పారేసిన కొబ్బరి పీచుతో మొక్కల కుండీలు- వివిధ రకాల ఆకారాల్లో అందుబాటులో- వైద్యురాలి వినూత్న ఆలోచన
మొక్కలను ప్లాస్టిక్ కవర్ చుట్టడాన్ని నివారించే సరికొత్త ఆలోచన- కొబ్బరి పీచుతో పూర్తిగా సహజసిద్ధమైన కుండీలను తయారీ- 'సంకల్ప సంజీవిని గార్డెన్ ప్రొడక్షన్' పేరుతో ప్రారంభించిన సంస్థ
Published : May 26, 2026 at 12:21 PM IST
Plant Pots Made With Coconut Fibre : పచ్చదనం కోసం ఇంటి ముందు చిన్న మొక్కలను పెంచడం ఇప్పుడు చాలామందికి అలవాటుగా మారింది. అపార్ట్మెంట్ బాల్కనీల్లోనైనా, చిన్న కిటికీ పక్కనైనా కుండీల్లో మొక్కలను పెంచుతూ ప్రకృతికి దగ్గరవుతున్నారు. అయితే పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో మొక్కలు పెంచుతున్న వారే ప్లాస్టిక్ కుండీలను వినియోగించడం మరో కొత్త సమస్యకు దారితీస్తోంది. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన కర్ణాటకలోని ఓ ఆయుర్వేద వైద్యురాలు కొబ్బరి పీచుతో పూర్తిగా సహజసిద్ధమైన కుండీలను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. చిన్న ప్రయత్నంగా మొదలైన ఆమె ఆలోచన, నేడు 'సంకల్ప సంజీవిని గార్డెన్ ప్రొడక్షన్' పేరుతో సుస్థిరతకు ప్రతీకగా నిలిచిన సంస్థగా రూపుదిద్దుకుంది.
మంగళూరుకు చెందిన డాక్టర్ మీరా ఆయుర్వేద వైద్యురాలు. ఒక రోజు ఆమె ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలో నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండగా అక్కడ ఉన్న అనేక చెట్లను నరకాల్సి వచ్చింది. అలా చేయడం వల్ల మీరా చాలా బాధపడ్డారు. నిర్మాణం అనంతరం వెంటనే అక్కడ కొత్త మొక్కలు నాటాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే ఆమె తెప్పించిన చాలా వరకు నారుమొక్కలు ప్లాస్టిక్ కవర్లలో సరఫరా అవుతున్నాయని ఆమె గమనించారు. ఇది పర్యావరణాన్ని ఎంతో నష్టపరుస్తుందని ఆందోళన చెందారు.
వృధాగా పోయే కొబ్బరి పీచుతో కుండీ
పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి మనం చెట్లను నాటుతూ, మొక్కలను ప్లాస్టిక్ కవర్ చుట్టడం సరికాదని మీరా అన్నారు. అలా 2022 ఆగస్టులో, డాక్టర్ మీరా 'సంకల్ప సంజీవిని గార్డెన్ ప్రొడక్షన్'ను ప్రారంభించారు. అందులో కొబ్బరికాయల నుంచి వచ్చే కొబ్బరి పీచును ఉపయోగించి మొక్కల కుండీలను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. తీర ప్రాంతాలలో తరచుగా వృధాగా పోయే కొబ్బరి పీచును ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా, మార్కెట్కు ఒక సుస్థిరమైన తోటపని ఉత్పత్తిని పరిచయం చేయాలనేది ఆమె లక్ష్యమని చెప్పారు. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగించే కొబ్బరి పీచును కేరళ, కుణిగల్ నుంచి సేకరిస్తారు. దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన రబ్బరు లేటెక్స్ స్ప్రేతో శుద్ధి చేసి, ఆ తర్వాత హైడ్రాలిక్ యంత్రాలను ఉపయోగించి వివిధ ఆకారాలు, పరిమాణాలలోకి మలుస్తారు. ఈ ఉత్పత్తి శ్రేణిలో నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిది అంగుళాల కుండీలతో పాటు, వేలాడే కుండీలు, బుట్ట ఆకారపు డిజైన్లు కూడా ఉన్నాయి.
