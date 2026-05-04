బంగాల్లో బీజేపీ చరిత్ర- 'దేశమంతా మోదీ మయం'- 21కి చేరిన ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాలు
Published : May 4, 2026 at 5:02 PM IST
BJP Post On Bengal Election Results : బంగాల్లో బీజేపీ విజయం దిశగా దూసుకెళ్తోంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీజేపీ ఓ ఆసక్తికర పోస్ట్ను విడుదల చేసింది. కాషాయం బీజేపీకు చేరిందని, ఇక భారత్ అంతా మోదీ మయం అంటూ తెలిపింది. బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలను కాషాయం కలర్తో చూపిస్తూ ఇండియా మ్యాప్ను ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
'దేశ కేంద్రం (దిల్లీ) నుంచి బంగాల్ వరకు, ఈ విస్తరణ కేవలం భౌగోళిక చిత్రపటంలో వ్యాప్తి మాత్రమే కాదు. ఇది ప్రగతి పథంలో పయనించాలని దృఢంగా సంకల్పించిన ప్రజల విశ్వాసానికి ప్రతీక. ఉత్తరాది నుంచి ఈశాన్యం వరకు మార్పు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే వేగంగా సాగుతున్న ఒక బృహత్తర గాథలో బంగాల్ కేవలం ఒక సరికొత్త అధ్యాయం మాత్రమే. మనమందరం కలిసి 2047లోగా వికసిత్ భారత్ను నిర్మిద్దాం' అని బీజేపీ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చింది.
𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐠𝐚𝐥, 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐩 𝐢𝐬𝐧’𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐢𝐭’𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐟 𝐨𝐟 𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬.— BJP (@BJP4India) May 4, 2026
North to Northeast, the colour shift is no longer subtle. Bengal is simply the… pic.twitter.com/QODKYqCyU1
21కు చేరిన ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాలు
బంగాల్లో విజయం సాధించడం వల్ల దేశంలో ఎన్డీఏ పాలనలో ఉన్న రాష్ట్రాల సంఖ్య 21కి పెరగనుంది. బంగాల్ విజయంతో బీజేపీ స్వతంత్రంగా పాలించే రాష్ట్రాలు 15కు చేరనున్నాయి. అదనంగా బిహార్లో జేడీయూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ, నాగాలాండ్లో నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్, మేఘాలయలో నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీతో కూటమి వల్ల మొత్తం సంఖ్య 21కి చేరుతోంది. ప్రస్తుతం దేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉండగా, మెజారిటీ మార్క్ 14.5. ఈ విధంగా చూస్తే కేరళ, కర్ణాటక, ఝార్ఖండ్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్ముకశ్మీర్, మిజోరం మినహా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎన్డీఏ కొనసాగుతోంది.
ఆరు రాష్ట్రాలకే పరిమితమైన ఇండియా కూటమి
కేంద్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష కూటమిగా ఉన్న ఇండియా కూటమి ప్రస్తుతం ఆరు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. తమిళనాడులో ఓటమి ఎదురైనా, కేరళలో విజయంతో కొంత ఊరట లభించింది. అయినప్పటికీ ఈ ఫలితాలు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితిని సృష్టించాయి. ఎన్నికల సంఘం ఫలితాల ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం కర్ణాటక, తెలంగాణ, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోనే స్వతంత్ర మెజారిటీ ప్రభుత్వాలను కలిగి ఉంది. ఝార్ఖండ్లో జేఎంఎంతో కూటమిలో ఉంది. పంజాబ్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ అది ఇండియా కూటమిలో భాగం కాదు. ఇప్పుడు తమిళనాడులో డీఎంకే-కాంగ్రెస్ కూటమి పరాజయం పాలైంది. నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీ భారీ ఆధిక్యంతో ముందంజలో ఉంది. 234 స్థానాల్లో 110 స్థానాల్లో టీవీకే ఆధిక్యంలో ఉంది. అటు అసోంలోనూ కాంగ్రెస్కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
5 అసెంబ్లీలో మూడు చోట్ల బీజేపీ విజయం
ప్రస్తుతం వెలువడుతున్న ఫలితాల్లో బంగాల్లో పాటు అసోం, పుదుచ్చేరిలో బీజేపీ స్పష్టమైన ఉంది. బంగాల్లో 190 స్థానాలకు పైగా విజయం సాధించి అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించనుంది. అసోంలోనూ భారీ మెజారిటీనే సాధించనుంది. పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీఏనే విజయకేతనం ఎగురవేసింది. కేరళలో 140సీట్లగాను 100కుపైగా స్థానాల్లో యూడీఎఫ్ విజయం సాధించింది. ఇక తమిళనాడులో టీవీకే హవా కొనసాగుతోంది. ఎన్డీఏ కూటమిలోని అన్నాడీంకే కూడా ఈసారి సత్తా చాటింది. డీఎంకే, కాంగ్రెస్ అలయన్స్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. బంగాల్ విజయంతో కోల్కతాలో బీజేపీ కార్యాలయంలో కార్యకర్తలు ఝాల్మూరి పంచుకుంటూ సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం దిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సందర్శించనున్నట్లు సమాచారం.
