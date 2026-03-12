ETV Bharat / bharat

ఇంధన సంక్షోభం : వంటగ్యాస్‌ను ఆదా చేయాలా? ఇవిగో చిట్కాలు

కొనసాగుతున్న మిడిల్ ఈస్ట్ యుద్ధం- వంటగ్యాస్ సిలిండర్ల సప్లైలో తగ్గిన వేగం- సామాన్యులపై ఇంధన సంక్షోభం ఎఫెక్ట్- గృహ, వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలకు రెక్కలు- ఆచితూచి వంటగ్యాస్‌ను వినియోగించడమే శ్రేయస్కరం

Key Tips to Reduce Gas Consumption
Key Tips to Reduce Gas Consumption (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 9:21 PM IST

3 Min Read
Cooking Gas Saving Tips : వంటగ్యాస్ సంక్షోభం సామాన్య ప్రజలకు దడ పుట్టిస్తోంది. వంటగ్యాస్ కొరత కారణంగా ప్రస్తుతం రెండు ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల బుకింగ్ నిడివిని 21 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు పెంచారు. ప్రస్తుతం గృహ వినియోగదారులకు బుక్ చేసుకున్న రెండున్నర రోజుల్లోనే వంటగ్యాస్ సిలిండర్లను డెలివరీ చేస్తున్నామని పంపిణీ సంస్థలు చెబుతున్నాయి. కానీ డెలివరీకి ఇంకా ఎక్కువ టైమే పడుతోందని ప్రజానీకం అంటున్నారు.

ఇక గృహ అవసరాల సిలిండర్ ధర రూ.60, వ్యాపార అవసరాల సిలిండర్ ధర రూ.115 మేర పెరిగాయి. పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం పూర్తిగా సద్దుమణిగి వంటగ్యాస్ సరఫరా సాధారణ స్థితికి రావడానికి ఇంకొన్ని వారాల టైం పట్టొచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. సాధారణ ప్రజలైనా, హోటళ్లు/రెస్టారెంట్లు/పరిశ్రమల నిర్వాహకులైనా అప్పటివరకు వంటగ్యాస్‌ను ఆచితూచి వినియోగించాలి. వీలైనంత మేరకు వంటగ్యాస్‌ను ఆదా చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరు ప్రయత్నించాలి. ఇందుకోసం పాటించాల్సిన చిట్కాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ముందస్తు ప్రిపరేషన్‌తో సేవింగ్స్

• వంట చేసేటప్పుడు గ్యాస్ వృథా కాకుండా ఉండటానికి, స్టవ్ వెలిగించడానికి ముందే అన్ని పదార్థాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.

• వంట సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడానికిగానూ బీన్స్, కాయధాన్యాలు, బియ్యం, పప్పులు, ఇతర ధాన్యాలను వండటానికి ముందే నానబెట్టండి.

• నానబెట్టిన పదార్థాల్లో అప్పటికే నీరు ఉంటుంది. దీనివల్ల వండే టైంలో వాటి నుంచి ఆవిరైపోవాల్సిన నీటి మోతాదు తగ్గుతుంది. దీనివల్ల తక్కువ గ్యాస్‌లోనే వంట పని పూర్తవుతుంది.

• వంట వండే పాత్రలో ఎక్కువ నీటిని పోస్తే, అవి ఆవిరి కావడానికి ఎక్కువ టైం, ఎక్కువ గ్యాస్ అవసరం అవుతాయి.

• వంట చేయడానికి ముందు పాత్రలను పొడిగా తుడవండి. తడి పాత్రల్లో ఆహారాన్ని వేడి చేయడానికి, వండటానికి ఎక్కువ గ్యాస్ అవసరం. వాటిలోని నీటిని ఆవిరి చేయడానికీ గ్యాస్‌ను వాడాల్సి వస్తుంది.

• వంటలు వేడిని పట్టుకోవడానికిగానూ ఎల్లప్పుడూ వంటపాత్రలను కప్పి ఉంచండి. దీనివల్ల ఆహారం వేగంగా ఉడుకుతుంది.

• వంటకాలను అతిగా ఉడికించొద్దు. దీనివల్ల వాటి రుచి మారిపోతుంది. గ్యాస్ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది.

