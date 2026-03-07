వంటగది నుంచి కోట్ల టర్నోవర్ దాకా: వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగిన సామాన్య గృహిణి- సంప్రదాయ మసాలాలకు బ్రాండ్ ఇమేజ్!
మార్వాడీ సంప్రదాయ మసాలాలు, వంటనూనెలకు బ్రాండ్ ఇమేజ్- 'సిధి మార్వారీ' వ్యవస్థాపకురాలు కౌసల్య చౌదరి స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానం- వ్యాపారవేత్తగా విజయ దుందుభి
Published : March 7, 2026 at 1:19 PM IST
Women Business Success Story : ఒక సామాన్య గృహిణి ఉక్కు సంకల్పంతో వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగారు. 'సిధి మార్వారీ' అనే బ్రాండ్ను సృష్టించారు. పోషక విలువలకు నెలవైన సంప్రదాయ సుగంధ ద్రవ్యాలు, నూనెలకు మారుపేరుగా 'సిధి మార్వారీ'ని నిలిపారు. ఇప్పుడు దీనికి భారత్వ్యాప్తంగా 50 స్టోర్లు ఉన్నాయి. ఈ సంస్థ టర్నోవర్ కోట్ల రూపాయలకు చేరింది. విదేశాల నుంచీ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ సాకారం కావడం వెనుక కౌసల్య చౌదరి అవిశ్రాంత శ్రమ ఉంది. తన సంస్థ ఉత్పత్తులను ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో లిస్ట్ చేయించడానికీ ఆమె ఆరు నుంచి ఏడు నెలల పాటు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొనే గ్రామీణ మహిళలకు అండగా నిలిచేందుకు మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక యాప్ను కౌసల్య లాంచ్ చేయబోతున్నారు. తొలుత యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్గా, ఆ తర్వాత మాస్టర్ చెఫ్ పోటీదారుగా, తదుపరిగా వ్యాపారవేత్తగా తన ప్రస్థానం గురించి 'ఈటీవీ భారత్'కు ఆమె వివరించారు.
యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్గా జర్నీ
కౌసల్య చౌదరి రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ వాస్తవ్యురాలు. పెళ్లి జరిగాక ఆమె డిగ్రీ, బీఈడీ కోర్సులు చేశారు. అయినా ఆమె ఫోకస్ అంతా తన యూట్యూబ్ ఛానల్పైనే ఉండేది. మార్వాడీ సంప్రదాయ వంటకాల తయారీ పద్ధతులను చూపిస్తూ ఆమె వీడియోలను పోస్ట్ చేసేవారు. కేవలం రూ.7,500 ధర కలిగిన ఫోన్తో ఈ వీడియోలను రికార్డ్ చేసేవారు. అనతి కాలంలోనే ఈమె వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. పెద్దసంఖ్యలో సబ్స్క్రయిబర్లు వచ్చి చేరారు. ఇక ఇదే సమయంలో మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా సీజన్ 8 కోసం 2023 సంవత్సరంలో పోటీదారుల సెలక్షన్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో కౌసల్య చౌదరి కూడా పాల్గొన్నారు. రాజస్థాన్ నుంచి కేవలం ఒకే ఒక్క అభ్యర్థిని ఈ పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. అది మరెవరో కాదు కౌసల్య చౌదరే. మాస్టర్ చెఫ్ పోటీల టాప్-12 ఫైనలిస్టుల దాకా ఆమె చేరారు. కచ్చీ హల్దీ కీ సబ్జీ, కూగా రోటీ, మఖానియా లస్సీ వంటి వంటకాలతో న్యాయనిర్ణేతల మనసులను కౌసల్య గెల్చుకున్నారు. చివరకు 11వ స్థానంలో నిలిచి 2023 నవంబరులో మాస్టర్ చెఫ్ పోటీల నుంచి నిష్క్రమించారు.
