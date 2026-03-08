ETV Bharat / bharat

వీధుల్లో రొట్టెలు అమ్మడం నుంచి కోట్ల బిజినెస్ దాకా- భారీ పెట్టుబడి లేకున్నా నారీమణి వ్యాపార విజయం

మహిళలకు స్ఫూర్తిప్రదాతగా మీనాక్షి సదానంద్ మిశ్రికోటి- పెళ్లయిన ఏడాదిలోనే భర్తను కోల్పోయినా జీవితంలో మున్ముందుకు- ఇప్పుడు ప్రతినెలా రూ.1 లక్ష దాకా ఆదాయం- మీనాక్షి హోంఫుడ్స్‌లో పనిచేస్తున్న వారిలో సగం మంది వితంతువులే

Belagavi Woman Food Business
Belagavi Woman Food Business (ETV Bharat)
Belagavi Woman Inspiring Journey : ఆమెకు పెళ్లయిన ఏడాదికే భర్త చనిపోయాడు. భర్తను కోల్పోయాననే బాధ నీడలా వెంటాడింది. ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ ఆ నారీమణి ధైర్యంగా ముందడుగు వేసింది. ఒక్క రూపాయి కూడా పెట్టుబడి లేకుండా చిన్న వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు ఆమె బిజినెస్ విలువ కోట్ల రూపాయలకు చేరింది. ప్రతినెలా సగటున 1 లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటా బిజినెస్? ఎవరీ నారీమణి? ఆమె సక్సెస్ సీక్రెట్స్ ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పెళ్లయిన ఏడాదిలోనే భర్తను కోల్పోయిన మీనాక్షి
ఆమె పేరు మీనాక్షి సదానంద్ మిశ్రికోటి. కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లా చచాడీ గ్రామంలో జన్మించారు. తల్లిదండ్రుల పేర్లు సంగప్ప అంగడి, సుశీల. టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు. మీనాక్షి తన తల్లి దగ్గర పిండివంటకాలు తయారు చేయడం నేర్చుకున్నారు. పెళ్లికి ముందే, తన తల్లిదండ్రులకు ఆసరాగా నిలిచేందుకు ఆమె ఇంట్లో పిండి వంటకాలు తయారు చేసి అమ్మేవారు. ఈనేపథ్యంలో 2003లో 27 సంవత్సరాల వయసులో బెళగావి నగరానికి చెందిన సదానంద్ మిశ్రికోటితో మీనాక్షికి పెళ్లి జరిగింది.

అయితే, వివాహం అయిన ఒక సంవత్సరంలోనే ఆమె భర్త చనిపోయారు. దీంతో మీనాక్షి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆ టైంలో ఆమెను పరామర్శించిన కుటుంబ సభ్యులు, ఏదైనా బాగా తెలిసిన పని చేసుకోమని సలహా ఇచ్చారు. దీంతో మీనాక్షి తనకు బాగా తెలిసిన పిండి వంటకాలను తయారుచేసి విక్రయించాలని డిసైడయ్యారు. ఈవిధంగా 'మీనాక్షి హోంఫుడ్స్' బ్రాండ్‌కు బాట పడింది.

పెట్టుబడి లేకుండానే బిజినెస్ షురూ
పిండి వంటకాలను తయారు చేయాలంటే పెట్టుబడి కావాలి. కానీ మీనాక్షి చేతిలో అన్ని డబ్బులు లేవు. దీంతో ఆమె బెళగావిలోని కొన్ని దుకాణాల వాళ్లతో మాట్లాడి పిండి వంటకాల తయారీకి ఆర్డర్లు తీసుకుంది. వాళ్లు ఇచ్చిన అడ్వాన్సు డబ్బులతో పిండి వంటకాల తయారీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ పిండి వంటకాలను ఒక బుట్టలో వేసుకొని, దాన్ని తన తలపై పెట్టుకొని వీధుల్లో నడుచుకుంటూ మీనాక్షి వెళ్లేది. ఆమె శ్రమ ఫలించింది. మీనాక్షి తయారుచేసే ఉత్తర కర్ణాటక సంప్రదాయ వంటకాలకు ఆర్డర్లు వెల్లువెత్తాయి.

పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు, ప్రభుత్వ సమావేశాలు, కాలేజీలు - యూనివర్సిటీల ప్రోగ్రాంలు, అసెంబ్లీ సమావేశాలకు పిండి వంటకాలను సప్లై చేసే అవకాశాలు లభించాయి. వ్యాపారం పెరగడంతో మీనాక్షి ఏర్పాటుచేసిన మహిళా స్వయం సహాయక బృందానికి సంజీవిని పథకం కింద రూ.25 లక్షల లోన్ మంజూరైంది. దీంతో ఆమె బెళగావి నగరంలో పిండి వంటకాల విక్రయానికి రెండు స్టోర్లను ఏర్పాటుచేసింది. ఇప్పుడు మీనాక్షి దగ్గర 15 మందికిపైగా మహిళలు పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో దాదాపు 8 మంది వితంతువులే.

