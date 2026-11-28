బిస్లరీ నీటి నమూనాలో బ్యాక్టీరియా- కేసు నమోదుకు FSSAI అనుమతి
FSSAI On Bisleri Water : బిస్లరీ ప్లాంట్ నుంచి సేకరించిన ప్యాకేజ్డ్ వాటర్ నమూనాలో కొలిఫార్మ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. దీంతో సంస్థపై కేసుకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనుమతిచ్చింది.
Published : November 28, 2026 at 9:35 AM IST
ప్రముఖ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సంస్థ బిస్లరీకి మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. బెంగాల్లోని ఆ సంస్థ ప్లాంట్ నుంచి సేకరించిన తాగునీటి నమూనాలో బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు ప్రయోగశాల పరీక్షల్లో వెల్లడైంది. దీంతో ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల ఉల్లంఘనకు సంబంధించి బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్పై ప్రాసిక్యూషన్ ప్రారంభించేందుకు భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) అనుమతిచ్చింది. ఇటీవల గోవాలోని బిస్లరీ ప్లాంట్ నుంచి సేకరించిన నమూనా పరీక్షల్లోనూ విఫలమవడంతో సంస్థపై చర్యలకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిర్ణయించినట్లు వార్తలు వెలువడ్డాయి.
బంగాల్ ప్లాంట్లో కలుషితాలు
అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, బంగాల్లోని జల్పాయ్గురి జిల్లా టెలిపారా గ్రామంలో ఉన్న బిస్లరీ ప్లాంట్ నుంచి ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ నమూనాను సేకరించారు. ఆ నమూనాలో కొలిఫార్మ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు ప్రాథమిక ప్రయోగశాల పరీక్షల్లో గుర్తించారు. అనంతరం రెఫరల్ ల్యాబ్కు పంపగా, అక్కడ కూడా బ్యాక్టీరియా ఉనికి నిర్ధారణ అయినట్లు సమాచారం. దీంతో సంబంధిత నీటి నమూనాను 'అసురక్షితం' అని అధికారులు తేలిపాట్లు వర్గాల చెప్పాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆహార భద్రతా నిబంధనల ఉల్లంఘనకు సంబంధించి సంస్థపై చట్టపరమైన చర్యలకు అనుమతి ఇచ్చారు.
ఒక బ్యాచ్ విక్రయాలపై నిషేధం
ఈ వ్యవహారంలో భాగంగా 2026 ఆగస్టు 12న ఒక బ్యాచ్ ఉత్పత్తుల విక్రయాలను మాత్రమే నియంత్రణ సంస్థ నిషేధించినట్లు సమాచారం. ఆహార భద్రతా చట్టం-2006 నిబంధనల ప్రకారం ఉల్లంఘనలు జరిగినట్లు గుర్తించడంతో బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్పై ప్రాసిక్యూషన్కు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనుమతి మంజూరు చేసింది.
గోవా ప్లాంట్లోనూ పరీక్షల్లో విఫలం
ఇదిలా ఉండగా, గోవాలోని బిస్లరీ ప్లాంట్ నుంచి సేకరించిన నీటి నమూనా కూడా పరీక్షల్లో విఫలమైన నేపథ్యంలో సంస్థపై ఇలాంటి చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఆదివారం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ప్రకటించింది. ఆ నమూనాలో నిర్దేశిత బ్రోమేట్ పరిమితులకు అనుగుణంగా లేని స్థాయులు ఉన్నట్లు, అనంతరం రెఫరల్ ల్యాబ్ పరీక్షల్లో పాలీన్యూక్లియర్ అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు (PAHs) గుర్తించినట్లు నియంత్రణ సంస్థ తెలిపింది. దీంతో ఆ నమూనాను కూడా అసురక్షితమైనదిగా వర్గీకరించినట్లు పేర్కొంది. సంస్థ అప్పీల్ చేయడంతో నమూనాను మరోసారి రెఫరల్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీకి పంపినట్లు సమాచారం. అక్కడి పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా ఆహార భద్రతా చట్టం కింద ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి ఇచ్చినట్లు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వెల్లడించింది.
ఉత్పత్తి సురక్షితమే: బిస్లరీ
మరోవైపు తమ ఉత్పత్తులు వినియోగానికి సురక్షితమైనవేనని బిస్లరీ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐతో పూర్తిగా సహకరిస్తామని సోమవారం వెల్లడించినట్లు సమాచారం. నియంత్రణ సంస్థ లేవనెత్తిన అంశాలను పరిష్కరించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది. ఇక ఈ ఏడాది ఆహార వ్యాపార సంస్థలు, ఈ-కామర్స్ కంపెనీలపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తన తనిఖీలు, అమలు చర్యలను మరింత విస్తరించింది. ఎనర్జీ డ్రింక్స్, మద్య పానీయాల తయారీ సంస్థలపైనా చర్యలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. వినియోగదారులకు విక్రయించే ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలు నిర్దేశిత నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా నియంత్రణ సంస్థ పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తోంది.