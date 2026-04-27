నాడు ఖైదీ నేడు అదే జైలులో కౌన్సిలర్- గ్యాంగ్స్టర్ నుంచి మారథాన్ రన్నర్గా మారిన రాహుల్
21 ఏళ్లలోనే అండర్ వరల్డ్లోకి రాహుల్ జాధవ్- వివిధ నేరాలకుగానూ 13 క్రిమినల్ కేసులు- నాలుగేళ్లు ఆర్థర్ రోడ్ జైలులో శిక్ష- నేడు అదే జైలులో ఖైదీలకు కౌన్సిలింగ్ చేసే స్థాయికి
Published : April 27, 2026 at 10:23 PM IST
Gangster to Marathon Runner : రాహుల్ జాధవ్ ఒకప్పుడు గ్యాంగ్స్టర్. వివిధ ముఠాల కోసం షార్ప్ షూటర్గా పనిచేశారు. రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేశారు. డబ్బులివ్వని వాళ్లపై కాల్పులూ జరిపారు. ఈక్రమంలోనే మద్యం, డ్రగ్స్కు ఆయన బానిసయ్యారు. వివిధ నేరాలకుగానూ 13 క్రిమినల్ కేసులను రాహుల్ ఎదుర్కొన్నారు. 2007 నుంచి 2010 వరకు ముంబయిలోని ఆర్థర్ రోడ్ జైలులో గడిపారు. జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక నేరాల బాటను ఆయన వదిలేశారు. అయినా ఎక్కడా ఉద్యోగం దొరకలేదు. దీంతో మళ్లీ తాగుడుకు బానిసయ్యారు. కట్ చేస్తే, ఇప్పుడదే ఆర్థర్ రోడ్ జైలులోని ఖైదీలకు రాహుల్ జాధవ్ మానసికపరమైన కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నారు. వ్యసనాల బారిన పడొద్దంటూ పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులను చైతన్యవంతం చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో అల్ట్రా మారథాన్ రన్నర్గానూ ఖ్యాతిని గడిస్తున్నారు. రాహుల్ జీవితంలో ఇంతటి మార్పు ఎలా వచ్చింది ? నేర ప్రపంచం నుంచి సామాజిక సేవ దాకా సాగిన ఆయన ప్రస్థానంలో కీలక మలుపులు ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
త్వరగా డబ్బు సంపాదించేందుకే నేరాలు
"నేను మహారాష్ట్రలోని థానే జిల్లా డోంబివ్లీ పట్టణ వాస్తవ్యుడిని. జీవితంలో బాగా ఎదగాలి, త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలి అని నేను చిన్నప్పుడు కలలు కనేవాడిని. పెద్దయ్యాక ఈ ఆలోచన వల్లే తప్పుడు దారుల్లోకి అడుగుపెట్టాను. 1997లో 21 ఏళ్ల వయసులో ముంబయి అండర్ వరల్డ్ మాఫియాలోకి ప్రవేశించాను. అందులోనే పూర్తిగా కూరుకుపోయాను. తీవ్రమైన నేర అభియోగాలతో నాపై మోకా, ఆయుధాల చట్టం ప్రకారం 12 నుంచి 13 కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో బాగా ఒత్తిడికి గురయ్యాను. ఈ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనేందుకు మద్యం, డ్రగ్స్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. ప్రతిరోజూ వాటిని తీసుకునే వాడిని. వీటితో పాటు పలు ఇతరత్రా వ్యసనాలకూ లోనయ్యాను. నన్ను 2007లో అరెస్టు చేసి ముంబయిలోని ఆర్థర్ రోడ్ జైలులో పెట్టారు. అక్కడే నాలుగేళ్లు గడిపాను. 2010లో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక, జీవితానికి ఇబ్బందేమీ ఉండదని అనుకున్నాను. కానీ నాకు ఎక్కడా ఉద్యోగం దొరకలేదు. దీంతో ఒత్తిడికి గురై మళ్లీ మద్యం తాగడం ప్రారంభించాను" అని రాహుల్ జాధవ్ తెలిపారు.
