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700 గణపతి విగ్రహాలతో పిల్లలకు ఉపయోగపడే వస్తువులు- 760 స్టడీ టేబుల్స్ తయారీ

పీఓపీ గణేశ్ విగ్రహాలతో ఉపయోగకరమైన వస్తువుల తయారీ- 3,200 కిలోల విగ్రహాల నుంచి 760 స్టడీ టేబుల్స్- పర్యావరణంతో పాటు పేద పిల్లల చదువుకు అండగా కొత్త ఆలోచన

Ganesh Statues Recycling Projects
స్టడీ టేబుల్స్ తయారీ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 6:32 AM IST

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Ganesh Statues Recycling Projects : వినాయకుడిని ఎంతో భక్తితో పూజించిన తర్వాత నిమజ్జనం చేస్తారు. అక్కడితో భక్తుల దృష్టిలో పండుగ ముగుస్తుంది. కానీ నిమజ్జనం తర్వాత బయటకు తీసిన పీఓపీ విగ్రహాల పరిస్థితి ఏంటి? వాటిని ఏం చేయాలి? అనేది మాత్రం పెద్ద సమస్యగానే మిగులుతోంది. చెరువులు, సముద్రాలు, కృత్రిమ నిమజ్జన కొలనుల నుంచి బయటకు తీసిన విగ్రహాలు చివరికి చెత్తలో కలుస్తున్నాయి.ఆ సమస్యకు మరో మార్గం చూపిస్తున్నారు మహారాష్ట్రలోని ముంబయికి చెందిన పర్యావరణ కార్యకర్త మల్హార్ కాంబ్లే, డాక్టర్ బినీశ్ దేశాయ్. పీఓపీని కేవలం చెత్తగా చూడకుండా దానితో ఉపయోగపడే వస్తువులు తయారు చేయాలన్న ఆలోచనతో వీరు ప్రయోగం మొదలుపెట్టారు. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా దాదాపు 700 గణేశ్ విగ్రహాలను రీసైకిల్ చేసి 760 స్టడీ టేబుల్స్ తయారు చేశారు.

సముద్ర తీరాల శుభ్రత నుంచి!
మల్హార్ కాంబ్లే గత తొమ్మిదేళ్లుగా ముంబయిలోని దాదర్ బీచ్, మిఠీ నది తదితర ప్రాంతాల్లో శుభ్రత కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది గణేశ్ నిమజ్జనం తర్వాత సముద్రంలోకి వచ్చిన పీఓపీ విగ్రహాలను చూసినప్పుడు ఆయనకు ఒక ప్రశ్న ఎదురైంది. నిమజ్జనం తర్వాత ఈ విగ్రహాలు ఎక్కడికి వెళ్తాయన్నదే ఆ ప్రశ్న. విగ్రహాలను సముద్రం నుంచి బయటకు తీసినా, కృత్రిమ కొలనుల్లో నిమజ్జనం చేసినా చివరికి వాటిని ముక్కలుగా చేసి చెత్తలో వేయాల్సి వస్తోందని ఆయన గుర్తించారు. దీంతో అసలు సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదని భావించారు. ఈ క్రమంలో గుజరాత్‌కు చెందిన డాక్టర్ బినీశ్ దేశాయ్‌తో పీఓపీ రీసైక్లింగ్‌పై చర్చలు జరిగాయి. 2024లో దాదర్ బీచ్ నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా ఆ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. తొలుత పీఓపీతో టేబుల్ ల్యాంపులు, పెన్ స్టాండ్లు వంటి వస్తువులు తయారు చేశారు.

Ganesh Statues Recycling Projects
స్టడీ టేబుల్స్ తయారీ (ETV BHARAT)

పిల్లల చదువుకు ఉపయోగపడేలా!
రీసైకిల్ చేసిన వస్తువులను పెద్ద స్థాయిలో తయారు చేయాలంటే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుందని కాంబ్లే చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ ఆలోచనను మరో అవసరంతో కలపాలని నిర్ణయించారు. మహారాష్ట్రలోని గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో అనేక పాఠశాలల్లో పిల్లలకు సరైన చదువు సౌకర్యాలు లేవని గుర్తించారు. కొన్ని చోట్ల విద్యార్థులు నేలపైనే కూర్చొని చదవాల్సి వస్తోంది. అందుకే పీఓపీతో స్టడీ టేబుల్స్, స్కూల్ బెంచీలు తయారు చేసి అవసరమైన పిల్లలకు అందించాలని నిర్ణయించారు. గణపతిని విద్య, జ్ఞానానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు కాబట్టి గణేశ్ విగ్రహాల నుంచి తయారైన టేబుల్ ద్వారా పిల్లలకు చదువులో ఉపయోగం కలిగేలా చేయాలన్నది ఆ ఆలోచన వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం.

