ETV Bharat / bharat

రెడ్​లైట్​ ఏరియా పిల్లల కోసం ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్​- చదువుతోపాటు ఆర్థిక భద్రత కల్పిస్తున్న పోలీస్ పాఠశాల- ఎక్కడో తెలుసా?

మట్టి పిడతలో డబ్బులు దాచుకోవడం నుంచి బ్యాంక్ ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్​ వైపు విద్యార్థుల అడుగులు- పోలీసు పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఆర్థిక పాఠాలు

Muzaffarpur's Police School
Muzaffarpur's Police School (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 7:07 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Police School Secure Slum Children : మన దేశంలో మురికివాడల్లోని, రెడ్​-లైట్ ఏరియాలోని పిల్లలు చాలా దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతుంటారు. వారికి సరైన విద్య ఉండదు, జీవితానికి సరైన భరోసా కూడా లభించదు. అందుకే అలాంటి బాలబాలికలను తమ అక్కున చేర్చుకొని విద్యాతో పాటు పొదుపు పాఠాలు నేర్పిస్తోంది ఓ పోలీసు పాఠశాల. ఏంటీ నమ్మలేకపోతున్నారా? అయితే ఈ కథనం పూర్తిగా చదివేయండి.

బిహార్​లోని ముజఫర్​పూర్​ నగరంలో ఈ గొప్ప కార్యక్రమం జరుగుతోంది. అక్కడి రెడ్​-లైట్​ ఏరియా, మురికివాడల్లోని పిల్లల జీవితాల్లో కన్హౌలి పోలీస్​ అవుట్​పోస్టు సరికొత్త వెలుగును నింపుతోంది. అక్కడున్న పోలీసు పాఠశాల పిల్లలకు కేవలం చదువు చెప్పడమే కాదు, వారికి ఆర్థికంగా నిలబడే ధైర్యాన్ని ఇస్తోంది. దీనితో ఒకప్పుడు ఖాకీ చొక్కా కనిపిస్తే భయంతో పారిపోయే చిన్నారులు, ఇప్పుడు అదే పోలీసు అధికారులను చూడగానే ఎంతో ప్రేమతో, గర్వంగా జై హింద్​ అంటూ సెల్యూట్ చేస్తున్నారు.

చిరుప్రాయంలోనే పొదుపు పాఠాలు
సాధారణంగా చిన్నపిల్లలు మట్టి పిడతలు/గల్లగురిగిలో చిల్లర డబ్బులు వేసుకుంటారు. ఇదే ఐడియాను ముజఫర్​పూర్ పోలీసులు కూడా అనుసరించారు. మురికివాడలు, రెడ్​-లైట్ ఏరియా పిల్లలకు సైతం పొదుపు అలవాట్లు చేయడం కోసం 'గుల్లాక్​ బ్యాంక్​' ఏర్పాటు చేశారు. దీనిలో ప్రతి చిన్నారి తమ వ్యక్తిగత ఖాతాలో నెలకు రూ.50 చొప్పున వేస్తాడు. ఇక ఆ పిల్లల పుట్టినరోజు వస్తే, వారి అకౌంట్లో నేరుగా రూ.500 జమ చేస్తారు. అలా ఏడాది తిరిగే సరికి ప్రతి చిన్నారి పేరు మీద రూ.1,100 ఉండేలా చక్కని వ్యవస్థను రూపొందించారు. దీనికి మంచి స్పందన వచ్చింది. పిల్లలు ప్రతినెలా జాగ్రత్తగా తమ డబ్బులను పొదుపు చేసుకోవడం ప్రారంభించారు.

gullak bank
రెడ్​-లైట్ ఏరియా చిన్నారుల కోసం గుల్లాక్ బ్యాంక్​ (ETV Bharat)

పిల్లల పేరు మీద ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్​
దీనితో పోలీస్ పాఠశాల నిర్వాహకులు, ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. క్లాసులో బాగా చదువుతున్న, ప్రతిభావంతులైన పిల్లలను ఎంచుకొని, వారు చేసిన పొదుపునకు, తమ వంతుగా మరికొంత కలిపి, దాన్ని ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్ (ఎఫ్​డీ) చేశారు. ఆ బ్యాంకు పాస్​బుక్​లను ఆ చిన్నారుల చేతికి అందించారు. ఈ విధంగా ఆ చిన్నారుల భవితకు మంచి భరోసా కల్పించే కార్యక్రమం చేపట్టారు.

