఖ్యమైన కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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