• అధిక మంటలకు బదులుగా మధ్యస్థం నుంచి తక్కువ మంటలను ఉపయోగించండి.

'బర్నింగ్' పాయింట్స్

• గ్యాస్ స్టవ్‌లోని బర్నర్ సైజుకు అనుగుణంగా ఉండే వంట పాత్రనే వినియోగించాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, వంట కూడా వేగంగా జరుగుతుంది.

• పాలు వేడి చేయడానికి, టీ పెట్టడానికి, చిన్నపాటి వంటల కోసం గ్యాస్ స్టవ్‌‌పై చిన్న బర్నర్లు, చిన్న పాత్రలను వినియోగిస్తే బెటర్.

• చిన్న పాత్రలను పెద్ద బర్నర్లపై పెడితే వేడి వృథా అవుతుంది.

• చిన్న పాత్రకు పెద్ద మంట పెడితే పాత్ర పిడి వేడెక్కి కాలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, లేదా చేతులు కాలే ప్రమాదం ఉంటుంది.

• రోజువారీ కూరలు వండడానికి, ఫ్రై చేయడానికి మీడియం సైజు బర్నర్లు సరిపోతాయి.

• పెద్ద కుక్కర్లు, వెడల్పాటి బాణలు, ఎక్కువ నీటిని మరిగించడానికి పెద్ద బర్నర్లను ఉపయోగించాలి.

• వంటపాత్ర వెడల్పు కంటే మంట తక్కువగా ఉండేలా నాబ్‌ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.

• గ్యాస్ స్టవ్‌పై బర్నర్‌ను పూర్తిగా కప్పి ఉంచే ఫ్లాట్ బాటమ్డ్ పాన్‌లను ఉపయోగించండి. ఇది పాన్ ఉపరితలంపైకి మంటను కేంద్రీకరించడానికి సహాయపడుతుంది.

• పెద్ద బర్నర్‌లతో పోలిస్తే చిన్న బర్నర్‌లు 6 నుంచి 10 శాతం తక్కువ ఇంధనాన్ని వినియోగిస్తాయి.

• వండటం పూర్తయ్యే కొన్ని నిమిషాల ముందు బర్నర్‌ను ఆపేయండి. దీంతో అందులోని అవశేష వేడి ఉపయోగంలోకి వస్తుంది.

• దుమ్ము పేరుకుపోయినా, తగినంత గ్యాస్ అందకపోయినా గ్యాస్ స్టవ్‌లోని బర్నర్ల నుంచి పసుపు, నారింజ మంటలు వస్తాయి. ఇవి తక్కువ వేడిని విడుదల చేస్తాయి. వీటితో వంట వండటానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అందుకే బర్నర్‌ను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయండి.

• బర్నర్ రంధ్రాలు మూసుకుపోతే మంట తక్కువగా వస్తుంది. కాబట్టి బర్నర్లను ఎప్పటికప్పుడు నిమ్మరసం లేదా బేకింగ్ సోడాతో శుభ్రం చేసుకోవాలి.

ప్రెజర్ కుక్కర్‌ బెస్ట్

• ప్రెజర్ కుక్కర్‌తో వేగంగా, తక్కువ టైంలో ఆహారాన్ని వండొచ్చు. దీనివల్ల వంటగ్యాస్ ఆదా అవుతుంది.

• ప్రెజర్ కుక్కర్‌‌లో పప్పుధాన్యాలను ఉడికిస్తే 46 శాతం, బియ్యం వండితే 20 శాతం, కూరగాయలు వండితే 50 నుంచి 70 శాతం, మాంసం వండితే 41.5 శాతం మేర వంటగ్యాస్‌‌ వినియోగం తగ్గుతుంది.

తనిఖీలు తప్పనిసరి

• గ్యాస్ సిలిండర్, పైపులను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి. చిన్న లీక్‌లు ఉన్నా, కాలక్రమంలో గణనీయమైన గ్యాస్ నష్టానికి దారితీస్తుంది.

• అనవసరమైన గ్యాస్ ప్రవాహాన్ని నివారించడానికి స్టవ్ ఉపయోగంలో లేనప్పుడు రెగ్యులేటర్ నాబ్‌ను ఆపేయండి.

