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సెలబ్రిటీలు, ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్స్​కు FSSAI హెచ్చరిక- ఇకపై తప్పుడు ఆహార ప్రకటనలు ఇస్తే కఠిన చర్యలు!

సెలబ్రిటీలకు, ఫుడ్​ క్రిటిక్స్​, ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లకు తమిళనాడు ఆహార భద్రతా శాఖ హెచ్చరికలు - తప్పుడు ప్రకటనలు ఇస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని స్పష్టం

Representational image
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 11:38 AM IST

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FSSAI Warning To Influencers : ఆహార ఉత్పత్తులపై ప్రకటనలు, ప్రమోషన్స్​ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సెలబ్రిటీలు, ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్స్​, ఫుడ్​ క్రిటిక్స్​ను తమిళనాడు ఆహార భద్రతా శాఖ ఆదేశించింది. వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టించే లేదా మోసగించే విధంగా ఆహార ప్రకటనలు ఇచ్చేవారిపై, చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల అథారిటీ (FSSAI) ఇటీవల ఈ విషయమై ఒక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలలోనే తమిళనాడు ఆహార భద్రతశాఖ ఈ తాజా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఎందుకు?
పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది వినియోగదారులు సెలబ్రిటీలు, ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు, ఫుడ్ క్రిటిక్స్ మాటలను నమ్ముతుంటారు. వారు సిఫారసు చేసిన ఆహార పదార్థాలనే కొంటూ ఉంటారు. ఒకవేళ వారు ప్రమోట్ చేసే ఆహార పదార్థాల్లో నాణ్యత లేకపోయినా, వాటిలో ఏవైనా హానికారక పదార్థాలు ఉన్నా, ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కొందరు ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు సరైన మార్గదర్శకాలు అనుసరించకుండా, ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆహార చిట్కాలు (డైట్ టిప్స్) ఇస్తుంటారు. ఇలాంటి టిప్స్​ను అనుసరించే వారికి తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సెలబ్రిటీలు, సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు, ఫుడ్ క్రిటిక్స్​కు ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ కీలక సూచనలు చేసింది. ఆహార ఉత్పత్తులను ప్రకటనల ద్వారా ప్రమోట్ చేయడానికి ముందు, కచ్చితంగా ఆ ఉత్పత్తిపై పేర్కొన్న సమాచారం అంతా నిజమైనదేనని, చట్టబద్ధమైనదని, సరైన ఆధారాలతో కూడుకున్నదని నిర్ధరించుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

తమిళనాడు ఆహార భద్రతా శాఖ సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్టు పెట్టింది. అందులో "ఆహార భద్రత ప్రమాణాల చట్టం, 2026 (సెక్షన్​ 24, 53), అడ్వర్టైజింగ్​ అండ్​ సొలిసిటేషన్స్​ రూల్స్​, 2018 ప్రకారం, వినియోగదారులను తప్పుదోవపట్టించే లేదా మోసగించే విధంగా ఆహార పదార్థాల ప్రకటనలు ఇవ్వడం చట్టరీత్యా నిషేధం" అని స్పష్టం చేసింది. "రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడం, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని సెలబ్రిటీలు, ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు చెప్పడం వల్ల, ఆ ప్రకటనలను ప్రజలు నమ్ముతారు. అందువల్ల ప్రకటనలు చేసేవారు వినియోగదారుల నమ్మకానికి ఒక వారధిలా వ్యవహరించాలి" అని పేర్కొంది. అంతేకాదు, ఒక కంపెనీ ప్రకటనలో నటించడానికి ముందు లేదా ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి ముందు, ఆ ఆహార ఉత్పత్తిపై ఉన్న సమచారం ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉందా, లేదా అనేది చూడాలి. అలాగే సదరు ప్రకటన వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టిస్తుందా, లేదా అనేది కచ్చితంగా తనిఖీ చేసుకోవాలని ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ తేల్చిచెప్పింది. ఒకవేళ ఎలాంటి ఆధారాలు లేని, తప్పుదోవ పట్టించే ఆహార ప్రకటనలు చేసినా, వాటిని ప్రమోట్ చేసినా, చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించింది. జరిమానాలు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. అందువల్ల సెలబ్రిటీలతోపాటు యూట్యూబ్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్ ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తమిళనాడు ఆహార భద్రతా శాఖ కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

అట్ట చూసి మోసపోకండి!
చాలా మంది ప్యాకెట్​పై ఉన్న ఫాసీ (ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ), తయారీ తేదీ, గడువు, బ్యాచ్‌ నంబరు, తయారీ పదార్థాలు, వాటిలోని పోషకాల వివరాలు వంటివి తనిఖీ చేసి, తర్వాత దానిని కొంటూ ఉంటారు. కానీ అక్కడ కూడా మోసాలు జరుగుతున్నాయని ఇటీవల పలు కేసుల్లో వెల్లడైంది. ప్రజలు రోజువారీ వంటకు, ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌ సెంటర్లలో, బేకరీల్లో వినియోగించే దినుసులు, ఆహార పదార్థాలు, ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌లలో వాడే టమాట సాస్‌లు, కెచప్, గ్రీన్‌ చిల్లీ సాస్, సోయాసాస్, అజీనోమోటో, అల్లం, వెల్లులి పేస్ట్, పన్నీర్, బటర్, పుదీనా చట్నీ, రెడ్‌ చిల్లీసాస్, మయోనీస్, రాక్‌సాల్ట్, చీజ్, తేనె, జామ్, వెనీగర్‌ వంటివి పలు ఫ్యాక్టరీల్లో విచ్చలవిడిగా తయారు చేస్తున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. లేబుల్​పై ఫాసీ రిజిస్ట్రేషన్​ నంబరుతో పాటు తయారీదారులు పాటిస్తున్న నిబంధనలు వివరిస్తున్నప్పటికీ, వాటిలోని పదార్థాలు మాత్రం నాణ్యత ఉండడం లేదని అధికారుల తనిఖీల్లో తెలుస్తుండడం వినియోగదారుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

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FSSAI WARNING TO CELEBRITIES
FSSAI WARNING TO FOOD CRITICS
MISLEADING FOOD ENDORSEMENTS
TN FOOD SAFETY DEPARTMENT WARNING
FSSAI WARNING TO INFLUENCERS

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