తక్కువ నీరుతో ఎక్కువ తేమ
నాలుగు అంగుళాల కుండీలు ఇంట్లో పెంచుకునే మొక్కలకు చాలా అనువైనవని డాక్టర్ మీరా అన్నారు. ఎందుకంటే అవి తక్కువగా నీరు పోసినప్పటికీ తేమను నిలుపుకోవడంలో సహాయపడతాయని తెలిపారు. పుదీనా, పాలకూర వంటి ఆకు కూరలను పెంచడానికి ఆరు అంగుళాల కుండీలు అనుకూలంగా ఉంటాయని చెప్పారు. కాగా ఎనిమిది అంగుళాల కుండీలలో పెద్ద కూరగాయలతో పాటు క్రోటన్లు, చామంతి వంటి అలంకార మొక్కలను కూడా పెంచవచ్చని సూచించారు. పరిమిత స్థలం ఉన్న ఇళ్ల కోసం ఈ సంస్థ వేలాడే కుండీలను, గ్రిల్ అమర్చే వ్యవస్థలను కూడా అందిస్తోందని అన్నారు.
వేర్లకు నష్టం కలుగకుండ
ఇటీవల, ఈ సంస్థ మైక్రోగ్రీన్స్ కోసం ప్రత్యేక ట్రేలను, మొక్కలను నాటేటప్పుడు వేర్లకు కలిగే నష్టాన్ని తగ్గించడానికి రూపొందించిన నారు కుండీలను ప్రవేశపెట్టింది. కొబ్బరి పీచు కుండీతో పాటు నారును నేరుగా మట్టిలో నాటవచ్చు కనుక, వేర్లకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగదు, అలాగే మొక్క పెరుగుదల సులభతరం అవుతుంది. అయితే ఈ కుండీల మన్నిక ఎంత కాలం ఉంటుందని కొందరికి సందేహాంగా ఉంటుంది. అందుకే దీని మన్నికను పెంచడానికి, బూజు లేదా కీటకాల బారి నుంచి రక్షించడానికి, ఈ కుండీలకు అదనపు ఫైబర్ పొరలు, లేటెక్స్ ప్రాసెసింగ్, ఉష్ణ చికిత్స సాంకేతికతను ఉపయోగించి తయారు చేస్తారని డాక్టర్ మీరా తెలిపారు. మంగళూరులోని తేమతో కూడిన వాతావరణంలో కూడా ఈ కుండలు మన్నికగా ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"ఒక తరంలో మనం అడవులను నాశనం చేసి, కాంక్రీట్ కట్టడాలను నిర్మించాం. కానీ ప్రస్తుత తరం మళ్లీ మొక్కలు నాటడంపై ఆసక్తి చూపుతోంది. ఇది చాలా మంచి విషయం. మనం చివరకు మొక్కల విలువను గ్రహిస్తున్నాం. కేవలం చెట్లు నాటడం మాత్రమే సరిపోదు. వాటిని పర్యావరణానికి బాధ్యతాయుతంగా పెంచాలి. కొబ్బరి పీచు కుండలు పర్యావరణానికీ, మొక్కల ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తాయి. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, మొక్కలు నాటేటప్పుడు వేర్లు దెబ్బతినకుండా ఇవి నివారిస్తాయి"
- డాక్టర్ మీరా
కేవలం ప్రసంగాలు, చర్చలకే పరిమితం కాకూడదు
పర్యావరణ పరిరక్షణ కేవలం ప్రసంగాలు, చర్చలకే పరిమితం కాకూడదని, చిన్న చిన్న ఆచరణాత్మక మార్పుల ద్వారా అది దైనందిన జీవితంలో భాగం కావాలని డాక్టర్ మీరా అభిప్రాయపడ్డారు. సంకల్ప సంజీవిని గార్డెన్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా, పారవేసిన కొబ్బరి పీచును ప్లాస్టిక్కు ఒక అర్థవంతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చడం ద్వారా పచ్చని భవిష్యత్తుకు ఎలా దోహదపడుతుందో ఆమె నిరూపించారు. ఈ సంస్థ తన అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ వినియోగదారులు వివిధ రకాల కొబ్బరి పీచు కుండలను అన్వేషించవచ్చు. అలాగే వివరణాత్మక ఉత్పత్తి సమాచారాన్ని పొందవచ్చు.
