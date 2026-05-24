పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరింత పెరుగుతాయ్ - అది అనివార్యం: BPCL మాజీ డైరెక్టర్
అంతర్జాతీయ ముడిచమురు సంక్షోభం- ఇలాగే కొనసాగితే మరిన్ని భారాలు తప్పవన్న బీపీసీఎల్ మాజీ డైరెక్టర్ రాజ్కుమార్ దూబే- గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు భారత్ వేగంగా అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఉందన్న దూబే
Published : May 24, 2026 at 12:37 PM IST
Ex BPCL Director On Petrol Diesel Prices : దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని, అది అనివార్యమని భారత్ పెట్రోలియం కార్పోరేషన్ లిమిటెడ్ మాజీ డైరెక్టర్ రాజ్కుమార్ దూబే హెచ్చరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ఇంధన సంక్షోభం, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో మరింత భారం తప్పకపోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. మొదట్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో 20 నుంచి 50 శాతం వరకు పెరిగిన ఇంధన ధరలను తాత్కాలిక సమస్యగా భావించామని చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఈ సంక్షోభం ఇంకా కొనసాగుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఇంధన ధరల పెరుగుదలను ఎదుర్కొనేందుకు మూడు మార్గాలను దూబే సూచించారు. 'మొదటిది పెట్రోల్ బంకుల్లో ధరలు పెంచడం, రెండోది చమురు కంపెనీలే నష్టాలను భరించడం, మూడోది లోటు బడ్జెట్ ద్వారా ప్రభుత్వ నిధులు సమకూర్చడం' అని చెప్పారు.
వరుసగా పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
ఇక, చమురు ధరల విషయానికొస్తే, ఇటీవలే దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు వరుసగా పెరుగుతున్నాయి. శనివారం పెట్రోల్పై 87 పైసలు, డీజిల్పై 91 పైసలు పెంచారు. అదే సమయంలో సీఎన్జీ(కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్) ధరలు కూడా కిలోకు రూ.1 మేర పెంచారు. దిల్లీలో పెట్రోల్ ధరను 87 పైసలు పెంచి, గతంలో ఉన్న రూ.91.58 నుంచి లీటర్కు రూ.92.49కి చేర్చారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, రూపాయి బలహీనపడటం, రిఫైనింగ్ ఖర్చులు అధికమవడం వల్ల దిగుమతి వ్యయం భారీగా పెరిగిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ధరల పెంపుపై సామాన్యులపై భారం
ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు మే 15 వరకు ఇంధన ధరలపై దీర్ఘకాల విరామం కొనసాగినప్పటికీ, ఆ తర్వాత నుంచి వరుస పెంపులు జరుగుతున్నాయి. మే 15న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా లీటర్కు రూ.3 చొప్పున పెంచిన చమురు సంస్థలు, మే 19న మరో 90 పైసలు పెంచాయి. తాజా పెంపుతో సామాన్యులపై మరింత భారం పడుతోంది. రవాణా ఖర్చులు పెరగడం ద్వారా ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇక, పశ్చిమాసియా దేశాల్లో కొనసాగుతున్న ఘర్షణల వల్ల ఇంధన మౌలిక వసతులు ధ్వంసమయ్యాయని, వాటి పునర్నిర్మాణానికి చాలా సమయం పట్టవచ్చని దూబే అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద రోజుకు 20 లక్షల బ్యారెల్లకు పైగా చమురు సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడిందని తెలిపారు. అయితే, సరఫరా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు భారత్ పలు దేశాల నుంచి చమురు దిగుమతులు పెంచుతోందని చెప్పారు. రష్యా, ఆఫ్రికా తదితర ప్రాంతాల నుంచి సరఫరా వనరులను విస్తరించడం ద్వారా మాత్రమే ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చునని ఆయన భావించారు. అంతేకాదు, వాస్తవానికి పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల తర్వాత దేశంలో ఇంధన వినియోగం పెరిగిందని చెప్పారు. ఇక ఈ సంక్షోభం భారత్ను గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు మరింత వేగంగా నడిపిస్తోందని దూబే అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 200 గిగావాట్లకు పైగా సోలార్ విద్యుత్ సామర్థ్యం ఏర్పాటైందని, దిగుమతి బిల్లులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పునరుత్పాదక ఇంధనాలపై మరింత దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
అలాంటి ప్రత్యామ్నాయాలే దేశానికి స్థిరమైన పరిష్కారం
ఇంధన వినియోగంలో సహజవాయువు వాటాను ప్రస్తుతం ఉన్న 7-8 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంచాలని, అలాగే కంప్రెస్డ్ బయో గ్యాస్ ప్రోత్సాహం వంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యాలను దూబే ప్రస్తావించారు. కంప్రెస్డ్ బయో గ్యాస్, ఎథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనాలపై ప్రభుత్వం దూకుడుగా ముందుకెళ్తోందన్నారు. 20 శాతం ఎథనాల్ మిశ్రమ విధానం చాలా దూరదృష్టితో తీసుకున్న నిర్ణయమని దూబే ప్రశంసించారు. భవిష్యత్తులో హరిత ఇంధనం, సోలార్ ఎనర్జీ, హైడ్రోజన్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలే దేశానికి స్థిరమైన పరిష్కారమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
