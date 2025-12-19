20ఏళ్ల పథకాన్ని ఒక్కరోజులోనే కూల్చిన మోదీ సర్కార్- మన ప్రధానికి ఆ వ్యాధి!: కాంగ్రెస్
ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు
Published : December 19, 2025 at 11:43 AM IST
Rahul Gandhi On G RAM G Bill : 'వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్'(వీబీ-జీ రామ్ జీ) బిల్లుకు పార్లమెంటు ఆమోదం లభించడంపై కాంగ్రెస్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించింది. ప్రస్తుతం ప్రధాని 'అక్యూట్ ఎక్రోనిం-ఐటిస్' అనే వ్యాధిలో బాధపడుతున్నారని వ్యాఖ్యనించింది.
మరోవైపు ఒక్క రోజులో 20 ఏళ్ల మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని(ఎంజీనరేగా) ధ్వంసం చేసిందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. సరిగ్గా పరిశీలించకుండానే పార్లమెంట్లో వీబీ జీ రామ్ జీ 2025 బిల్లుకు ఆమోదం పొందిందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా దీనిని గ్రామ వ్యతిరేక బిల్లుగా అభివర్ణించారు ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.