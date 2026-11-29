కాలు విరిగినా 3 గంటల పాటు ఆగని వయోలిన్- 13 ఏళ్లకే 500కు పైగా ప్రదర్శనలు
Kerala Girl Violin Performance: నాలుగేళ్ల వయసులోనే వయోలిన్ వాయించడం మొదలుపెట్టిన గంగా శశిధరన్, ఉజ్జయిన్లో ప్రేక్షకులను తన ప్రదర్శనతో మంత్రముగ్ధులను చేసింది
Published : November 29, 2026 at 1:02 PM IST
వయసు చిన్నదే, కానీ సంగీతంలో ఆమె సాధించిన విజయాలు మాత్రం ఎంతో పెద్దవి. నాలుగున్నర ఏళ్ల వయసులోనే వయోలిన్ వాయించడం మొదలుపెట్టిన గంగా శశిధరన్, ఇప్పుడు దేశవిదేశాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. ఏడేళ్లకే తన మొట్టమొదటి సోలో ప్రదర్శన ఇచ్చారు. తొమ్మిదేళ్లలో 'గంగా తరంగం' పేరుతో తనదైన శైలిలో ప్రత్యేక సంగీత ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. స్టేజీపై తాను ప్రదర్శన ఇచ్చే సమయంలో అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్లు ఇస్తున్నందున అభిమానులు ఆమెను 'ఎక్స్ప్రెషన్ క్వీన్' గా పిలుస్తారు, అంతేగాకుండా 'క్వీన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్' గా పేరుగాంచిన గంగ, ఇప్పటివరకు 500కు పైగా వేదికలపై ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. అసలు శశిధరన్ స్టోరీ ఏంటో ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
విరిగిన కాలిపైనే 3 గంటల ప్రదర్శన
2026 నవంబర్ 24న ఉజ్జయినిలో జరిగిన 'అఖిల భారత కాళిదాస సమారోహ'లో గంగ ఒక ప్రదర్శన చేసింది. తన కాలుకు ఫ్రాక్చర్ అవ్వడంతో ప్లాస్టర్ (కాస్ట్) వేయించుకున్నప్పటికీ, సుమారు మూడు గంటల పాటు ఒకే భంగిమలో కూర్చుని అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చారు. వయోలిన్ తీగలను తన చేతివేళ్లతో మీటుతూ, ముఖంలో చిరునవ్వు, కళ్లతో హావభావాలను, లోతైన భావోద్వేగాలను పలికిస్తూ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు.
శాస్త్రీయ సంగీతమే కాదు, బాలీవుడ్ పాటలతో కూడా
సాక్షాత్తు ఆ మహాకాలుడి నగరమైన ఉజ్జయినిలోని ఈ వేదికపై ప్రదర్శన ఇవ్వడం తనకు అత్యంత చిరస్మరణీయమైనదని, తన జీవితంలో దీన్ని మర్చిపోలేనని గంగ పేర్కొన్నారు. అఖిల భారత కాళిదాస సమారోహంలో గంగ మొదటగా తన ప్రదర్శనను 'మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం'తో ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత గణపతి వందనం ద్వారా ఆ గణేశుడిని స్తుతించారు. కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతంతో పాటు బాలీవుడ్ పాటలతో ప్రేక్షకులను ముగ్ధులను చేశారు.
7 ఏళ్ల వయసులో మొదటి ప్రదర్శన
గంగ తన మొదటి సోలో వయోలిన్ ప్రదర్శనను గురువాయూర్లోని మమ్మియూర్ మహాదేవ ఆలయంలో ఇచ్చిందని ఆమె తండ్రి శశిధరన్ తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఆమె 'సదా పాలయ సరసాక్షి' అనే కీర్తనను ప్రదర్శించిందని చెప్పారు. తొమ్మిదేళ్ల వయసులో ఆమె 'గంగా తరంగం' అనే పేరుతో తనదైన ప్రత్యేక కచేరీ పరంపరను ప్రారంభించిందని పేర్కొన్నారు. 2026 మార్చి నాటికి, అంటే తన 12వ ఏట, గంగ 500వ ప్రదర్శనతో మైలురాయిని అందుకుందని వెల్లడించారు
50కి పైగా పాటల ప్రదర్శన
రోజూ ఉదయం 5:30 గంటలకు నిద్రలేచి, కనీసం రెండు గంటల పాటు సాధన చేయడం ఆమె తన జీవితంలో నిత్యకృత్యం. ఆమె వయోలిన్పై 30కి పైగా కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత కృతులను, అలాగే 50కి పైగా సినీ గీతాలను అద్భుతంగా వాయించగలదు. ప్రస్తుతం కర్ణాటక సంగీతంలో తన శిక్షణను కొనసాగిస్తోంది. శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఉండే స్వచ్ఛతను ఏమాత్రం దెబ్బతీయకుండా, సినీ గీతాలను, భక్తి సంగీతాన్ని ఒక ఫ్యూజన్ రూపంలో వయోలిన్పై ప్రదర్శించగలగడం ఆమె ప్రత్యేకత.
లక్షలాది మంది ఫాలోవర్స్, కోట్లాది వ్యూస్
గంగ ప్రాచుర్యం కేవలం కచేరీ వేదికలకు, ఆలయాలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు, ఆమె వయోలిన్ ప్రదర్శనలకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతున్నాయి. గంగ భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో, నగరాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. బెంగళూరు, హైదరాబాద్, ముంబయి, బంగాల్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఆమె కచేరీలు ఇచ్చారు. దేశం దాటి దుబాయ్, అబుదాబి, ఒమన్, ఖతార్, ఆస్ట్రేలియాల్లోనూ తన సంగీత ప్రతిభను చాటుకున్నారు. 2026 నవంబర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రశాంతి నిలయం, మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయినిలో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
అతి పిన్న వయసులోనే 'ఎం.ఎస్. సుబ్బలక్ష్మి ఫెలోషిప్'
గంగ 2024–26 లో చేసిన కృషికి ప్రతిష్టాత్మకమైన 'షణ్ముఖానంద భారతరత్న డాక్టర్ ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి ఫెలోషిప్ ఫర్ మ్యూజిక్' అవార్డు లభించింది. ముంబయిలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ప్రఖ్యాత వేణు విద్వాంసుడు, పద్మ విభూషణ్ పండిట్ హరిప్రసాద్ చౌరాసియా చేతుల మీదుగా ఆమె ఈ గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. దీనితో, ఈ గుర్తింపు పొందిన అతి పిన్న వయస్కురాలైన వయోలిన్ విద్వాంసురాలిగా, కేరళ నుంచి ఈ గౌరవాన్ని పొందిన ఏకైక వ్యక్తిగా ఆమె నిలిచారు. ప్రస్తుతం ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న గంగా, భవిష్యత్తులో ప్రముఖ వయొలిన్ విద్వాంసురాలిగా ఎదగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కర్ణాటక సంగీతంలోని అన్ని కృతులను నేర్చుకోవడంతో పాటు సంగీతంపై లోతైన అధ్యయనం చేయాలని భావిస్తున్నారు. సొంతంగా కొత్త పాటలు కూడా రూపొందించాలనేది ఆమె కల.
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