1500 ఏళ్ల నాటి ఐరన్ పరిశ్రమ అవశేషాలు లభ్యం- అప్పట్లోనే అఫ్గానిస్థాన్కు ఎగుమతులు!
ఇక్కడి ఇనుము దేశంతో పాటు అఫ్గానిస్థాన్ లాంటి విదేశాలకు ఎగుమతి- కార్భన్ డేటింగ్ చేస్తే 2000 ఏళ్ల నాటిదనే తేలే అవకాశం
Published : March 25, 2026 at 8:46 PM IST
1500 Year old Iron Industry : 1500 ఏళ్ల నాటి పురాతన ఇనుప పరిశ్రమ అవశేషాలను కనిపెట్టారు పరిశోధకులు. ఒడిశా సంబల్పుర్ జిల్లాలోని రౌఢాఖోల్, బేత్గఢ్, లౌపాంక్ గ్రామాల పరిధిలో వీటిని గుర్తించారు. ఈ ప్రాంతంలో జరిపిన సర్వేలో పురాతన ఇనుప పరిశ్రమకు చెందిన సుమారు 20 అవశేషాలను కనుగొన్నారు. సంబల్పుర్లోని గంగాధర్ మెహర్ విశ్వవిద్యాలయ చరిత్ర విభాగం నిర్వహించిన పరిశోధనలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. చరిత్ర విభాగాధిపతి, పురావస్తు శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అతుల్ కుమార్ ప్రధాన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పరిశోధనలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం సంబల్పుర్ జిల్లాలోని రౌఢాఖోల్లోని భీమ్మండల్లో భారత పురావస్తు శాఖ (ఏఎస్ఐ) ఆధ్వర్యంలో తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి.
"రౌఢాఖోల్లోని లౌపంక్, బెత్గఢ్ ప్రాంతాల్లో ఒక పురాతన ఇనుప పరిశ్రమ కర్మాగారం అవశేషాలను కనిపెట్టాము. దీనిని ఆధారంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఇనుము తయారీలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతం ఇనుప ఖనిజంతో సమృద్ధిగా ఉండేది. ఇక్కడి ప్రజలు ఇనుము తయారీలో నిపుణులు. వారు సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఇనుప ఖనిజాన్ని వేడి చేసి కరిగించి ఇనుమును ఉత్పత్తి చేసేవారు. ఇక్కడ పరిశోధన చేయగా ఇనుముతో పాటు ఇనుము తయారీ సమయంలో లభించే వ్యర్థ పదార్థాలు లభించాయి."
--డాక్టర్ అతుల్ కుమార్ ప్రధాన్, చరిత్ర విభాగాధిపతి, పురావస్తు శాస్త్రవేత్త
దేశంతో పాటు అఫ్గానిస్థాన్ లాంటి విదేశాలకు ఎగుమతి
రౌఢాఖోల్ రాజుల కాలం నాటి పత్రాల నుంచి తాము చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నామని పరిశోధకులు డాక్టర్ అతుల్ కుమార్ ప్రధాన్ చెప్పారు. ఈ ప్రాంతంలోని ఇనుము అత్యుత్తమ నాణ్యతతో ఉండేదని, దీనికి చాలా గిరాకీ ఉండేదని వివరించారు. ఈ ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి అయిన ఇనుమును దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు ఆఫ్గానిస్థాన్తో సహా మరికొన్ని దేశాలకు ఎగుమతి అయినట్లు రికార్డుల్లో ఉందన్నారు.
కార్భన్ డేటింగ్ చేస్తే 2000 ఏళ్ల నాటిదనే తేలే అవకాశం
"ఇప్పటికే మేము చేపట్టిన ప్రాథమిక అధ్యయనంలో ఇది 1000 సంవత్సరాల నాటిదని తేలింది. కానీ దీనిని తవ్వి కార్బన్ డేటింగ్ చేస్తే సుమారు 2000 సంవత్సరాల నాటిదని రుజువవుతుంది. ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఇనుప ఖనిజాన్ని రాయితో కొట్టి, దాని లోహపు శబ్దం ద్వారా దాని నాణ్యతను గుర్తించేవారు. ఇనుముతో వివిధ పనిముట్లు, చేతి ఆయుధాలు తయారు చేసేవారు." అని పురావస్తు శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అతుల్ కుమార్ ప్రధాన్ అన్నారు.
మరిన్ని తవ్వకాల కోసం ఏఎస్ఐకి దరఖాస్తు
రౌఢాఖోల్ పురాతన కోటలో తవ్వకాలకు భారత పురావస్తు శాఖ (ఏఎస్ఐ) ఇప్పటికే అనుమతి ఇచ్చిందని డాక్టర్ అతుల్ కుమార్ ప్రధాన్ చెప్పారు. అయితే మరిన్ని తవ్వకాల కోసం ఏఎస్ఐకి దరఖాస్తు చేసుకుంటామని తెలిపారు. ఇప్పటికే రౌఢాఖోల్లోని భీమ్మండల్లో పురావస్తు శాఖ పరిశోధనలు జరుగుతుండగా, బెత్గఢ్, లౌపంక్ పంచాయతీ పరిధిలో ఈ పురాతన ఇనుము పరిశ్రమ అవశేషాలను కనుగొన్నారు.
అనేక గ్రామాలకు ఇనుముతో సంబంధం
"ఈ ప్రాంత ప్రజలు పెద్ద కొలిమిల్లో హెమటైట్ రాళ్లను వేడి చేసి వాటిని కరిగించి నాణ్యమైన ఇనుము, ఇనుప ఖనిజాన్ని వేరు చేయడంలో నిపుణులు. దీనిపై పరిశోధన చేయడం ద్వారా ఈ ఇనుప కళ ఎంత పురాతనమైనదో కచ్చితమైన సమాచారాన్ని పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. ఇక్కడ ట్రక్కుల పరిమాణం లాంటి పెద్ద కొలిమిలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రాంతంలోని ఐరన్ పంచాయత్ వంటి అనేక గ్రామాల పేర్లు ఇనుముతో ముడిపడి ఉన్నాయి" అని అతుల్ కుమార్ ప్రధాన్ తెలిపారు.
