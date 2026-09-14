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రంగురంగుల కాన్వాస్‌లపై గణేశుడి 51 పెయింటింగ్స్- ఎగ్జిబిషన్‌లో వినాయకుడి రూపాలకు వీక్షకులు  ఫిదా!

కళాకారుడు వినయ్ త్రివేది అద్బుత ప్రతిభ- ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆయన గీసిన 51 పెయింటింగ్స్ ప్రదర్శన- సందర్శకులు, చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్న పెయింటింగ్స్

Jaipur Ganesha Paintings Exhibition
ఎగ్జిబిషన్‌లో వినాయకుడి పెయింటింగ్స్ చూడటానికి వచ్చిన ప్రజలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 12:52 PM IST

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Jaipur Ganesha Paintings Exhibition : దేశ ప్రజలు వినాయక చవితి వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. అందంగా ముస్తాబైన గణేశ్ మండపాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. అయితే రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్ చెందిన ఆర్టిస్ట్ వినయ్ త్రివేది రంగురంగుల కాన్వాస్‌లపై తాను గీసిన 51 వినాయకుడి పెయింటింగ్స్‌ను ఎగ్జిబిషన్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ పెయింటింగ్స్ వినాయక చవితినాడు చూపరులను ఆకట్టుకున్నాయి.

చెవిటి, మూగవారికి కళ నేర్పిస్తూ
వినయ్ త్రివేది కేవలం చిత్రకారుడిగానే కాకుండా చెవిటి, మూగ పిల్లలను కళతో అనుసంధానించడానికి కూడా కృషి చేస్తున్నారు. చెవిటి, మూగ చిన్నారులకు చిత్రకళను నేర్పిస్తున్నారు. వినయ్‌కు పరమశివుడు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే వినాయక చవితి వేళ శివయ్య కుటుంబానికి చెందిన గణేశుడితో పాటు పరమేశ్వరుడు, అర్ధనారీశ్వరుడు, హనుమంతుడికి సంబంధించిన పెయింటింగ్స్‌ను కూడా వేశారు.

Jaipur Ganesha Paintings Exhibition
వినాయకుడి పెయింటింగ్ (Source : Vinay Trivedi)

35 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభం
తాను గణేశుడికి సంబంధించిన కళాకృతులను చిత్రించడం అకస్మాత్తుగా ప్రారంభించ లేదని ఆర్టిస్ట్ వినయ్ త్రివేది తెలిపారు. గత 35 ఏళ్లుగా రంగు రంగుల కాన్వాస్‌పై వివిధ పెయింటింగ్స్ వేశానని చెప్పారు. తాను గణేశుడికి అంకితం చేసిన చిత్రాలన్నింటినీ భద్రపరిచి ఇప్పుడు ఎగ్జిబిషన్‌లో ప్రదర్శించామని వెల్లడించారు. ఈ పెయింటింగ్స్ గణేశుడి బాల్య రూపం నుంచి ఆయన యవ్వన రూపం వరకు వివిధ భంగిమలను, భావాలను కలిగి ఉన్నాయని వివరించారు. విభిన్న కళారూపాల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియజేయడమే తన ఈ పెయింటింగ్స్ ప్రయత్నమని అన్నారు. ప్రజలు తరచుగా విభిన్న కళారూపాలను వేర్వేరుగా చూస్తారని కానీ పండగలు, నృత్యం, సంగీతం, చిత్రలేఖనం మధ్య లోతైన సంబంధం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

Jaipur Ganesha Paintings Exhibition
వినయ్ వేసిన పెయింటింగ్స్ (Source : Vinay Trivedi)

