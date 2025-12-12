Telangana Panchayat Elections Results2025

గాంధారి విద్యతో అబ్బురపరుస్తున్న బాలిక- కళ్లకు గంతలతోనే ఎగ్జామ్ కంప్లీట్

ఆన్​లైన్​లో శిక్షణ - పదకొండు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ప్రావీణ్యం

HIMABINDU WRITING EXAM WITH BLINDFOLD
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 9:03 AM IST

Student Exam With Blindfold : ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న బాలిక కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని, విజయవంతంగా పరీక్ష రాసి అందరినీ అబ్బురపరిచింది. ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి "గాంధారి విద్య"ను సాధన చేస్తోంది. ఆన్‌లైన్​లోనే శిక్షణ పొంది ఇంత నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉండడం గమనార్హం. అయితే ప్రస్తుతం ఈ బాలిక పరీక్ష రాస్తున్న వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతుంది. అసలు ఎవరామె? తన ప్రత్యేకతలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కర్ణాటకలోని బళ్లారి నగరంలోని కురవల్లి తిమ్మప్ప మెమోరియల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్​లో హిమబిందు అనే బాలిక ఎనిమిదో తరగతి చదువుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి గాంధారి విద్యను అభ్యసిస్తున్న, ఆమె పాఠశాలలో జరుగుతున్న పరీక్షల్లో సోషల్ సైన్స్​ పరీక్షను కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని నిరంతరాయంగా రాసి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అంతేకాదు హిమబిందు కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని ఫోటోలను కూడా గుర్తించగలదని ఉపాధ్యాయులు చెప్పారు.

ఆన్‌లైన్ తరగతుల్లో శిక్షణ
"ఆమె ఆన్‌లైన్ తరగతుల్లో గాంధారి విద్యలో శిక్షణ పొందింది. ఆమె ఇంట్లో కూడా ప్రత్యేకంగా దీన్ని నేర్చుకుంటుంది. హిమబిందు ఒక్క నిమిషంలోనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హనుమంతుడు, శ్రీ కనకదాస, ప్రముఖుల ఫోటోలను గుర్తించగలదు. దానితో పాటు కళ్లు మూసుకుని ఫోన్లో ఉన్న అక్షరాలను కూడా కచ్చితంగా చెప్పగలదు. పదకొండు సంవత్సరాల వయస్సు నుంచి గాంధారి విద్యలో ప్రావీణ్యం సంపాదించింది. హిమబిందు తన ఎనిమిదో తరగతి పరీక్షలన్నింటినీ కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని రాయాలని నిర్ణయించుకుంది" అని హిమబిందు తల్లిదండ్రులు తెలిపారు.

HIMABINDU WRITING EXAM WITH BLINDFOLD
మూడో కన్నుతో తెలుసుకుంటా : హిమబిందు
"నేను చిన్నప్పటి నుంచి కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని రాయడం సాధన చేస్తున్నాను. పరీక్ష రాసే ముందు, నేను ఒక రహస్య మంత్రాన్ని పఠిస్తాను. ఇప్పటికీ నేను 25 కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అవార్డులు గెలుచుకున్నాను. నా గురువు నాకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్పించారు. నా మూడో కన్నుతో నేను ప్రతిదీ అర్థం చేసుకుంటాను. దాని కోసం ఆయన నాకు ప్రాణాయామం నేర్పించారు" అని విద్యార్థి హిమబిందు చెప్పారు.

బోర్డు పరీక్షలకు అనుమతి లేదు!
చిన్నప్పటి నుంచి గాంధారి విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థి హిమబిందు కళ్లు మూసుకుని ప్రతిదీ చెబుతుంది. ఆమె ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఆమె విజయానికి మద్దతు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ విద్యార్థిని ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నందున, పాఠశాల బోర్డు ఆమె కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని పరీక్షలు రాయడానికి అనుమతించింది. అయితే, SSLC లేదా PUC వంటి బోర్డు పరీక్షలను ఈ విధంగా రాయడానికి అనుమతి లేదు అని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు.

ఇటువంటి అమ్మాయే!
14 ఏళ్ల బాలిక కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని 24 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా ఇసుకపై 350 చిత్రాలను గీసింది. అందుకుగాను కర్ణాటకలోని ఓ పాఠశాలలో తన కళను ప్రదర్శించి విజేతగా నిలిచింది. అలాగే ఆసియా గోల్డెన్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్​లోకి ఎక్కింది. దీనికోసం తాను నాలుగు సంవత్సరాల పాటు గాంధారి విద్యను అభ్యసించింది. అది కూడా ఆన్​లైన్​లో చూసి. ఆమె గురించి కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం! పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