3,200 కిలోల పీఓపీతో 760 టేబుల్స్
2025లో హెన్కెల్ ఇండియా ఆ ప్రయోగానికి ఆర్థిక సహకారం అందించింది. అ దశలో దాదాపు 3,200 కిలోల గణేశ్ విగ్రహాలను రీసైకిల్ చేశారు. ఇందులో సుమారు 600 నుంచి 700 వరకు చిన్న, ఇంటి గణేశ్ విగ్రహాలు ఉన్నాయి. వీటి నుంచి 760 స్టడీ టేబుల్స్ తయారయ్యాయి. నవీ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సేకరించిన విగ్రహాలను ముందుగా ఒకచోట చేర్చారు. అక్కడే వాటిని ముక్కలుగా చేసి పీఓపీని వేరుచేశారు. ఆ తర్వాత పీఓపీని గుజరాత్‌లోని వల్సాద్​లో ఉన్న డాక్టర్ బినీశ్ దేశాయ్ సంస్థకు పంపించారు. అక్కడ పీఓపీని మళ్లీ పొడిగా మార్చి, ప్రత్యేకమైన సేంద్రియ జిగురుతో కలుపుతారు. ఆ మిశ్రమాన్ని అచ్చుల్లో పోసి సుమారు 6 నుంచి 8 గంటలు ఆరబెడతారు. అనంతరం టేబుల్‌కు తుది రూపం ఇచ్చి కాళ్లు అమరుస్తారు.

Ganesh Statues Recycling Projects
స్టడీ టేబుల్స్ తయారీ (ETV BHARAT)

పీఓపీకి ఒక్క పరిష్కారం కాదు!
పీఓపీపై పూర్తిగా నిషేధం విధించడం ఒక్కటే పరిష్కారం కాదని కాంబ్లే అభిప్రాయపడుతున్నారు. పీఓపీ తేలికగా ఉండటం, త్వరగా ఆరిపోవడం, తక్కువ ధరకు లభించడం వంటి కారణాలతో చాలామంది దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. అయితే పర్యావరణహిత విగ్రహాల వైపు ప్రజలు మారాలన్నదే తమ పెద్ద లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు. మట్టి, కాగితం, ఇతర సహజ పదార్థాలతో విగ్రహాలు తయారు చేయడాన్ని ప్రోత్సహించాలి. అయితే ప్రస్తుతం పీఓపీ వాడుతున్నవారి విగ్రహాలను నిమజ్జనం తర్వాత రీసైకిల్ చేసే వ్యవస్థ కూడా ఉండాలని చెబుతున్నారు.

2,850 టన్నుల పీఓపీ
నవీ ముంబయిలో వందల విగ్రహాలతో చేసిన ప్రయోగం ఆసక్తికరంగా ఉన్నా, ముంబయిలో సమస్య పరిమాణం చాలా పెద్దది. గతేడాది గణేశ్, నవరాత్రి విగ్రహాల నుంచి సుమారు 2,802 టన్నుల పీఓపీ సేకరించారు. ప్రస్తుతం ఈ నిల్వ దాదాపు 2,850 టన్నులకు చేరినట్లు సమాచారం. గతేడాదిపీఓపీ రీసైక్లింగ్ కోసం టెండర్ పిలిచినా ఒక్క సంస్థ కూడా ముందుకు రాలేదు. విగ్రహాలపై ఉండే రంగులు, అలంకరణలు, ఇతర పదార్థాలను వేరు చేయడానికి అదనపు ఖర్చు కావడమే ఇందుకు ఒక కారణం. ఈ ఏడాది మరో 2,500 నుంచి 3,000 టన్నుల పీఓపీ చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా. ముంబై మహానగర పాలక సంస్థ ఇప్పుడు దీనిని శాస్త్రీయంగా రీసైకిల్ చేసే మార్గాలను పరిశీలిస్తోంది. ఇందుకోసం అనుభవం ఉన్న సంస్థల నుంచి అభిప్రాయాలను కోరింది.

Ganesh Statues Recycling Projects
స్టడీ టేబుల్స్ తయారీ (ETV BHARAT)

పెద్ద స్థాయిలో సాధ్యమవుతుందా?
ఆ ప్రాజెక్టులో అసలు సవాలు విగ్రహాల సేకరణ కాదని, రీసైక్లింగ్ ఖర్చును భరించే నిధులేనని కాంబ్లే చెబుతున్నారు. ప్రజలు విగ్రహాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, వాటిని రీసైకిల్ చేయడానికి అవసరమైన డబ్బు సమకూర్చడం కష్టమవుతోందని అంటున్నారు. మహానగర పాలక సంస్థలు, సంస్థల సామాజిక బాధ్యత నిధులు కలిసి పనిచేస్తే ఈ విధానాన్ని పెద్ద స్థాయిలో అమలు చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. 2017 నుంచి పర్యావరణం, శుభ్రత కోసం పనిచేస్తున్న మల్హార్ కాంబ్లేకు 2024లో స్వచ్ఛత అంబాసిడర్​గా నేషనల్ క్రియేటర్స్ అవార్డు కూడా లభించింది.

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