ఉపాధి కోసం కాదు- ఉపాధి అవకాశాల సృష్టి కోసం
"మాస్టర్ చెఫ్ పోటీల్లో నేను చాలా విషయాలను నేర్చుకున్నాను. ఆ అనుభవాలతో 2024 మార్చిలో సిధి మార్వారీని ప్రారంభించాను. ఇదొక క్లీన్ లేబుల్ ఫుడ్ బ్రాండ్. సంప్రదాయ సుగంధ ద్రవ్యాలు, నూనెలను ప్రజలకు అందించడమే మా లక్ష్యం. నేను స్వయం ఉపాధి కోసం ఈ వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టలేదు. కేవలం ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించే లక్ష్యంతోనే దీన్ని ప్రారంభించాను. దీని ద్వారా ఎంతోమంది గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాను. మా తయారీ యూనిట్, ఆఫీసులు, స్టోర్లలో పనిచేస్తున్న వారిలో 50 శాతం మంది మహిళలే ఉన్నారు. 2026 సంవత్సరం ఆరంభం నాటికే భారత్లో మా స్టోర్ల సంఖ్య 50కి చేరింది. ఈ స్టోర్లను నిర్వహిస్తున్న వారిలో 30 మంది మహిళలే" అని కౌసల్య చౌదరి తెలిపారు.
మసాలాలు, వంటనూనెల తయారీ ఇలా
"మార్వాడీల గొప్ప వంట సంప్రదాయాలను కాపాడే లక్ష్యంతో నేను ప్రారంభించిన సిధి మార్వారీ సంస్థ ఒక బ్రాండ్గా మారింది. మేం తయారుచేసే సుగంధ ద్రవ్యాలు, నూనెల కోసం అనేక దేశాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. మా ఉత్పత్తుల క్వాలిటీ బాగా ఉన్నందు వల్లే ఆర్డర్లు లభిస్తున్నాయి. మేం ఒక తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేశాం. సుగంధ ద్రవ్యాలు, నూనె గింజలను మేం నేరుగా రైతుల నుంచే సేకరిస్తాం. వాటిని సంప్రదాయ పద్ధతిలో రాళ్లు లేదా కలపతో తయారైన గ్రైండర్లలో రుబ్బుతాం. దీనివల్ల మసాలాలు, వంట నూనెలు పోషక విలువలను కోల్పోవు. వాటిలోకి ఎలాంటి రసాయనాలను కూడా యాడ్ చేయం. మంచి క్వాలిటీతో ఉండటంతో ఈ వంటనూనెలు, మసాలాలకు ఎక్కువ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఆవాలు, నువ్వులు, వేరుశనగ నూనెలను మేం తయారు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ 100 శాతం స్వచ్ఛమైనవి. గత రెండేళ్లలోనే మా బిజినెస్ టర్నోవర్ గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం మా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడంపై ఫోకస్ పెట్టాం. త్వరలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాలని భావిస్తున్నాం. తద్వారా మార్వాడీ ఉత్పత్తుల అసలైన రుచి ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలకు చేరుతుంది" అని కౌసల్య చౌదరి వివరించారు.
గ్రామీణ మహిళల కోసం మార్చి 8న యాప్ విడుదల చేస్తా
"నేను సిధి మార్వారీని ప్రారంభించిన కొత్తలో, మా ఉత్పత్తులను ఆన్లైన్ ఈకామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో లిస్ట్ చేయించడానికి చాలా శ్రమించాను. అందుకోసం ఏకంగా ఆరు నుంచి ఏడు నెలలు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అందుకే గ్రామీణ మహిళలు తయారుచేసే ఉత్పత్తులకు నేను ఆన్లైన్ మార్కెట్ప్లేస్ను క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఇందుకోసం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున (మార్చి 8నప్రత్యేక మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించబోతున్నాను. దీని ద్వారా మహిళలు తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించుకోవచ్చు. వారికి అవసరమైన శిక్షణ, మార్కెటింగ్ మద్దతును మేం అందిస్తాం. మహిళల స్వావలంబనకు నావంతుగా తోడ్పాటును అందిస్తాను" అని కౌసల్య చౌదరి వెల్లడించారు.
కోచింగ్ లేకుండానే ప్రిపరేషన్- సివిల్స్లో 40వ ర్యాంక్ సాధించిన సుదీపా
వార్తా ఛానళ్లకు టీఆర్పీ నిలిపివేయాలి- బార్క్కు కేంద్రం ఆదేశం