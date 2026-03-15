టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి కేవలం ఐదుగురు ఓటర్లు ఉన్న బూత్ వరకు: ఆ రాష్ట్రాల్లోని యూనిక్​ పోలింగ్ కేంద్రాలు ఇవే!

త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని యూనిక్ పోలింగ్ కేంద్రాలు- వాటి వివరాలు మీ కోసం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 15, 2026 at 7:16 PM IST

Unique Polling Stations In India : దేశంలో మళ్లీ ఎన్నికల హడావుడి మొదలైన వేళ ఎలక్షన్ కమిషనర్​ జ్ఞానేశ్ కుమార్ దేశంలోని కొన్ని యూనిక్ పోలింగ్ కేంద్రాల గురించి తెలిపారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఎన్నికలు జరగనున్న అసోం, కేరళ, బంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో పాటు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలోని విశిష్ట పోలింగ్ కేంద్రాల గురించి వివరించారు.

బంగాల్​ : బంగాల్​లోని అలీపుర్దువార్​ జిల్లాలో 1,500 కంటే తక్కువ ఓటర్లు ఉన్న మూడు పోలింగ్ బూత్‌లు ఉన్నాయి. అక్కడకు చేరుకోవడానికి, ఎన్నికల బృందాలు బుక్సా టైగర్ రిజర్వ్ కొండల గుండా కాలినడకన ప్రయాణించాల్సి ఉంటుందని సీఈసీ పేర్కొన్నారు.

అసోం : అసోంలోని మాజులి నుంచి ఎన్నికల బృందాలు ఫెర్రీ, రోడ్డు మార్గాల్లో 50-60 కి.మీ మేర ప్రయాణించాల్సి ఉందని తెలిపారు. అలాగే బ్రహ్మపుత్ర నదిని దాటి 248 మంది ఓటర్లు ఉన్న మారుమూల ధనేఖానా పోలింగ్ కేంద్రానికి ట్రాక్టర్ ద్వారా చేరుకోవాల్సి ఉంటుందని జ్ఞానేశ్ కుమార్​ అన్నారు.

కేరళ : కేరళలోని ఎడమలక్కుడి గిరిజన ప్రాంతంలో మొత్తం 693 మంది ఓటర్లు ఉన్న బూత్ ఉంది. ఈ మారుమూల పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకోవడానికి ఎన్నికల అధికారులు ప్రత్యేక వాహనాల్లో 30 కిలోమీటర్ల మేర దట్టమైన అటవీ మార్గంలో ప్రయాణించి, ఆపై 8 కిలోమీటర్లు కాలినడకన వెళ్లాల్సి ఉంటుందని సీఈసీ పేర్కొన్నారు. అలీపుర్దువార్ జిల్లాలో 759 మంది ఓటర్లు ఉన్న బుక్సా, 235 మంది ఓటర్లు ఉన్న చునాభట్టి, 445 మంది ఓటర్లు ఉన్న ఆద్మా పోలింగ్ బూత్‌లకు చేరుకోవడానికి, పోలింగ్ బృందాలు బుక్సా టైగర్ రిజర్వ్ కొండల గుండా ట్రెకింగ్ చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు.

తమిళనాడు : తమిళనాడులోని తేని జిల్లా వరుణ్నాడ్ కొండల్లో, కేవలం ఐదుగురు ఓటర్లు మాత్రమే ఉన్న వెల్లిమలై పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకోవడానికి అధికారులు చాలా కఠినమైన రోడ్లపై మూడు గంటల పాటు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుందని సీఈసీ పేర్కొన్నారు.

పుదుచ్చేరి : 1885లో నిర్మించిన పుదుచ్చేరిలోని వి.ఓ. చిదంబరం పిళ్ళై పాఠశాల (ఒకప్పుడు ఫ్రెంచ్ వ్యవస్థలో ఎకోల్ ప్రైమర్ డి గార్కాన్స్), ఒక మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్‌గా గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కడ వరుసగా 722, 651 మంది ఓటర్లతో రెండు పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయని సీఈసీ తెలిపారు.

ఎన్నికల షెడ్యూల్​
ఆదివారం కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్​ 4 రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం గురించి అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్​ను ప్రకటించింది. అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరిల్లో ఏప్రిల్​ 9న సింగిల్​ ఫేజ్​లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. తమిళనాడులో ఏప్రిల్​ 23న ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరుగుతుందని వెల్లడించింది. ఇక బంగాల్​లో ఏప్రి ల్​ 23, 29 తేదీల్లో రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొంది. నాలుగు రాష్ట్రాలు, పుదుచ్చేరి కలిపి మొత్తం 824 స్థానాలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న చేపట్టనున్నట్లు తెలిపింది.

కాగా, ఈ ఎన్నికల కోసం 4 రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో మొత్తం 25 లక్షల మంది ఎన్నికల అధికారులు ఉన్నారు. 15 లక్షల మంది పోలింగ్‌ సిబ్బంది, 8.5 లక్షల మంది భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నారు. మొత్తం 2.18 లక్షల పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీఈసీ తెలిపారు.

ఉపఎన్నికలు
ఇవి కాక, దేశంలోని 6 రాష్ట్రాల్లో 8 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఉపఎన్నికలు జరగనున్నాయి. గోవా-1, గుజరాత్‌-1, నాగాలాండ్‌-1, త్రిపుర-1 నియోజకవర్గంలో ఉపఎన్నికలు జరగనున్నాయి. కర్ణాటక, మహారాష్ట్రాలో 2 నియోజకవర్గాల చొప్పున ఉపఎన్నికలు జరుగుతాయి. కర్ణాటక(2), గోవా(1), నాగాలాండ్‌(1), త్రిపుర(1)లో ఏప్రిల్‌ 9న ఎన్నికల పోలింగ్‌ జరగనుంది. మహారాష్ట్ర(2), గుజరాత్‌(1)లో ఏప్రిల్‌ 23న ఎన్నికల పోలింగ్‌ జరుగుతుంది. మే 4న ఉపఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడతాయి.

