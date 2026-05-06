ఒక్క ఓటుతో గెలుపు నుంచి 50 శాతానికిపైగా ఓట్లతో విజయాల దాకా- 2026 ఎన్నికల్లో TVK సంచలన గణాంకాలు
చాలా స్థానాల్లో టీవీకే అభ్యర్థులకు 50 శాతానికిపైగా ఓట్లు- డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేలపై తిరుగులేని విజయాలు- డీఎంకే కంచుకోట చెన్నైలోనూ హవా- తమిళనాడు రాజకీయ సమీకరణాలను మార్చేలా ఫలితాలు
Published : May 6, 2026 at 1:44 PM IST
Updated : May 6, 2026 at 2:14 PM IST
TVKs Sensational Victory 2026 : అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హీరో విజయ్కు చెందిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సృష్టించిన సునామీ తమిళనాడు రాజకీయ సమీకరణాలను సమూలంగా మార్చేసింది. తాజా ఎన్నికల ఫలితాలతో ముడిపడిన గణాంకాల్లో ఈవిషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. చాలా అసెంబ్లీ స్థానాల్లో టీవీకే అభ్యర్థులు 50 శాతానికిపైగా ఓట్లను సాధించి తిరుగులేని విజయాల్ని సాధించారు. ఆయా సీట్లలో డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే కూటముల అభ్యర్థులు ఇద్దరు కలిసి కూడా 50 శాతం ఓట్లను పొందలేకపోయారు. ఒక చోటనైతే ఒకే ఒక్క ఓటు తేడాతో టీవీకే అభ్యర్థి గెలిచారు. రాష్ట్రంలో రాజకీయ మార్పుకు బాటలు వేసిన ఈ ఆసక్తికర ఎన్నికల గణాంకాలతో పరిశీలనాత్మక కథనమిది.
ఎన్ మేరీ విల్సన్ : 53.97 శాతం ఓట్లతో గెలుపు
డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ నగర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో టీవీకే అభ్యర్థి ఎన్ మేరీ విల్సన్ అద్భుత విజయాన్ని సాధించారు. ఈ స్థానంలో పోలైన మొత్తం ఓట్లలో అత్యధికంగా 53.97 శాతం ఓట్లను మేరీ విల్సన్ పొందడం విశేషం. ఇక డీఎంకే కూటమి అభ్యర్థికి 26.56 శాతం, ఏఐఏడీఎంకే కూటమి అభ్యర్థికి 14.8 శాతం ఓట్లు పడ్డాయి. అంటే డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే కూటముల అభ్యర్థులు ఇద్దరు కలిసి కూడా 41.4 శాతం ఓట్లనే పొందగలిగారు. ఇక్కడ రెండో స్థానంలో నిలిచిన అభ్యర్థి కంటే విల్సన్ ఏకంగా 27.41 శాతం ఓట్లను ఎక్కువగా పొందారు.
ఎంఎల్ విజయప్రభు : 52.61 శాతం ఓట్లతో గెలుపు
మాధవరం స్థానంలో పోలైన మొత్తం ఓట్లలో 52.61 శాతం ఓట్లు టీవీకే అభ్యర్థి ఎంఎల్ విజయప్రభుకే పడ్డాయి. ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులంతా కలిసి 47 శాతం ఓట్లనే సాధించారు. షోలింగనల్లూరు, మధురవాయల్ సీట్లలోనూ టీవీకే అభ్యర్థులు ఈసీఆర్ పి శరవణన్, రేవంత్ చరణ్లు సైతం ఇదే విధంగా 50 శాతానికిపైగా ఓట్లను సాధించి గెలిచారు. డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే కూటముల అభ్యర్థులను రెండో, మూడో స్థానాలకు నెట్టేశారు.
తిరుప్పూర్ (ఉత్తర) : 69992 ఓట్ల మెజారిటీ
తిరుప్పూర్ (ఉత్తర) అసెంబ్లీ స్థానంలో టీవీకే అభ్యర్థి వీ సత్యభామ 131401 ఓట్లు పొందారు. ఇక్కడ రెండో స్థానంలో నిల్చిన అన్నాడీఎంకే అభ్యర్థిపై 69992 ఓట్ల తేడాతో ఆమె గెలిచారు. అన్నా డీఎంకే అభ్యర్థికి 61,409 ఓట్లు, డీఎంకే కూటమి అభ్యర్థికి 53964 ఓట్లు మాత్రమే పడ్డాయి.
