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వ్యాపార సామ్రాజ్యం సృష్టించిన స్కూల్​ పిల్లలు- లండన్​, దుబాయ్​లోనూ అక్కాచెల్లెళ్ల బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ వినియోగం

10,000కు పైగా ఉత్పత్తులను విక్రయించామని చెప్పిన అక్కాచెల్లెలు- వివిధ రకాల సాలిడ్ పెర్ఫ్యూమ్‌లు, లిప్ బామ్‌లు, సబ్బులు తయారీ

Thrissur Sisters Beauty Brand success story
. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 10:05 PM IST

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Thrissur Sisters Beauty Brand success story : సాధారణంగా స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలు అనగానే పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతుంటారని అనుకుంటాం! కానీ, కేరళ త్రిస్సూర్‌కు చెందిన అక్కాచెల్లెలు మాత్రం తమ చిన్న వయసులోనే వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని దుబాయ్, లండన్ వరకు విస్తరించి ఔరా అనిపిస్తున్నారు. పెరమంగళంకు చెందిన ఈ అమ్మాయిలు వయసు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని నిరూపిస్తున్నారు. ఓవైపు చదువుతూనే సౌందర్య ఉత్పత్తుల వ్యాపారాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న కనిష్క, మూడో తరగతి చదువుతున్న ఆమె చెల్లెలు ఏకాంశ్క కలిసి గత రెండేళ్లుగా 'ఎస్థెటిక్' అనే బ్రాండ్ పేరుతో లిప్ బామ్‌లు, సాలిడ్ పెర్ఫ్యూమ్‌లు, సబ్బులను తయారు చేసి అమ్ముతున్నారు. తాము ఇప్పటికే 10,000కు పైగా ఉత్పత్తులను విక్రయించామని, తమకు కేరళ, యూఏఈ, యూకేలో వినియోగదారులు ఉన్నారని అంటున్నారు.

ఏకాంశ్కకు ఆరేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు పాఠశాలలో జరిగిన ఒక ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడింది. శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాత ఆమెకు దాదాపు రెండు సంవత్సరాల విశ్రాంతి అవసరమైంది. ఆ సమయంలో ఆమె పాఠశాలకు వెళ్లలేకపోయింది. ఈ క్రమంలోనే కనిష్కకు ఆలోచన వచ్చింది. తన సోదరిని ఉత్సాహపరచడానికి కనిష్క, పెర్ఫ్యూమ్​లను తయారు చేయాలనే ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది. ఆన్‌లైన్ పెర్ఫ్యూమరీ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆమె, ఏకాంశ్క ఇద్దరు కలిసి పెర్ఫ్యూమ్‌లు, లిప్ బామ్‌లను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. బంధువులు, స్నేహితులు ఆ ఉత్పత్తులను ఇష్టపడటంతో వారి తల్లిదండ్రులు షారి, బిజిష్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను వ్యాపారంగా మార్చడానికి ప్రోత్సహించారు.

Thrissur Sisters Beauty Brand success story
అక్కాచెల్లెలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు (ETV Bharat)

"కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మా పిల్లలు తయారు చేసిన పెర్ఫ్యూమ్‌లు, లిప్ బామ్‌లను కొనడం ప్రారంభించారు. అప్పుడే మేము దీనిని వ్యాపారంగా ఎందుకు మార్చకూడదు అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాము. మా ఉత్పత్తులను సెలవు రోజుల్లో తయారు చేస్తాం. పంపిణీదారులు వాటిని పెద్దమొత్తంలో కొనడానికి వస్తారు. వారు కేరళలోని ఇతర వ్యాపారులకు సరఫరా చేస్తారు. ఇంకా మా ఉత్పత్తులను యూఏఈ, యూకే వంటి దేశాలకు కూడా పంపుతాం" అని తల్లి షారి ETV భారత్‌కు చెప్పారు.

