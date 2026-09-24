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రైలులో గణేశుడి ఫ్యామిలీ జర్నీ- ప్యాసింజర్స్​గా ఎలుకలు- వినూత్న ట్రైన్ మండపం అదుర్స్!

బాల గణేశ్‌తో పాటు శివుడు, పార్వతీదేవి ప్రయాణం- రైలు బోగీ, సీట్లు, రైల్వే స్టేషన్‌ను అచ్చం అలాగే రూపొందించిన మండపం- మూషికాలు తమ పనుల్లో బిజీ బిజీ!

Sivakruppa Ganpati pandal Malad East update
వినూత్న గణేశుడి మండపం (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 8:40 PM IST

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Train Ganesh Pandal : గణేశ్ నవరాత్రుల వేళ మహారాష్ట్ర ముంబయిలోని ఓ వినాయకుడి మండపం చూపరులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. రైలులో గణపతి కుటుంబం ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా ఏర్పాటు చేసిన ఆ వినూత్న మండపం అందరినీ ఫిదా చేస్తోంది. మలాడ్ తూర్పు ప్రాంతంలోని డైమండ్ మార్కెట్ సమీపంలో ఉన్న శివకృపా మిత్ర మండల్ వినూత్న ఆలోచనతో ఆ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

తల్లిదండ్రులతో బాల గణేశ్
సాధారణంగా గణపతి విగ్రహం చుట్టూ అందమైన అలంకరణలు, పౌరాణిక కథలు, సామాజిక అంశాలకు సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ కనిపిస్తుంటాయి. కానీ ఆ మండపంలో రైల్వే ప్రయాణాన్ని ప్రధాన అంశంగా తీసుకున్నారు. బాల గణేశ్, తల్లి పార్వతీదేవి, తండ్రి శివుడు రైలులో ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా సెట్టింగ్‌ను రూపొందించారు. మండపంలోకి వెళ్లగానే రైల్వే బోగీలోకి అడుగుపెట్టిన అనుభూతి కలుగుతుంది. రైలులో కనిపించే సీట్లు, బోగీ ఆకృతి, ప్రయాణ వాతావరణాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఏర్పాటు చేశారు.

Train Ganesh Pandal
ఉయ్యాలలో ఆడుకుంటున్న బాల గణేశుడు (ETV BHARAT)

గణపతి బప్పా కుటుంబం అదే రైలులో ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా కనిపించేలా విగ్రహాలను అమర్చారు. పార్వతీదేవి ఒడిలో బాల గణేశ్ ఎంతో ముద్దుగా కనిపిస్తున్నారు. పక్కనే శివుడు ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా దర్శనమిస్తున్నారు. ఆ మొత్తం సెట్టింగ్‌లో మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ మూషికాలు. గణపతికి వాహనమైన మూషికాలను ఇక్కడ సాధారణ ప్రయాణికుల రూపంలో చూపించారు. ఒక్కో మూషికం ఒక్కో పనిలో కనిపించడం మండపానికి మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది. మూషికాలు రైలులో కూర్చొని సరదాగా ఆటలు ఆడుతున్నాయి. కొన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాయి. ఇంకొన్ని భజనలు, కీర్తనల్లో పాల్గొంటున్నట్టుగా కనిపిస్తుంటాయి.

Train Ganesh Pandal
ఓ మూషికం పడుకోగా, పేపర్ చదువుతున్న మరో మూషికం (ETV BHARAT)
Train Ganesh Pandal
మాట్లాడుకుంటున్న మూషికాలు (ETV BHARAT)

రైల్వే సెట్టింగ్ వెనుక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆలోచన
అంతేకాదు, ఓ మూషికం ఏకంగా పేపర్ చదువుతూ కనిపిస్తోంది. మరో మూషికం ప్రయాణం మధ్యలో హాయిగా నిద్రపోతున్నట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇంకొన్ని మూషికాలు ప్రయాణంలో పిల్లల్లా సరదాగా గడుపుతున్నట్టు కనిపిస్తాయి. దీంతో రైలులోని సాధారణ ప్రయాణ వాతావరణాన్ని మూషకాలతో సరదాగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ రైల్వే సెట్టింగ్ వెనుక మరో ఆసక్తికరమైన ఆలోచన కూడా ఉంది. గణేశ్ ఉత్సవాల సమయంలో ముంబయి నుంచి ఎంతో మంది ప్రజలు సొంతూళ్లకు బయలుదేరుతుంటారు.

Train Ganesh Pandal
రైల్వే సెట్టింగ్ (ETV BHARAT)

ముఖ్యంగా కోకణ్ ప్రాంతానికి వెళ్లే వారికి గణేశ్ చతుర్థి సమయంలో రైలు ప్రయాణం ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఆ ప్రయాణంలోని ఆనందాన్ని కూడా ఆ మండపం ద్వారా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. మండపాన్ని చూసిన భక్తులు కూడా తమ అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నారు. సాధారణంగా మండపంలోకి వెళ్లినప్పుడు ఇది ఒక సెట్టింగ్ అని తెలుస్తుందని, కానీ ఇక్కడ మాత్రం నిజంగానే రైలులో ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తోందని భక్తులు చెబుతున్నారు. చిన్నప్పుడు తాము చేసిన రైలు ప్రయాణాలు గుర్తుకొస్తున్నాయని కొందరు అంటున్నారు. ఆ ప్రత్యేక మండపాన్ని చూడటానికి దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తున్నారని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

ఆ మండపం తయారీలో కమిటీ మెంబర్స్​తోపాటు స్థానిక విద్యార్థులు కూడా పాల్గొన్నారు. అందరూ కలిసి ఆలోచనలు పంచుకుని రైల్వే సెట్టింగ్‌ను రూపొందించారు. గత ఏడాది బోటు కాన్సెప్ట్‌తో మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈసారి రైలును ఎంచుకుని, సాధ్యమైనంత సహజంగా కనిపించేలా రైలు బోగీని రూపొందించినట్లు చెప్పారు. అయితే భారీ గణపతి విగ్రహాలు, ఖరీదైన అలంకరణలతో పాటు ఇలాంటి కొత్త ఆలోచనలతో ఏర్పాటు చేస్తున్న మండపాలు కూడా భక్తులను ఏటా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మొత్తానికి గణపతి బప్పా కుటుంబం రైలెక్కితే ఎలా ఉంటుంది? మూషికాలు రైలు ప్రయాణికులుగా మారితే ఎలా కనిపిస్తారు? అనే ఆలోచనకు మలాడ్ గణేశ్ మండల్ అందమైన రూపం ఇచ్చింది.

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