అందంగా, భిన్నంగా పెయింటింగ్స్
వినయ్ త్రివేది వేసిన పెయింటింగ్స్‌ చాలా అందంగా, భిన్నంగా ఉన్నాయి. వినయ్ కళాకృతుల్లో గణేశుడు బాల్య రూపంలో, కొన్నిసార్లు నాట్యం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తాడు. సాధారణంగా ఎలుకపై సవారీ చేసే గణనాథుడు, కొన్ని పెయింటింగ్స్‌లో సింహంపై సవారీ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నాడు. ఇంకొన్ని పెయింటింగ్స్‌లో సంప్రదాయ ఆయుధాలతో పాటు శివుని త్రిశూలాన్ని కూడా ధరించి ఉన్నాడు. మరోవైపు, మత విశ్వాసాలతో పాటు రాజస్థాన్ జానపద, వాస్తు నిర్మాణ సంస్కృతిని కూడా వినయ్ తన పెయింటింగ్స్‌లో ఇనుమడింపజేస్తున్నారు. వినాయకచవితి సందర్భంగా వినయ్ త్రివేది ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్‌లో చిన్న పెయింటింగ్స్‌తో పాటు, పెద్ద కాన్వాస్‌లపై చిత్రించిన పెయింటింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి.

Jaipur Ganesha Paintings Exhibition
ఆర్టిస్ట్ వినయ్ త్రివేది పెయింటింగ్స్ (Source : Vinay Trivedi)

"గణేశుని రూపం అపురూపంగా ఉంటుంది. వినాయకుడి పొడవైన చెవులు సుదూర శ్రవణ శక్తికి ప్రతీక. ఆయన చిన్న నోరు మృదువైన మాటను సూచిస్తుంది. లంబోదరుడి రూపం విషయాలను, రహస్యాలను గ్రహించాలనే సందేశాన్ని తెలియజేస్తుంది. అదే విధంగా గణపయ్య పొడవైన తొండం ఒక విషయాన్ని లోతుగా పరిశోధించి అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. పరమశివుడి కుటుంబం సాధారణంగా విరుద్ధమైనవిగా భావించే జీవులను ఒకచోట చేర్చుతుంది. శివుని మెడలోని పాము, కార్తికేయుని వాహనమైన నెమలి రెండూ ఒకే కుటుంబంలో కలిసి కనిపిస్తాయి. గణేశుడి వాహనంగా ఎలుక ఉంటుంది." అని ఆర్టిస్ట్ వినయ్ త్రివేది స్పష్టం చేశారు.

Jaipur Ganesha Paintings Exhibition
ఎగ్జిబిషన్‌లో వినాయకుడి పెయింటింగ్స్ చూడటానికి వచ్చిన ప్రజలు (ETV Bharat)

ఆకట్టుకుంటున్న ఎగ్జిబిషన్‌లోని పెయింటింగ్స్
గణేశుడి పెయింటింగ్స్‌తో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్ వినాయక చవితి వేళ జైపుర్ వాసులను ఆకట్టుకుంటోంది. వినయ్ త్రివేది రంగు రంగుల కాన్వాస్‌పై గీసిన పెయింటింగ్స్ అదిరిపోయాయని సందర్శకులు అంటున్నారు. వినయ్ త్రివేది పెయింటింగ్స్ తనకు చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించాయని నాటక కళాకారుడు నీరజ్ కడేల అన్నారు. నాటకరంగంలో కళాకారులకు పెయింటింగ్స్, భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకునే సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను కూడా నేర్పిస్తారని చెప్పారు. అందువల్ల తనకు ఈ చిత్రాలలో ప్రదర్శించిన హావభావాలు, భావోద్వేగాలు ప్రత్యేకంగా నచ్చాయని వివరించారు. మరోవైపు, ఈ ఎగ్జిబిషన్‌లో ప్రదర్శనకు ఉంచిన పెయింటింగ్స్ చాలా అందంగా ఉన్నాయని జైపుర్ వాసి షైజర్ అలీ పేర్కొన్నారు. వేర్వేరు చిత్రాలలో గణేశుడి విభిన్న హావభావాలు కనిపిస్తున్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ కళాఖండాలు గణేశుని రూపాన్ని, వైభవాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో ప్రదర్శిస్తున్నాయని చెప్పారు.

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