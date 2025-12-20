'గుడ్డుతో క్యాన్సర్ ముప్పు' ప్రచారానికి చెక్ పెట్టిన FSSAI- అవన్నీ అవాస్తవాలేనని వెల్లడి
గుడ్డు తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందనే ప్రచారంపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ కీలక ప్రకటన- దేశంలో దొరికే కోడిగుడ్లు తినేందుకు సురక్షితమేనని వెల్లడి
Published : December 20, 2025 at 9:53 PM IST
FSSAI On Eggs Consumption : కోడిగుడ్డు తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందని ఆన్లైన్ వేదికల్లో జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఎలాంటి వాస్తవంలేదని ఫుడ్ సేఫ్టీ, స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా- FSSAI స్పష్టం చేసింది. తప్పుదోవపట్టించే, శాస్త్రీయంగా ఎలాంటి ఆధారాల్లేని ప్రచారం దేశ ప్రజల్లో అనవసర ఆందోళనను రేకెత్తిస్తుందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు FSSAI ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
దేశంలో దొరికే కోడిగుడ్లు తినేందుకు సురక్షితమేనని తేల్చి చెప్పింది. గుడ్లలో కార్సినోజెనిక్ ఆనవాళ్లు ఉన్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారం సైంటిఫిక్గా నిరూపితంకాలేదని FSSAI వివరించింది. భారత్లో విక్రయించే గుడ్లలో నిట్రోఫ్యూరాన్ మెటబోలైట్స్ ఆనవాళ్లు ఉన్నాయనే ప్రచారం నేపథ్యంలో ఈ మేరకు వివరణ ఇచ్చింది.
2011లో తీసుకొచ్చిన నిబంధనల మేరకు పౌల్ట్రీ, గుడ్ల ఉత్పత్తిలో అన్ని దశల్లో నిట్రోఫ్యూరాన్ను పూర్తిగా నిషేధించినట్లు వెల్లడించింది. కేజీకి 1 మైక్రోగ్రామ్ వరకూ గరిష్టంగా నిట్రోఫ్యూరాన్ అవశేషాలు ఉండొచ్చనే నిబంధన నియంత్రణ కోసమే తెచ్చినట్లు FSSAI పేర్కొంది. అంతకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ అది నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకు రాదు. అలాగే దాని వల్ల మనుషుల ప్రాణాలకు హాని ఉండదు. ఆ స్థాయిలో అవశేషాలు ఉంటే ఆధునిక ల్యాబొరేటరీ పద్దతుల్లో మాత్రమే గుర్తించగలమని వెల్లడించింది.
భారత ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలు అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని తెలిపింది. ఒకవేళ ఏదైనా ఓ బ్రాండ్లో లోపాలు ఉంటే, అది ఒక బ్యాచ్కు సంబంధించిన పొరపాటు మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది. అంతేగానీ, దాని ప్రభావం దేశంలోని మొత్తం గుడ్ల సరఫరా వ్యవస్థకు వర్తించదని వెల్లడించింది.
అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే భారత ఫుడ్ సేఫ్టీ నిబంధనలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. సాధారణ గుడ్డు తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందని ఏ జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్పలేదని వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియా పోస్టలకు భయపడకుండా, కేవలం కేంద్రం అధికారికంగా విడుదల చేసే ప్రకటనలనే నమ్మాలని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సూచించింది.
సాధారణంగా గుడ్డు వినియోగం భారత్లో అధికంగా ఉంటుంది. ఇందులో ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు అధికంగా లభిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా చెబుతుంటారు. గుడ్డుతో రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుందని నిపుణులు భరోసా ఇస్తుంటారు. అయితే ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఈ ప్రచారం జరగడంతో ప్రజల్లో ఆందోళన, భయం మొదలయ్యాయి. దీంతో దీనిపై స్వయంగా FSSAI స్పందించింది. అవన్నీ ఆధారాలు లేని ఉత్తి పుకార్లేనని తేల్చి చెప్పింది.
కోడి గుడ్డుతో 10 వెరైటీ రెసిపీస్ - మీరు ఎప్పుడూ టేస్ట్ చేయని రకాలు!
గుడ్డు పచ్చిగా తినొచ్చా? - ఉడికిస్తేనే మంచిదా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!