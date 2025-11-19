ETV Bharat / bharat

గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అన్మోల్‌ బిష్ణోయ్‌ను భారత్‌కు తీసుకొచ్చిన ఎన్‌ఐఏ

అన్మోల్‌ బిష్ణోయ్‌ను డిపోర్ట్‌ చేసిన అమెరికా- దిల్లీకి గ్యాంగ్‌స్టర్

Anmol Bishnoi
Anmol Bishnoi (ANI & NIA)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Anmol Bishnoi Deported From US : ఎన్​సీపీ నేత బాబా సిద్ధిఖీ హత్య కేసులో కీలక నిందితుడైన అన్మోల్ బిష్ణోయ్‌ను అమెరికా డిపోర్ట్ చేయగా, అతనిని ఎన్​ఐఏ అధికారులు భారత్‌కు తీసుకొచ్చారు. అతనితోపాటు మరో 199 మందిని కూడా అమెరికా డిపోర్ట్ చేసింది. వారిలో ఇద్దరు పంజాబ్​ మోస్ట్ వాంటెడ్ జాబితా ఉండగా, మరో 197 మంది అమెరికాలో అక్రమంగా నివసిస్తున్నవారు కావడం గమనార్హం. బుధవారం మధ్యాహ్నం దిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో, వీరిని తీసుకొచ్చిన ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యిందని అధికారులు తెలిపారు.

అమెరికా నుంచి తీసుకొచ్చిన గ్యాంగ్​స్టర్ అన్మోల్​ బిష్ణోయ్​ను దిల్లీలోని పటియాలా హౌస్​ కోర్టులో హాజరుపరుస్తారని సమాచారం.​ వాస్తవానికి గ్యాంగ్​స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్​ తమ్ముడే ఈ అన్మోల్​ బిష్ణోయ్​. గతేడాది ఏప్రిల్​ నెలలో బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్​ ఖాన్ ఇంటి వద్ద కాల్పులకు బాధ్యత వహిస్తూ స్వయంగా ఇతనే సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెట్టడం గమనార్హం. దీనితో ముంబయి పోలీసులు ఇతనిపై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు.

అన్మోల్ బిష్ణోయ్​ చాలా కేసుల్లో కీలక నిందితుడిగా ఉన్నాడు. 2022లో ప్రముఖ పంజాబీ గాయకుడు సిద్ధూ మూసేవాలా హత్య కేసులో కూడా ఇతను అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అయితే మూసేవాలా హత్యకు కొన్ని రోజుల ముందు అన్మోల్ నకిలీ పత్రాలు ఉపయోగించి దేశం దాటి వెల్లాడని నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. అతనిపై వివిధ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 20 వరకు కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అతని గురించి సమాచారం ఇచ్చిన వారికి జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ) రూ.10 లక్షల రివార్డు కూడా ప్రకటించడం గమనార్హం.

అన్మోల్ బిష్ణోయ్​ విదేశాల్లోనూ క్రిమినల్ కార్యకలాపాలు నిర్వహించేవాడు. అక్కడ నుంచే ఆజ్ఞలు ఇస్తూ, తన అనుచరులతో భారత్​లో పలు క్రైమ్స్​ చేయించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అందుకే అతడిని భారత్​కు రప్పించేందుకు ముంబయి పోలీసులు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గతేడాది అన్మోల్​ అమెరికా పోలీసులకు చిక్కాడు. దీనితో అతనిని అప్పగించాలని ఎన్​ఐఏ అధికారులు అమెరికాలోని ఎఫ్​బీఐ, డిపార్ట్​మెంట్​ ఆఫ్ హోంల్యాండ్​ సెక్యూరిటీలతో సంప్రదింపులు జరిపారు. దీనితో అమెరికా అన్మోల్​ బిష్ణోయ్​ను డిపోర్ట్ చేసింది.

ఉగ్రవాద సంస్థల జాబితాలోకి బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌
అంతకుముందు ఇటీవలె భయం, భయానక వాతావరణం సృష్టిస్తోందంటూ లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌ను ఉగ్రవాద సంస్థల జాబితాలో చేర్చింది కెనడా ప్రభుత్వం. తమ దేశంలో హింస, ఉగ్రవాద చర్యలకు స్థానం లేదని కెనడా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా నిర్దిష్ట వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని భయం, బెదిరింపు వాతావరణాన్ని సృష్టించే కార్యకలాపాలకు తమ దేశంలో చోటులేదని పేర్కొంది. భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు(ఎన్‌ఎస్‌ఏ) అజీత్‌ డోభాల్‌ ఇటీవల కెనడా ఎన్‌ఎస్‌ఏ నథాలీ డ్రౌయిన్‌తో విస్తృత సంప్రదింపులు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌పై కెనడా ఉగ్రముద్ర వేశారు. అయితే ఈ నిర్ణయంతో కెనడాలోని బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌కు చెందిన ఆస్తులు, వాహనాలు, స్థలాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉగ్రవాద కార్యక్రమాలకు నిధుల సేకరణ, వివిధ నేరాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో బిష్ణోయ్‌ ముఠా సభ్యులను విచారణతో పాటు ముఠా సభ్యులపై ఆ దేశ పోలీసులు నిఘా ఉంచనున్నారు.

TAGGED:

ANMOL BISHNOI DEPORTED FROM US
ANMOL BISHNOI ARRESTED BY NIA
ANMOL BISHNOI ARRIVED INDIA
WHO IS ANMOL BISHNOI
ANMOL BISHNOI DEPORTED FROM US

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.