రీహ్యాబిలిటేషన్ సెంటర్లోనే జాబ్
"బాగా మద్యం తాగుతుండటంతో 2013లో నా కుటుంబం నన్ను పుణెలోని ముక్తాంగన్ రీహ్యాబిలిటేషన్ సెంటర్లో చేర్పించింది. అక్కడ నేను ఒక నెలపాటు చికిత్స తీసుకున్నాను. ఆ సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ మద్యం తాగడం మొదలుపెట్టాను. దీంతో మళ్లీ నన్ను ముక్తాంగన్లో చేర్పించారు. ఆ టైంలో నాకు స్వయంగా ముక్తాంగన్ డైరెక్టర్ ముక్తా పుంతాంబేకర్ కౌన్సిలింగ్ చేశారు. ఉద్యోగం దొరకక, పెళ్లి జరగక మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాను అని నేను చెప్పాను. అయితే ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి మద్యం తాగడానికి బదులుగా రన్నింగ్ చేయాలని ముక్తా మేడమ్ సూచించారు. ఆ మాటల వల్లే నేను అల్ట్రా మారథాన్ రన్నర్గా మారాను. ముక్తాంగన్లో ఉండగానే పోలీస్ మారథాన్ పోటీలో పాల్గొనేందుకు నన్ను ఎంపిక చేశారు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా మారథాన్లో పాల్గొన్నారా అని నిర్వాహకులు నన్ను అడగగా, లేదని చెప్పాను. అప్పుడు ఒక వారం పాటు మారథాన్ పోటీ కోసం ప్రాక్టీస్ చేశాను. పోలీసుల భయంతో పారిపోయిన, జైలు నుంచి తప్పించుకున్న అనుభవంతో మారథాన్లో బాగానే పరుగెత్తాను. ఈక్రమంలో పోటీలో పాల్గొన్న ఓ వ్యక్తి కింద పడిపోయాడు. నేను అతన్ని పైకి లేపి అంబులెన్స్లోకి ఎక్కించాను. ఒకరి ప్రాణాన్ని కాపాడినందుకు ఆరోజు చాలా సంతోషం కలిగింది. నాకు ముక్తాంగన్లోనే వలంటీర్గా ఉద్యోగం ఇచ్చారు. 2013 నుంచి 2016 వరకు అక్కడే జాబ్ చేశాను" అని రాహుల్ జాధవ్ చెప్పారు.
తొలి గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగం
"2017లో ముంబయిలోని ఓ చాక్లెట్ కంపెనీలో లాజిస్టిక్స్ అసిస్టెంట్గా నాకు జాబ్ వచ్చింది. గ్యాంగ్స్టర్ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత నాకు వచ్చిన మొదటి గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగం ఇదే. రెండేళ్లు అక్కడే పనిచేశాను. అనంతరం 2019 అక్టోబరులో మళ్లీ ముక్తాంగన్ రీహ్యాబిలిటేషన్ సెంటర్లో డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కౌన్సిలర్గా చేరాను. వ్యసనపరులకు విముక్తి కలిగించే పనిని చేశాను. ఈక్రమంలోనే ముక్తాంగన్లో నర్సుగా పనిచేస్తున్న ఓ యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాను. 2023 వరకు ముక్తాంగన్లోనే జాబ్ చేశాను. గత కొన్నేళ్లలో నేను చాలా మారథాన్ పోటీల్లో పాల్గొన్నాను. ముంబయి నుంచి రత్నగిరి వరకు, ముంబ్రా నుంచి డోంబివ్లీ వరకు, ముంబయి నుంచి దిల్లీ వరకు మారథాన్లను పూర్తి చేశాను. 2023 నుంచి నా భార్యతో కలిసి ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థను నిర్వహిస్తున్నాను. ఇక ఇదే సమయంలో ముక్తాంగన్ రీహ్యాబిలిటేషన్ సెంటర్కు ఫ్రీలాన్స్ కౌన్సిలర్గా వ్యవహరిస్తున్నాను" అని రాహుల్ జాధవ్ పేర్కొన్నారు.
ఇతరులను వ్యసనాల నుంచి కాపాడుతున్నాను
"అల్ట్రా మారథాన్ రన్నర్గా గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత నా కుటుంబం, బంధువుల్లో నేను ఫేమస్ అయ్యాను. నాకు గౌరవం లభించడం ప్రారంభమైంది. మారథాన్ నా జీవితానికి ఒక విభిన్న మలుపు ఇచ్చింది. ఒకప్పుడు వ్యసనాలతో నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. కానీ ఇప్పుడు ఇతరులను వ్యసనాల ఊబి నుంచి బయటికి తీసుకొస్తున్నాను. ఈ పని చేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఎంతోమంది యువత, విద్యార్థుల జీవితాలను నిలుపుతున్నందుకు సంతృప్తిగా ఉంది" అని రాహుల్ జాధవ్ తెలిపారు.