బిజినెస్ పెరిగింది- ఎంతోమందికి ఉపాధి
తాను వితంతువు కావడంతో, సాటి వితంతువుల బాధను అర్థం చేసుకోగలనని 'ఈటీవీ భారత్'తో మీనాక్షి(50) చెప్పారు. అందుకే తన యూనిట్‌లో వితంతువులకే ఎక్కువగా ఉపాధి అవకాశాలు ఇస్తున్నానని తెలిపారు. తన బిజినెస్ వల్ల పరోక్షంగా మరో 40 మందికిపైగా ఉపాధిని పొందుతున్నారని ఆమె చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి ప్రతినెలా ఖర్చులన్నీపోనూ 1 లక్ష రూపాయల ఆదాయం తనకు లభిస్తోందన్నారు. తన బిజినెస్ విలువ రూ.1.50 కోట్ల దాకా చేరిందని మీనాక్షి పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు తనకు బెళగావిలో రెండు ఇళ్లు ఉన్నాయని తెలిపారు. తన సోదరుడు చనిపోయాక, అతడి ఇద్దరు కూతుళ్లను చదివించి, పెళ్లికి సాయం చేశానన్నారు.

ఎన్నో ఎగ్జిబిషన్లలో మా వంటకాలను ప్రదర్శించాను
గ్రామీణ వికాస శాఖకు చెందిన సేల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ రూరల్ ఆర్టిజాన్స్ సొసైటీ ఏర్పాటు చేసిన ఎక్స్‌పోలోనూ కర్ణాటక సంప్రదాయ వంటకాలను ప్రదర్శించినట్లు మీనాక్షి తెలిపారు. ముంబయి, దిల్లీ, గోవా, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్‌‌లలో జరిగిన ప్రముఖ ఎగ్జిబిషన్లలోనూ ఫుడ్ స్టాల్స్‌ను ఏర్పాటు చేసి కర్ణాటక సంప్రదాయ వంటకాలను ప్రదర్శించే ఛాన్స్ తనకు లభించిందన్నారు. 2019లో కర్ణాటక ప్రభుత్వం తనకు కిత్తూరు రాణి చెన్నమ్మ అవార్డును ప్రదానం చేసిందని మీనాక్షి తెలిపారు. అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా తనను సత్కరించాయన్నారు.

మీనాక్షి హోంఫుడ్స్ మెనూ ఇదిగో
సజ్జ రొట్టె, జొన్న రొట్టె, గుంత పొంగనాలు, చక్రాలు (జంతికలు), చుట్టి బొబ్బట్టు, వెల్లుల్లి కారప్పూస, చేగోడీలు, కారప్పూస, ఎర్ర బియ్యం అటుకులు, అటుకుల మిక్చర్, వేరుశనగ బొబ్బట్టు, కజ్జికాయలు, పేని, షక్కర్ పారా, పెసర సున్నుండలు, అవిసె గింజల లడ్డు, తోటకూర గింజల లడ్డు, వాక్కాయ పచ్చడి, పనస పండు పచ్చడి, కాకరకాయ పచ్చడి, పండు మిరపకాయ పచ్చడి, మామిడి పచ్చడి, నిమ్మ పచ్చడి, బొబ్బట్లు వంటివి మీనాక్షి హోంఫుడ్స్‌లో తయారవుతున్నాయి. ఇలాంటి దాదాపు 80కిపైగా వంటకాలు ఆమె యూనిట్‌లో రెడీ అవుతున్నాయి. ఏటా సంక్రాంతి టైంలో పెద్దఎత్తున ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. సంక్రాంతి సీజన్‌లో దాదాపు 70,000 సజ్జ రొట్టెలు, జొన్న రొట్టెలు, నాలుగు క్వింటాళ్ల పిండి వంటకాలను మీనాక్షి సేల్ చేస్తున్నారు. సగటున, ఆమె ప్రతి సంవత్సరం 3 లక్షల రొట్టెలను అమ్ముతున్నారు.

ప్రముఖుల ప్రశంసలు
మీనాక్షి హోంఫుడ్స్‌లో తయారయ్యే సజ్జ రొట్టెలు, జొన్న రొట్టెలు, బొబ్బట్లు, గుత్తి వంకాయ కూరలను చాలామంది ప్రముఖులు ప్రశంసించారు. మీనాక్షి వంటకాల రుచిని కొనియాడిన ప్రముఖుల్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రులు బీఎస్ యడియూరప్ప, హెచ్‌డీ కుమారస్వామి, జగదీష్ షెట్టర్, మాజీ కేంద్ర మంత్రి హర్ష్ వర్ధన్, రాష్ట్ర మంత్రులు చెలువరాయస్వామి, దినేష్ గుండు రావు, మధు బంగారప్ప, రామలింగా రెడ్డి, బాలీవుడ్ నటుడు జాకీ ష్రాఫ్, సీనియర్ నటులు ఉమాశ్రీ, జయమాల ఉన్నారు. అమెరికా, దుబాయ్ సహా పలు విదేశాల్లో ఉండే బెళగావివాసులు కూడా మీనాక్షి వంటకాలను తీసుకెళ్తుంటారు.

