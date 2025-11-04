నేటి నుంచి ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన - 9 రాష్ట్రాలతో పాటు 3 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో
నేటి నుంచి డిసెంబరు 4 వరకు
Published : November 4, 2025 at 6:53 AM IST
SIR Starts Today: ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళనలో భాగంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నేటి నుంచి తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ చేపట్టనుంది. నేటి నుంచి డిసెంబరు 4 వరకు ఈసీ ఓటర్ల వివరాలు సేకరించనుంది.
మొత్తం 51 కోట్ల మంది
ఈ జాబితాలో పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, గోవా, ఛత్తీస్గఢ్, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, లక్షద్వీప్, పుదుచ్చేరి ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో మొత్తం 51 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
2026లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
డిసెంబర్ 9న సవరించిన ఓటర్ల జాబితా ముసాయిదాను EC విడుదల చేయనుంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 7న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణతో SIR ముగియనుంది. ఈ జాబితాలోని పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరిల్లో 2026లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అసోంలోనూ వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలు ఉండగా అక్కడ SIR కోసం ప్రత్యేక తేదీని ప్రకటిస్తామని సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఇటీవల వెల్లడించారు.