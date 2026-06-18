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ఇప్పట్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గించడం సాధ్యం కాదు : కేంద్రమంత్రి

ఇంధన ధరలపై కేంద్ర మంత్రి వివరణ- ముడి చమురు ధరలు తగ్గిన వెంటనే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గించలేమన్న సురేశ్ గోపి- చౌకైన చమురు భారత్‌కు చేరేందుకు సమయం పడుతుందని వ్యాఖ్య

Union Minister On Petrol Diesel Price
Union Minister of State for Petroleum, Natural Gas and Tourism Suresh Gopi (IANS File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 12:05 PM IST

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Union Minister On Petrol Diesel Price : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై కేంద్రమంతి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా-ఇరాన్‌ ఒప్పందంతో ముడిచమురు ధరలు తగ్గిన వెంటనే ఇంధన ధరలను తగ్గించలేమని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు తగ్గినంత మాత్రాన ఇదివరకు పెంచిన ధరలను వెంటనే తగ్గించలేమని పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ సహాయ మంత్రి సురేశ్‌ గోపీ తెలిపారు. హర్మూజ్ జలసంధి తెరుచుకున్నప్పటికీ ప్రస్తుతం అక్కడ నౌకల రాకపోకల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నారు. తక్కువధరకు లభించే ముడిచమురు భారత్‌కు వచ్చేందుకు ఇంకా సమయం పడుతుందని తెలిపారు. పలు అంశాల వల్ల ఇంధన ధరలను వెంటనే తగ్గించలేమని సురేశ్‌ గోపి తేల్చిచెప్పారు.

TAGGED:

SURESH GOPI ON PETROL DIESEL PRICE
UNION MINISTER PETROL DIESEL PRICE

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