టీచర్ మంచి మనసు- గోవుల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం కృషి- జీతంలో సగం వాటి కోసమే!

గోమాతలు, ఎద్దుల ఆరోగ్యం కోసం పాటుపడుతున్న ఒడిశాకు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు- జీతంలో సగ భాగం మూగజీవాల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ఖర్చు
Published : January 23, 2026 at 11:49 AM IST
Teacher Cow Seva In Odisha : ఆయనొక ప్రైవేట్ పాఠశాల టీచర్. స్కూల్కు వెళ్లి విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పి ఇంటికి వచ్చేశామా అన్నట్లు ఉండరు. సమాజంలోని గోవులు, ఎద్దులు అనారోగ్యం ఉన్నాయని తెలిస్తే చాలు అక్కడ వాలిపోతారు. ఆ మూగజీవాలకు చికిత్స చేసేస్తారు. తన జీతంలో దాదాపు సగం గోమాతల కోసమే వినియోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అంతలా గోమాతల కోసం పాటుపడుతున్న ఒడిశాకు చెందిన ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ తారాకాంత్ బెహెరా గురించి తెలుసుకుందాం.
23ఏళ్లుగా గోమాతల కోసం కృషి
భువనేశ్వర్లోని చంద్రశేఖర్పూర్లోని ఓ పాఠశాలలో తారాకాంత్ పదో తరగతి (2003) పూర్తి చేశారు. ఆపై ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసి 2015 నుంచి ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్, లిటరేచర్ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. తారాకాంత్కు తల్లిదండ్రులు, భార్య, ఏడాదిన్నర కుమార్తె ఉంది. అయితే తారాకాంత్కు మూగజీవాల సంరక్షణపై ఆసక్తి పదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడే ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి గత 23 ఏళ్లుగా నిర్విరామంగా గోమాత సంరక్షణ కోసం తారాకాంత్ కృషి చేస్తున్నారు.
ఆ ఘటన అతడి మనసును మార్చేసింది!
తారాకాంత్ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న సమయంలో తన ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఓ ఎద్దు కొమ్ము విరిగి అనారోగ్యంతో బాధపడేది. ఎద్దు కొమ్ము చుట్టూ పురుగులు పట్టేశాయి. అప్పుడు తన స్నేహితుల సహాయంతో తారాకాంత్ ఆ ఎద్దుకు చికిత్స చేశారు. ఆ తర్వాత ఎద్దు క్రమంగా కోలుకుంది. అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆవులు, ఎద్దుల పట్ల తారాకాంత్ సేవా దృక్పథం అప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది. గోమాతలు, ఎద్దుల సంరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్న తారాకాంత్ను ఒడిశా గవర్నర్ కంభంపాటు హరిబాబు ఇటీవలే సత్కరించారు.
"గో సేవ ఒక పవిత్రమైన పని. దీనికంటే గొప్ప పని మరొకటి లేదు. 2003 నుంచి నేను గోసేవ చేస్తున్నాను. పదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు మా ఎద్దుకు చికిత్స చేశాను. ఆ తర్వాత జంతువులు, పక్షుల పట్ల నాకు ప్రేమ పెరిగింది. గోసేవకు డబ్బు కంటే మంచి మనసు అవసరం. నేను నా ఆదాయంలో సగం గో సేవకు వినియోగిస్తాను. కొంతమంది స్నేహితులు కూడా నాకు సహకరిస్తారు. నగరం పెరుగుతున్న కొద్దీ అడవులు తగ్గిపోతున్నాయి. పశువులకు గడ్డి కొరత ఏర్పడింది. కాబట్టి, ఈ ఏడాది నుంచి గోవుల కోసం గడ్డిని పెంచాలనుకుంటున్నాను " అని తారాకాంత్ పేర్కొన్నారు.
రోడ్డుపై అనారోగ్యంతో ఆవు లేదా ఎద్దును చూసినప్పుడు తారాకాంత్ విలవిల్లాడిపోతారు. ఒకవేళ గోమాతలు, ఎద్దులు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాయని సమాచారం వచ్చినా వెంటనే అక్కడ వాలిపోతారు. మూగజీవాలకు చికిత్స చేసి మళ్లీ ఇంటికి వస్తారు. గోమాతలకు చికిత్స చేసి వదిలేయకుండా, వాటిని కొద్ది రోజుల పాటు పరిశీలిస్తారు. అనారోగ్యం నుంచి కోలుకున్నాయా లేదా అని ఆరా తీస్తారు. వాటికి ఆహారాన్ని సైతం ఏర్పాటు చేస్తారు. అందుకే ప్రజలు దానిని ఆయన్ను గోమాతల దేవదూతగా అభివర్ణిస్తారు.
వీధుల్లో తిరిగే ఆవులకు చికిత్స
2003 నుంచి వీధుల్లో తిరిగే ఆవులకు చికిత్స చేస్తున్నారు తారాకాంత్. ఇంట్లో లేదా పాఠశాలలో ఉన్నా అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆవు, ఎద్దు గురించి సమాచారం అందగానే స్కూల్కు సెలవు పెట్టి వెళ్లిపోతారు. రేయింబవళ్లు మూగజీవాలపై ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నారు. గోమాతలను మనుషులతో సమానంగా చూస్తారు. ప్రతి నెలా వందలాది అనారోగ్య ఆవులకు చికిత్స చేస్తున్నారు. కుక్కలు, కోతులు, పక్షులు, ఇతర జంతువులకు కూడా సేవ చేస్తున్నారు తారాకాంత్. గత 23 ఏళ్లలో ఆయన వేలాది ఆవులు, ఎద్దులకు చికిత్స చేసి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు.
గోసేవ భగవంతుడి సేవతో సమానం
రాత్రివేళల్లో ఫోన్ వచ్చినా మూగజీవాల సంరక్షణ కోసం తనకు కొడుకు వెళ్తాడని తారాకాంత్ తల్లి ద్రౌపది తెలిపారు. రాత్రి వేళల్లో ఏనుగులు, జంతువులు బయటకు వస్తాయనే భయంతో తాను తారాకాంత్ బయటకు వెళ్లడానికి నిరాకరిస్తానని, కానీ అతన్ని ఆపనని చెప్పారు. గ్రామంలోని స్నేహితులను తనకు తోడుగా తీసుకెళ్తాడని పేర్కొన్నారు. తన సొంత డబ్బుతో మందులు కొని గోవులు, ఎద్దులకు చికిత్స చేస్తాడని వెల్లడించారు. గోసేవ అనేది భగవంతుడి సేవతో సమానమని అభిప్రాయపడ్డారు.
