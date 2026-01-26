నారింజ సాగులో మహిళా రైతు అదుర్స్- ఏడాదికి రూ.7లక్షల ఆదాయం!
ఏడు నెలలకే తండ్రి దూరం- కష్టాలను ఎదురొడ్డి గెలిచిన మహిళా రైతు భారతి- నారింజ సాగులో అదరగొడుతున్న మహిళా రైతు
Published : January 26, 2026 at 10:56 PM IST
Female Farmer Success Story : ఆ చిన్నారికి ఏడు నెలల వయసున్నప్పుడే తండ్రి ఆమెను, ఆమె తల్లిని వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత ఆ చిన్నారి ఆలనాపాలనా తల్లి, అమ్మమ్మ, తాతలదే. అయితేనేం కష్టపడి చదివి కామర్స్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత పోటీ పరీక్షల కోసం సిద్ధమైంది. అదృష్టం కలిసిరాకపోవడంలో సాగు బాట పట్టింది. తన అమ్మమ్మ, తాతకు ఉన్న ఎకరం భూమిలో నారింజ చెట్లు నాటి రూ.లక్షల్లో రాబడి సంపాదిస్తోంది. ఇంతకీ ఆ మహిళా రైతు ఎవరు? నారింజ సాగు ద్వారా ఆమె ఏడాదికి ఎంత అర్జిస్తోంది? జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకులు ఏంటి?
పెట్రోల్ బంకులో పనిచేసింది
మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం అమరావతి జిల్లా కరాజ్గావ్ అనే చిన్న గ్రామంలో భారతి పోహోర్కర్ జన్మించింది. ఆమెకు ఏడు నెలల వయసు ఉన్నప్పుడే తండ్రి వారిని వదిలేశాడు. దీంతో తాతగారింటికి భారతి, ఆమె తల్లి సుమిత్ర వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత భారతి అమరావతి నగరంలో కామర్స్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. అనంతరం పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యింది. కానీ కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో ఆమె విజయం సాధించలేదు. దీంతో కొంతకాలం పెట్రోల్ బంకులో పనిచేసింది.
చిన్నప్పటి నుంచి తన తాత, అమ్మమ్మ, తల్లి వ్యవసాయం చేయడాన్ని చూస్తూ పెరిగింది భారతి. ఈ క్రమంలో తాను సాగు బాట పట్టాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆ తర్వాత స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చి నారింజ సాగు ప్రారంభించింది. తన పొలంలో నారింజ చెట్లు నాటగా, అవి మంచి దిగుబడిని ఇచ్చాయి. దీంతో నారింజ పండ్లను రూ.7లక్షలకు విక్రయించింది భారతి. ఇలా మహిళా రైతు సాగులో దూసుకెళ్తోంది. అయితే సాగులో తమ మనవరాలి విజయాన్ని చూసేందుకు భారతి తాత కిషన్రావు నాగోజీ, అమ్మమ్మ శాంతబాయి బతికి లేరు.
ఎకరం భూమిలో నారింజ సాగు
తొలుత తన ఎకరం భూమిలో కూరగాయలు పండించానని మహిళా రైతు భారతి తెలిపింది. ఆ సాగు నుంచి వచ్చిన ఆదాయం తనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచిందని పేర్కొంది. ఆ తర్వాత చందూర్ బజార్ వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల మార్గదర్శకత్వం, గ్రామంలోని అనుభవజ్ఞులైన రైతుల సలహాతో తన పొలంలో నారింజ చెట్లను నాటాలని నిర్ణయించుకున్నానని పేర్కొంది.
"నాకున్న ఎకరం భూమిలో 140 నారింజ చెట్లు నాటాను. అవి మూడు-నాలుగేళ్లలోనే బాగా పెరిగాయి. ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు నారింజ తోటలో అంతర పంటలుగా మిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలను పండించాను. నేను కొత్త మార్గంలో వ్యవసాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. జీవ శిలీంద్రనాశకాలు, పురుగుమందులకు ప్రత్యామ్నాయంగా సేంద్రీయ ఎరువులను వాడాను. దీంతో నేల సారాన్ని మెరుగుపర్చాను" అని భారతి వెల్లడించింది.
'నారింజ సాగు ద్వారా రూ.7లక్షల ఆదాయం'
ఈ ఏడాది వర్షాకాలం సీజన్లో తన తోటలో నారింజ పండ్లు బాగా కాశాయని భారతి తెపింది. సరైన ప్రణాళిక, సకాలంలో స్ప్రేయింగ్, కష్టం ఫలితంగా నారింజ పండ్లను రూ.7 లక్షలకు అమ్మానని తెలిపింది. ఈ నారింజ తోట మంచి దిగుబడిని ఇవ్వడమే కాకుండా, తనకు, తన తల్లికి జీవించడానికి కొత్త ఉత్సాహం, ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని వెల్లడించింది. "పొలంలో పని చేయడానికి కొన్నిసార్లు కూలీలు దొరికేవారు కాదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నా తల్లితో కలిసి కష్టపడేదాన్ని. నీరు పోయడం, ఎరువులు వేయడం వంటి అన్ని పనులను నేనే చేశాను. కొన్ని పనులకు మాత్రం కూలీలను పెట్టాం" అని భారతి చెప్పింది.
తన కూతురు మగబిడ్డలానే అన్ని పనులను చేస్తుందని భారతి తల్లి సుమిత్ర పోహోర్కర్ పేర్కొంది. పొలంలో ప్రతీ పనిని తన కూతురే స్వయంగా చేసిందని వెల్లడించింది. నారింజ సాగు ద్వారా తాము రూ.7 లక్షలు సంపాదించామని తెలిపింది. భారతి తనకు సంతోషకరమైన రోజులను తెచ్చిపెట్టిందని భావోద్వేగంతో చెప్పింది.
ఆ రైతుల రూటే సపరేటు- ఏటా రూ.60 లక్షలు సంపాదన- కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్తో భారీ లాభాలు!
60ఏళ్ల వయసులో తేనె వ్యాపారం- నూటికి 101 శాతం హామీ ఇస్తున్న విశ్వాస్ నెరూర్కర్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!