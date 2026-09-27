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విషం నుంచి ఔషధం తయారీ- 1950ల నాటి అరుదైన వస్తువులతో ఎగ్జిబిషన్​- ఎక్కడో తెలుసా?

సెప్టెంబర్‌ 25 నుంచి 27 వరకు మూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక ప్రదర్శన- సేకర్త సౌవిక్‌ ముఖర్జీ వ్యక్తిగత సేకరణలోని అరుదైన వస్తువులు

Unique Poison Exhibition
ప్రదర్శనలో ఉంచిన విషపు సీసాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 9:38 AM IST

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Unique Poison Exhibition : విషం అంటే ప్రాణాలు తీసేది అని మనం అనుకుంటాం. కానీ దానిని ఒక నిర్దిష్ట మోతాదులో వాడి ఔషధంగా కూడా ఉపయోగించేవారంటే మీరు నమ్ముతారా? వాస్తవానికి ప్రాచీన కాలం నుంచే విషాలను ఇతరులను చంపేందుకు ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. కానీ అదే విషాన్ని ఔషధంగా ఉపయోగించారు మన పూర్వీకులు. దీనినే నేటి ప్రజలకు పరిచయం చేస్తోంది కోల్‌కతాలో ఏర్పాటు చేసిన ఓ అరుదైన ప్రదర్శన.

కోల్‌కతాలోని మధు గుప్తా లేన్‌లో ఉన్న జగజ్యోతి లైబ్రరీ, ఫ్రీ లైబ్రరీలో సెప్టెంబర్‌ 25 నుంచి 27 వరకు 'సెకల్‌ బోయిఘర్‌' పేరుతో మూడు రోజుల ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో సౌవిక్‌ ముఖర్జీ వ్యక్తిగత సేకరణలోని పాత విషపు సీసాలు, 1950 నాటి పాతకాలపు సిగరెట్‌ డబ్బాలు, ఇతర అరుదైన వస్తువులను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఆయన సేకరణలో సుమారు 22 పాత విషపు సీసాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు దాదాపు 100 సిగరెట్‌ డబ్బాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ వస్తువులు పాత కోల్‌కతాకు సంబంధించిన ఒక మరచిపోయిన చరిత్రను పరిచయం చేస్తున్నాయి.

ఈ సేకరణలోని ప్రధాన ఆకర్షణ సీసాల్లో ఉన్న పదార్థాలు మాత్రమే కాదు, ఆ సీసాలు కూడా. గతంలో విషాన్ని ఉపయోగించిన తర్వాత సీసాలను తరచూ పగలగొట్టి పారేసేవారు. దీంతో పాత విషపు సీసాలు చెక్కుచెదరకుండా మిగలడం చాలా అరుదుగా మారింది. అందుకే ఇప్పటికీ మిగిలిన కొన్ని సీసాలు పురాతన వస్తువులుగా గుర్తింపు పొందుతున్నాయి. ఒక చిన్న గాజు సీసా కూడా ఒకప్పుడు ప్రజల జీవన విధానం, వైద్యం, నేరాలు, రసాయనాల వినియోగం వంటి అనేక విషయాలకు సంబంధించిన చరిత్రను చెప్పే వస్తువుగా మారింది.

విషం- ఔషధం కూడా
ఈ ఎగ్జిబిషన్​లో వివిధ రకాల రసాయనాలకు సంబంధించిన పాత సీసాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని అత్యంత విషపూరితమైనవైతే, మరికొన్ని నిర్దిష్ట మోతాదులో వైద్యంలో ఉపయోగించేవి. అంటే ఒక పదార్థం పాత్ర ఎప్పుడూ కేవలం 'విషం'గానే ఉండదు. దాని ఉపయోగం, మోతాదు, పరిస్థితి దాని పాత్ర మారవచ్చు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా అత్యంత విషపూరితమైన కొన్ని సీసాలను ప్రదర్శనలో ఉంచలేదు. ప్రదర్శనకు తీసుకువచ్చిన సేకరణలను క్రిమిరహితం చేసి గాజు పెట్టెల్లో భద్రపరిచారు.

Unique Poison Exhibition
ప్రదర్శనలో ఉంచిన విషపు సీసాలు (ETV Bharat)

సోక్రటీస్‌ నుంచి బ్యోమకేశ్​ వరకు
విషం గురించి చరిత్రతో పాటు సాహిత్యంలోనూ అనేక ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. 70 ఏళ్ల తత్వవేత్త సోక్రటీస్‌ విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని చరిత్ర చెబుతోంది. చరిత్రకారుల ప్రకారం, ఆ విషం హెమ్లాక్‌ అనే అత్యంత విషపూరితమైన మొక్క నుంచి లభిస్తుంది. శరదిందు బానర్జీ రాసిన 'జూ' నవలలో పొగాకు నుంచి లభించే తీవ్రమైన విషమైన నికోటిన్‌ ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. రసాయన శాస్త్రం తెలిసిన వారు ఒక సిగరెట్‌ ప్యాకెట్‌ నుంచి తగినంత నికోటిన్‌ విషాన్ని తయారు చేయగలరని మాజీ ప్రొఫెసర్‌ నేపాల్‌ గుప్తా బ్యోమకేశ్​కు చెప్పినట్లు ఆ కథలో ఉంటుంది. శరదిందు బానర్జీ రాసిన మరో కథలో 'క్యూరరీ' అనే మరో ప్రాణాంతక విషం గురించి ప్రస్తావన ఉంది. ఇలా సాహిత్యంలో కనిపించిన విషాల ప్రస్తావనలు కూడా ఈ ప్రదర్శన ద్వారా గుర్తుకు వస్తున్నాయి.