డీఎంకే కంచుకోట చెన్నైలోనూ హవా
చెన్నై, దాని శివారు ప్రాంతాల్లోని అసెంబ్లీ స్థానాలు డీఎంకే కంచుకోటల లాంటివి. వాటిలోనూ టీవీకే హవా వీచింది. డీఎంకే అగ్రనేతలు ఉదయనిధి స్టాలిన్, పీకే శేఖర్బాబు పోటీ చేసిన చెపాక్ -తిరువల్లికేని, హార్బర్ నియోజకవర్గాలు మినహా ఇతర స్థానాల్లో హీరో విజయ్ పార్టీ ఆధిపత్యం చెలాయించింది. చెన్నైలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో స్థిరంగా 45 శాతానికిపైగా మెజారిటీతో టీవీకే అభ్యర్థులు గెలిచారు. పెరంబూర్, తిరువొత్తియూర్, పూనమల్లి, ఆవడి, అంబత్తూర్ స్థానాల్లోనైతే టీవీకే అభ్యర్థులు 50 శాతానికిపైగా మెజారిటీని పొందారు. చెన్నై శివారులోని తిరుత్తని అసెంబ్లీ స్థానంలో అన్నా డీఎంకే అభ్యర్థి జి.హరి 5,793 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. ఇక్కడ రెండో స్థానంలో టీవీకే అభ్యర్థి ఎం సత్యకుమార్ నిలిచారు. ఒకవేళ ఈ సీటును కూడా టీవీకే గెల్చుకొని ఉంటే, 1 నుంచి 17 వరకు వరుసగా ఉన్న అన్ని నియోజకవర్గాలను ఆ పార్టీ కైవసం చేసుకొని ఉండేది.
చాలా సీట్లలో 40 నుంచి 45 శాతం ఓట్లు
టీవీకే స్థిరంగా 40 నుంచి 45 శాతం ఓట్లను సాధించిన ఇతర కీలక అసెంబ్లీ స్థానాల జాబితా కూడా పెద్దగానే ఉంది. ఇందులో మదురైలోని అన్ని ప్రధాన డివిజన్ల (ఉత్తర, దక్షిణ, మధ్య, పశ్చిమ, తూర్పు)తో పాటు పారిశ్రామిక కేంద్రాలైన కోయంబత్తూరు నార్త్, తిరుప్పూర్ నార్త్ ఉన్నాయి. ఈ సీట్లలో టీవీకే అభ్యర్థులు సగటున 40 శాతం నుంచి 45 శాతం ఓట్లను పొందారు.
టీవీకే అధినేత విజయ్ ఓట్ల వాటా
టీవీకే అధినేత విజయ్ పెరంబూర్ నియోజకవర్గంలో 58.89 శాతం ఓట్లను సాధించారు. అయితే గతంలో ఇంత కంటే ఎక్కువ ఓట్ల వాటాను పొందిన నేతలు కూడా ఉన్నారు. 2021 తమిళనాడు ఎన్నికల్లో డీఎంకేకు చెందిన ఐ. పెరియసామి అత్తూరు నియోజకవర్గంలో 72.11 శాతం ఓట్లతో గెలిచారు. డీఎంకేకు అన్ని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా క్షేత్రస్థాయిలో బలమైన నాయకత్వం, క్యాడర్ ఉన్నాయి. కానీ పార్టీని ఏర్పాటు చేసిన కొన్ని నెలల్లోనే జరిగిన తొలి ఎన్నికల్లో విజయ్ ఏకంగా 58.89 శాతం ఓట్లను సాధించడం గొప్ప విషయం. ఓ వైపు టీవీకే పార్టీని నడుపుతూ, మరోవైపు పెరంబూర్ నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరినీ తన వైపు తిప్పుకోవడంలో విజయ్ సఫలమయ్యారు.
టీవీకే ఎదుట భౌగోళిక, సామాజిక సవాళ్లు
ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే చరిత్రాత్మక విజయాలను సాధించినప్పటికీ అది పలు భౌగోళిక, సామాజిక సవాళ్లను అధిగమించాల్సి ఉంది. కావేరీ డెల్టా, డీప్ సౌత్ ప్రాంతాల్లో హీరో విజయ్ రాజకీయ పార్టీ గణనీయమైన పోటీని ఎదుర్కొంది. తిరువణ్ణామలై, ధర్మపురి, తంజావూరు వంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు అంతగా రాణించలేకపోయారు. ఆయా సీట్లలో అన్నాడీఎంకే, డీఎంకే పట్టును నిలుపుకున్నాయి. ఇక ఆర్కాట్ స్థానంలో అన్నా డీఎంకేకు చెందిన ఎస్.ఎం. సుకుమార్ విజయం సాధించారు. వానియంబాడి సీటులో ఐయూఎంఎల్ పార్టీ అభ్యర్థి చేతిలో టీవీకే అభ్యర్థి ఓడిపోయారు. దిండిగల్, తిట్టకుడి స్థానాల్లో టీవీకే అభ్యర్థులు సగటున 1.5 శాతం ఓట్ల తేడాతో విజయాల్ని కోల్పోయారు. దీన్నిబట్టి టీవీకే ప్రభంజనం బలంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆ పార్టీ పలు భౌగోళిక, సామాజిక సవాళ్లను అధిగమించాల్సి ఉందని తేటతెల్లమైంది. మొత్తంమీద తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో టీవీకే పెను సంచలనంగా మారింది. అనూహ్య ఫలితాలతో రాష్ట్ర రాజకీయాలకు కొత్త ప్రత్యామ్నాయాన్ని హీరో విజయ్ చూపించారు. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలను రాజకీయంగా అధిగమించే సత్తా తనకు ఉందని నిరూపించారు.
