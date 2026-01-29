ప్రపంచానికి భారత్‌ ఆశాకిరణం- ఈయూతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం శుభసూచికం: మోదీ

ETV Bharat / bharat

January 29, 2026

Modi On EU Deal : ప్రపంచానికి భారత్‌ ఆశాకిరణమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. ఈయూతో భారత్‌ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం శుభసూచికంగా అభివర్ణించారు. అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి దిశగా భారత్‌ దూసుకెళ్తోందని వెల్లడించారు. ఎంతోకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తోందని చెప్పారు. ఈ మేరకు బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభం ముందు పార్లమెంట్ ఆవరణలో మాట్లాడుతూ మోదీ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"రాష్ట్రపతి ప్రసంగం ప్రజల ఆత్మ విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబించింది. ఈయూతో భారత్‌ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం శుభసూచికం. ప్రపంచానికి భారత్‌ ఆశాకిరణం. వికసిత్‌ భారత్‌ కోసం ఎంపీలు కృషిచేయాలి. అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి దిశగా భారత్‌ దూసుకెళ్తోంది. ఎంతోకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తోంది. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, సామాన్య ప్రజలకు మేలు చేసేలా ఉంటాయి. అభివృద్ధిపై సలహాలు, సూచనలు ఇస్తే స్వీకరిస్తాం. సాంకేతికతలో సరికొత్త ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నాం. భారత వికాసానికి నూతన సంస్కరణలు అవసరం. ప్రపంచ దేశాల్లో మన వస్తువులకు గిరాకీ లభిస్తోంది" అని మోదీ తెలిపారు.