Unique Poison Exhibition
విషపు సీసాల చరిత్ర (ETV Bharat)

సిగరెట్‌ టిన్‌లకు మరో చరిత్ర
ఈ ప్రదర్శనలో పాత సిగరెట్‌ ప్యాకెట్లు, వందలాది టిన్‌ డబ్బాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటి కాలపరిమితి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ కాలం నుంచి సుమారు 1950 వరకు విస్తరించి ఉంది. 'సిజర్స్‌' సిగరెట్ల నుంచి 'పాసింగ్‌ షో' వరకు ఉన్న ఈ సేకరణ పాత కోల్‌కతా ధూమపాన సంస్కృతి, మార్కెట్లు, ప్రకటనల ప్రపంచాన్ని గుర్తుకు తెస్తోంది. తారానాథ్‌ తాంత్రిక్‌, 'పాసింగ్‌ షో' మధ్య ఉన్న ప్రజాదరణ పొందిన సాంస్కృతిక సంబంధాన్ని తెలియజేసే సిగరెట్‌ డిజైన్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. సిగరెట్‌ టిన్‌లకు సంబంధించి మరో చరిత్ర కూడా ఉందని కలెక్టర్‌ తెలిపారు. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ సమయంలో విప్లవకారులు కొన్ని సిగరెట్‌ టిన్‌లను హ్యాండ్‌ గ్రెనేడ్లు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించారని చెప్పారు. దీంతో ఒకే టిన్‌ ఒకవైపు పట్టణ బాబుల ధూమపాన అలవాటులో భాగంగా, మరోవైపు విప్లవకారుల ఉపయోగించే వస్తువుగా మారింది.

Unique Poison Exhibition
సిగరెట్‌ టిన్‌లు, విషపు సీసాల చరిత్ర (ETV Bharat)

సిగరెట్‌ ప్యాకెట్‌లో నటి చిత్రాలు
ఒకప్పుడు సిగరెట్‌ ప్యాకెట్ల లోపల చిన్న కార్డులు ఉండేవి. వాటిపై తరచుగా యూరోపియన్‌ నటీమణుల చిత్రాలు ముద్రించేవారు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో సైనికులను అలరించేందుకు ఇలాంటి కార్డులను ఉపయోగించిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ కార్డులు ప్రకటనలు, ప్రజా సంస్కృతి, సామాజిక చరిత్రకు సంబంధించిన అంశాలుగా మారాయి. దీంతో ఒక సిగరెట్‌ ప్యాకెట్‌ కేవలం పొగాకు ప్యాకెట్‌గా కాకుండా, ఒకప్పటి సమాజానికి సంబంధించిన ఆధారంగా మారింది.

Unique Poison Exhibition
సిగరెట్‌ టిన్‌లు (ETV Bharat)

కాలాన్ని గుర్తు చేస్తున్న వస్తువులు
నల్లమందు, పొగాకు, మందులు, రసాయనాలు మానవ నాగరికత, వైద్యం, వ్యసనం, వ్యాపారం, నేరాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. వలస భారతదేశంలో నల్లమందు ఉత్పత్తి, వ్యాపారం ఒక పెద్ద ఆర్థిక, రాజకీయ వ్యవస్థలో భాగంగా ఉండేవి. ఆ చరిత్రలో కలకత్తా కూడా ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయంగా నిలిచింది. సౌవిక్‌ ముఖర్జీ సేకరణ కేవలం పాత వస్తువుల సమాహారం కాదు. గూగుల్‌, వాట్సాప్‌, వర్చువల్‌ ప్రపంచానికి బయట స్పృశించగలిగే, చూడగలిగే నిజమైన ప్రపంచం ఇంకా ఉందని ఆయన నమ్ముతారు. ఒక కాలాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ఖరీదైన వస్తువులనే సేకరించాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. పాత టిక్కెట్‌, సినిమా టిక్కెట్‌, జంతుప్రదర్శనశాల ప్రవేశ టిక్కెట్‌ లేదా చిన్న జ్ఞాపిక కూడా ఒకరి జీవిత కాలక్రమంలో భాగం కావచ్చని అంటున్నారు.

Unique Poison Exhibition
సౌవిక్‌ ముఖర్జీ (ETV Bharat)

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