Thrissur Sisters Beauty Brand success story
కుటుంబంతో కనిష్క, ఏకాంశ్క (ETV Bharat)

ఆ అక్కాచెల్లెలు త్రిస్సూర్‌లోని కక్కస్సేరిలో ఉన్న విద్యావిహార్ సెంట్రల్ స్కూల్‌లో చదువుతున్నారు. వీరిద్దరూ వీకెండ్​లో, పాఠశాల సెలవుల్లో ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తూ వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తారు. అయితే, అదే సమయంలో వారి చదువులకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఇంట్లోనే ఒక భాగాన్ని చిన్న ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మార్చుకున్నారు. త్రిస్సూర్, కొచ్చి, తిరువనంతపురం నుంచి పంపిణీదారులకు సరఫరా చేస్తారు. ఈ వ్యాపారం కేవలం దేశంలోనే కాకుండా యూఏఈ, యూకేలోని వినియోగదారులను కూడా చేరుకుంది.

Thrissur Sisters Beauty Brand success story
అక్కాచెల్లెలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు (ETV Bharat)

"మేం ప్రస్తుతం వివిధ రకాల సాలిడ్ పెర్ఫ్యూమ్‌లు, లిప్ బామ్‌లు, సబ్బులను తయారు చేస్తున్నాం. మా లిప్ బామ్‌లు కాఫీ, స్ట్రాబెర్రీ, బీట్‌రూట్, బటర్‌స్కాచ్ వంటి ఫ్లేవర్లలో లభిస్తాయి. మాకు దుబాయ్, యూకేలో కూడా మంచి కస్టమర్ బేస్ ఉంది. ఇప్పటివరకు 10,000కు పైగా ఉత్పత్తులను విక్రయించాం" అని కనిష్క ఈటీవీ భారత్‌తో అన్నారు. "నేను మా ఉత్పత్తులను పాఠశాలకు తీసుకువెళ్లి స్నేహితులకు అవసరమైన వారికి ఇస్తాను. నేను సాధారణంగా స్ట్రాబెర్రీ రుచి గల లిప్ బామ్‌లను ఇస్తాను" అని ఏకాంశ్క చెప్పింది.

Thrissur Sisters Beauty Brand success story
ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్న చిన్నారి (ETV Bharat)

ఆ అక్కాచెల్లెలు ఏర్పాటు చేసిన ఎస్థెటిక్ బ్రాండ్​​లో CR7, ఓనం మూడ్, క్యాండీ మిస్ట్, వైల్డ్ జాస్మిన్ వంటి పేర్లతో కూడిన పెర్ఫ్యూమ్‌లు ఉన్నాయి. పాఠశాలలో స్నేహితులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ బ్రాండ్ పేరు తమకు ఆలోచన వచ్చిందని ఆ సోదరీమణులు చెబుతున్నారు. లిప్ బామ్‌లు బీట్‌రూట్, చెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ, కాఫీ వంటి ఫ్లేవర్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయని అన్నారు. ఆ ఉత్పత్తులను సహజమైన పదార్థాలతో తయారు చేశామని వివరించారు. కోజికోడ్‌లో జరిగిన యంగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కాంక్లేవ్‌లో మంత్రి పి.కె. కున్హాలికుట్టిని కలిసినప్పుడు అక్కాచెల్లెలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. తమ వ్యాపారాన్ని ఇలానే కొనసాగించాలని ఆయన తమను ప్రోత్సహించారని కనిష్క చెప్పారు. గతేడాది కనిష్క యూనివర్సల్ రికార్డ్ ఫోరమ్ నుంచి యంగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అవార్డును కూడా అందుకున్నారు.

Thrissur Sisters Beauty Brand success story
అక్కాచెల్లెలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు (ETV Bharat)

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TAGGED:

AESTHETIC GLOBAL
HOMEMADE PERFUME AND LIP BALM
THRISSUR SISTERS BEAUTY BRAND
KANISHKA AND EKANSHA AESTHETIC
ORGANIC COSMETICS SUCCESS STORY

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