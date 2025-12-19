ETV Bharat / bharat

PM మ్యూజియానికి నెహ్రూ లేఖలను సోనియా తిరిగి ఇవ్వాలి: కేంద్ర మంత్రి

సోనియా తీసుకున్న నెహ్రూ లేఖలపై కేంద్ర మంత్రి వ్యాఖ్యలు

Sonia Gandhi on Nehru papers Issue
Sonia Gandhi, Gajendra Shekhawat (PTI, ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 10:11 AM IST

BJP On Nehru Papers Issue : భారత తొలి ప్రధాని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూకు సంబంధించి లేఖలను ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మ్యూజియం అండ్ లైబ్రరీకి(పీఎంఎంఎల్) కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ తిరిగి ఇవ్వాలని కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్‌ షెకావత్‌ అన్నారు. పీఎంఎంఎల్ నుంచి లేఖలను తీసుకెళ్లడంపై ఈ మేరకు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. దేశ డాక్యుమెంటరీ వారసత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయోజనం కోసం వాటిని తిరిగి ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు.

'1971 నుంచి 1992 మధ్య 9 వేర్వేరు సందర్భాల్లో జవహర్‌లాల్ నెహ్రూకు సంబంధించిన సుమారు 4 లక్షల పత్రాలు ప్రధాని మ్యూజియానికి అందజేశారు. ఈ పత్రాలు అప్పగించినప్పుడు స్పష్టంగా ఇవి బహుమతులు కావు, కేవలం భద్రపరచడానికి ఇచ్చినవే అని రాసి ఉంది. ఈ నిబంధనను ఉపయోగించుకొని 2008లో సోనియా గాంధీ ఆదేశాల మేరకు ఎంవీ రాజన్ అక్కడికి వెళ్లి, భద్రపరచిన పత్రాల్లో కొన్నిటిని తిరిగి కావాలని చెప్పి తీసుకెళ్లారు. తర్వాత 21 వేల పత్రాలను తిరిగి ఇచ్చారు. అయితే ఆ లేఖలను తిరిగి ఇవ్వాలని పీఎం మ్యూజియం సోనియా గాంధీని కోరింది. దానికి సోనియా గాంధీ స్పందిస్తూ ఈ విషయం పరిశీలిస్తాను అని సమాధానం ఇచ్చారు. కానీ పత్రాలు తిరిగి ఇవ్వలేదు. ఆ పత్రాలను ప్రధాని మ్యూజియానికి తిరిగి ఇవ్వాలని నేను ఆమెను కోరుతున్నాను' అని గజేంద్ర సింగ్‌ షెకావత్‌ అన్నారు.

అంతుకుముందు 'ప్రధానమంత్రుల మ్యూజియం నుంచి నెహ్రూ ప్రైవేటు పేపర్లు గల్లంతు అయ్యాయా?' అని ప్రశ్నిస్తూ బీజేపీ ఎంపీ సంబిత్ పాత్ర అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు ఈమేరకు కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ రాతపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. దేశ తొలి ప్రధానికి సంబంధించిన ఏ ఒక్క డాక్యుమెంట్ కూడా మ్యూజియం నుంచి మిస్ కాలేదని తేల్చి చెప్పారు. అవి కాంగ్రెస్ మాజీ చీఫ్ సోనియాగాంధీ దగ్గరే ఉన్నాయని తెలిపారు. నెహ్రూకు సంబంధించిన పేపర్లను తిరిగి మ్యూజియానికి ఇచ్చేయమని ఇప్పటికే ఆమెను కోరామని వెల్లడించారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నెహ్రూ ప్రైవేటు పేపర్లు సోనియాగాంధీ వద్ద ఉన్నాయనే ఆరోపణ చేసినందుకు క్షమాపణ చెప్పాలని కేంద్ర సర్కారును డిమాండ్ చేశారు. ఆ పేపర్లు సోనియాగాంధీ వద్ద లేకపోయినా, వాటిని తిరిగి ఇచ్చేయాలని ఆమెను కోరడం సరికాదన్నారు.

నెహ్రూ ఎవరికి లేఖలు రాశారు?
చరిత్రక ప్రాముఖ్యత కలిగిన నెహ్రూ లేఖలను జవహర్‌ లాల్‌ నెహ్రూ మెమోరియల్ 1971లో నెహ్రూ మెమోరియల్ మ్యూజియం అండ్ లైబ్రరీకి అప్పగించింది. అయితే 2008లో 51 బాక్సుల్లో ప్యాక్‌ చేసిన వాటిని సోనియాగాంధీకి పంపారు. అప్పటినుంచి అవి ఆమె వద్దే ఉన్నాయి. వాటిని తిరిగి అప్పగించాలని సెప్టెంబర్‌లోనే పీఎంఎంఎల్‌ కోరింది. మరోసారి రాహుల్‌కు డిసెంబర్ 10న అదేతరహా అభ్యర్థన చేసింది. కనీసం ఫొటో కాపీస్‌ లేక డిజిటల్ కాపీస్‌ అయినా అందించాలని అడిగింది. నెహ్రూ ప్రైవేటు పేపర్లలో కీలకమైన సమాచారం ఉంది. ఈ జాబితాలో ఆయన రాసిన లేఖలు, డైరీలు, నోట్సులు ఉన్నాయి. నెహ్రూ కుటుంబ, వ్యక్తిగత జీవితంతో ముడిపడిన వివరాలకు ఇవి నెలవు లాంటివి. తండ్రి మోతీలాల్ నెహ్రూ, తల్లి స్వరూపా రాణి, సోదరీమణులు విజయలక్ష్మీ పండిట్, క్రిష్ణ హుతీసింగ్, కుమార్తె ఇందిరాగాంధీ, ఎడ్వినా మౌంట్‌బాటన్, పీఎన్ హక్సర్, ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్, జయప్రకాశ్ నారాయణ్, బాబు జగ్జీవన్ రామ్ వంటి వారికి నెహ్రూ లేఖలు రాశారు. సాధారణంగా ఇలాంటి లేఖలు, డైరీలు, నోట్సులను పరిశోధకుల కోసం లైబ్రరీలు, పరిశోధనా సంస్థలకు విరాళంగా ఇస్తుంటారు. మొదటి నుంచి న్యూదిల్లీలోని నెహ్రూ మెమోరియల్ అండ్ లైబ్రరీ సొసైటీలో నెహ్రూ డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి. 2023లో ఈ సొసైటీ పేరును ప్రధానమంత్రుల మ్యూజియం అండ్ లైబ్రరీ సొసైటీగా మార్చారు.

