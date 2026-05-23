ETV Bharat / bharat

భవిష్యత్​లో యుద్ధాలు కేవల సరిహద్దుకే పరిమితం కావు: CDS జనరల్ అనిల్ చౌహాన్

భూభాగం, సముద్రం, గగనం, సైబర్‌, కాగ్నిటివ్‌ రంగాల్లో ఏకకాలంలో యుద్ధాలు- కృత్రిమ మేధ, డ్రోన్లు, రోబోటిక్స్ భవిష్యత్ యుద్ధాల రూపురేఖలు మార్చుతున్నాయి- వేగం, సాంకేతికతే విజయాన్ని నిర్ణయిస్తాయని స్పష్టం- సీడీఎస్ కీలక వ్యాఖ్యలు

CDS Gen Anil Chauhan
CDS Gen Anil Chauhan (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 23, 2026 at 4:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CDS Gen Chauhan On Future Wars : భవిష్యత్ యుద్ధాలు సంప్రదాయ పద్ధతులకు భిన్నంగా మల్టీ-డొమైన్ విధానంలో జరుగుతాయని భారత సాయుధ దళాల చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్​ అనిల్​ చౌహాన్​ వ్యాఖ్యానించారు. భూభాగం, సముద్రం, గగనం మాత్రమే కాకుండా సైబర్‌, కాగ్నిటివ్‌ వార్‌ఫేర్‌ వంటి రంగాలు కూడా యుద్ధాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఆధునిక యుద్ధాలు ఇకపై కేవలం సైనిక బలం, సంప్రదాయ ఆయుధాలు లేదా ప్లాట్‌ఫామ్ ఆధారిత ఆపరేషన్లతో మాత్రమే పరిమితం కావని స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్రలోని అహిల్యానగర్ జిల్లాలో ఒక రక్షణ తయారీ యూనిట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ ఈమేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), డ్రోన్లు, రోబోటిక్స్‌, సైబర్‌ సిస్టమ్స్‌, ఆటోనమస్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌, అంతరిక్ష సాంకేతికతలు భవిష్యత్ యుద్ధాలకు నిర్ణయాత్మక రూపం ఇస్తాయని తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో సాంకేతికత, వేగం, ఆవిష్కరణలే విజయవంతమైన సైనిక ఆపరేషన్లను నిర్ణయిస్తాయని సీడీఎస్ తెలిపారు.

భవిష్యత్‌లో యుద్ధభూములు కేవలం భౌగోళిక ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం కావని, సమాచార నెట్‌వర్క్‌లు, డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్‌లు, సైబర్ మౌలిక వసతులు కూడా యుద్ధరంగాలుగా మారతాయని ఆయన హెచ్చరించారు. ఏ దేశం వేగంగా సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు చేస్తుందో, రక్షణ ఉత్పత్తిని త్వరగా పెంచుతుందో, అలాగే తమ సాయుధ దళాలను కొత్త పరిస్థితులకు వేగంగా అనుగుణంగా మార్చుకుంటుందో ఆ దేశానికే వ్యూహాత్మక ఆధిక్యం లభిస్తుందని జనరల్ చౌహాన్ అన్నారు.

TAGGED:

ANIL CHAUHAN ON FUTURE WARS
CDS GEN CHAUHAN ON FUTURE WARS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.