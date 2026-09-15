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100 అడుగుల ఎత్తు, 80 అడుగుల వెడల్పు- శ్రీవారి ఆలయం సెట్ అదుర్స్- గణపయ్యకు ప్రత్యేక పూజలు

జాంజ్‌గీర్ చాంపాలో 100 అడుగుల పండాల్‌లో 20 అడుగుల గణపతి, పక్కనే శివపార్వతులు- పుణెలో 35 వేల మంది మహిళలతో అథర్వశీర్ష పారాయణం- చెన్నైలో విజయ్ సినిమా నుంచి రాజకీయ ప్రయాణాన్ని చూపిస్తున్న విగ్రహాలు

Tirumala Tirupati Ganesh Pandal
శ్రీవారి ఆలయం సెట్ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 1:48 PM IST

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Tirumala Tirupati Ganesh Pandal : గణేశ్ చతుర్థి వచ్చిందంటే దేశమంతా పండుగ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. ఇంటింటా బప్పా కొలువుదీరడంతో పాటు వీధివీధినా భారీ మండపాలు, ప్రత్యేక అలంకరణలు, ఆకట్టుకునే విగ్రహాలు దర్శనమిస్తాయి. అయితే ఈసారి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన గణేశ్ మండపాలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి శ్రీవారి ఆలయం తరహాలో ఏర్పాటు చేసిన పండాల్ భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది.

తిరుమల తిరుపతి ఆలయాన్ని పోలిన పండాల్
ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని జాంజ్‌గీర్ చాంపా జిల్లా కేంద్రంలోని కచేరీ చౌక్‌లో ఈసారి భారీగా గణేశ్ పండాల్ ఏర్పాటు చేశారు. తిరుమల తిరుపతి ఆలయం తరహాలో దీనిని తీర్చిదిద్దారు. దాదాపు 100 అడుగుల ఎత్తు, 80 అడుగుల వెడల్పుతో పండాల్‌ను నిర్మించారు. కోల్‌కతా నుంచి వచ్చిన కళాకారులు రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి దీనిని సిద్ధం చేశారు. రంగురంగుల లైట్లు, ప్రత్యేక అలంకరణలతో పండాల్‌ను అందంగా ముస్తాబు చేశారు. కచేరీ చౌక్ గణేశ్ ఉత్సవ కమిటీ గత 18 ఏళ్లుగా ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం కొత్త తరహా మండపం, ఆకట్టుకునే అలంకరణతో భక్తులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈసారి తిరుమల తిరుపతి ఆలయాన్ని పోలిన పండాల్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.

Tirumala Tirupati Ganesh Pandal
వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం (ETV BHARAT)
Tirumala Tirupati Ganesh Pandal
తిరుమల తిరుపతి సెట్ (ETV BHARAT)

20 అడుగుల గణపతి- శివపార్వతులతో కలిసి!
ఈ పండాల్‌లో కచేరీ చౌక్ కే రాజా పేరుతో సుమారు 20 అడుగుల ఎత్తైన గణపతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. గణపతి బప్పాతో పాటు తల్లి పార్వతి, తండ్రి పరమశివుడి విగ్రహాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు, తిరుమల శ్రీవారి రూపంతో పాటు, జగన్నాథుడి దర్శనం కూడా భక్తులకు కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆ విగ్రహాలను భట్గావ్‌కు చెందిన కళాకారులు తయారు చేశారు. అన్నింటినీ మట్టితోనే రూపొందించారు. నీటి కాలుష్యానికి కారణమయ్యే రసాయన రంగులను ఉపయోగించలేదని నిర్వాహకులు తెలిపారు. దీంతో భక్తుల్లోనూ ఈ పండాల్‌పై ఆసక్తి పెరిగింది. ఇక ఈసారి పండాల్‌లో కోల్‌కతాకు చెందిన లైట్ అండ్ సౌండ్ షో కూడా ఏర్పాటు చేశారు. గణేశ్ ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు ఇది మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. గణపతి దర్శనంతో పాటు ప్రత్యేక ప్రదర్శనను చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వస్తారని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

Tirumala Tirupati Ganesh Pandal
శివుడు, వినాయకుడు (ETV BHARAT)
Tirumala Tirupati Ganesh Pandal
పార్వతి దేవి, వినాయకుడు (ETV BHARAT)

పుణెలో 35 వేల మంది మహిళల పారాయణం
మరోవైపు మహారాష్ట్రలో గణేశ్ ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పుణెలోని ప్రసిద్ధ శ్రీమంత్ దగ్డూశేఠ్ హల్వాయి గణపతి ఉత్సవ మండపం వద్ద భారీ అథర్వశీర్ష పారాయణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు 35 వేల మంది మహిళలు పాల్గొన్నారు. ఓం నమస్తే గణపతయే ఓం గం గణపతయే అంటూ మహిళలు గణపతి నామస్మరణ చేశారు. అనంతరం సామూహికంగా అథర్వశీర్ష పారాయణం చేశారు. శంఖనాదంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి ఓంకార జపం, గణేశ్ జాగర్ గీతాలతో భక్తి వాతావరణాన్ని మరింత పెంచారు. దగ్డూశేఠ్ గణపతి ఉత్సవ మండపం నుంచి నానావాడా ప్రాంతం వరకు మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో చేరారు. తెల్లవారుజామున కార్యక్రమం కోసం వచ్చిన మహిళలు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో పాల్గొన్నారు. చాలామంది ఏళ్లుగా ఈ కార్యక్రమానికి వస్తున్నామని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుందని చెప్పారు.

Recitation of the Atharvashirsha
అథర్వశీర్ష పారాయణం చేస్తున్న మహిళలు (ETV BHARAT)

చెన్నైలో 'విజయ్‌' వినాయక విగ్రహాలు
ఇక తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో గణేశ్ విగ్రహాలు మరో కారణంతో చర్చకు వచ్చాయి. కొడుంగయ్యూర్ ప్రాంతంలో నటుడు, తమిళగ వెట్రి కజగం అధినేత విజయ్ సినీ ప్రయాణం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తీరును చూపించేలా మూడు విభిన్న రూపాల్లో వినాయక విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఒక విగ్రహాన్ని గిల్లీ సినిమాలో విజయ్ కబడ్డీ ఆడిన సన్నివేశాన్ని పోలినట్టుగా రూపొందించారు. మరో విగ్రహంలో ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో విజయ్ సైకిల్ తొక్కిన సందర్భాన్ని చూపించారు. మూడో విగ్రహంలో అసెంబ్లీలో విజయ్ చేసిన చేతి సంజ్ఞను పోలిన రూపాన్ని చూపించారు. అయితే ఈ విగ్రహాలపై భరత్ హిందూ మున్నని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. హిందూ దేవతలను, మతాన్ని అవమానించేలా ఇలాంటి రూపాలను ఉపయోగించకూడదని కోరింది. ఈ వ్యవహారంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

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TIRUMALA TIRUPATI GANESH PANDAL
PUNE ATHARVASHIRSHA PATHAN
JANJGIR CHAMPA GANESH PANDAL
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