"ఈ రోజు ఈ పిల్లల చేతుల్లో ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్​ పాస్​బుక్​లు పెట్టడం మాకు ఎనలేని ఆనందాన్ని ఇస్తోంది. ఈ ప్రయత్నం వారి చదువుకు, భవిష్యత్​కు ఒక గట్టి పునాది వేస్తుంది ఇక్కడ చదువుకునే పిల్లలు రేపు బ్యాంకింగ్ రంగంలోనో, ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లుగానో దేశంలో తమదైన ముద్ర వేస్తారని మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాం."
- అనురాగ్ జోషి, బ్యాంక్ చీఫ్​ జనరల్ మేనేజర్​

ఇంతకీ ఈ పాఠశాల లక్ష్యం ఏమిటి?
కన్హౌలి పోలీస్ చౌకీలో మొదలైన ఈ పోలీసు పాఠశాల ముఖ్య ఉద్దేశం, సమాజం వెలివేసిన రెడ్​లైట్​ ఏరియా పిల్లలను కూడా అందరిలానే చదువు వైపు మళ్లించడం. ఈ చిన్న ప్రయత్నం కాలక్రమేణా ఒక సామాజిక ఉద్యమంలా మారిపోయింది. ఇక్కడి పిల్లలకు కేవలం అక్షరాలు నేర్పడం కాదు, వారు సమాజంలో తల ఎత్తుకొని స్వయంసమృద్ధితో జీవించేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. మొదట్లో ఇక్కడికి కేవలం 15 మంది పిల్లలు మాత్రమే వచ్చేవారు. కానీ నేడు ఆ సంఖ్య 150కు చేరుకుంది.

అలా మొదలైంది!
2013 దీపావళి పండుగ ముగిసిన తర్వాత కన్హౌలి పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో ఈ స్కూల్ ప్రారంభం చేశారు. ఈ ప్రాంతానికి చెందిన నసీమా ఖాతూన్​ అనే సామాజిక కార్యకర్త ఈ అద్భుతమైన ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ పాఠశాల ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 5.30 గంటల తర్వాత ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడ ఏఎస్​పీగా పనిచేస్తున్న అవదేశ్​ దీక్షిత్ స్వయంగా పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతారు. అక్కడికి వచ్చే పిల్లలందరికీ పెన్నులు, పెన్సిళ్లు, పుస్తకాలు అన్నీ ఉచితంగా ఇస్తారు. మరోవైపు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన కార్పొరేట్​ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్​ఆర్​) కింద పిల్లలకు కంప్యూటర్లు, స్కూల్ యూనిఫారమ్​, తాగునీటి కోసం కూలర్​ ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగానే పిల్లలకు బ్యాంకు పాస్​బుక్​లు కూడా అందించింది.

Naseema Khatoon, Social Worker
- నసీమా ఖాతూన్, సామాజిక కార్యకర్త (ETV Bharat)

"ఈ పోలీసు పాఠశాల ప్రారంభమైన మొదట్లో, కేవలం 10-12 మంది పిల్లలు మాత్రమే వచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు విద్యార్థుల సంఖ్య 150 దాటిపోయింది. అయినప్పటికీ పిల్లల ఆర్థిక భద్రత అనేది ఒక పెద్ద సవాల్​గా మారిపోయింది. అందుకే వారి కోసం మొదట గుల్లాక్ బ్యాంక్​ (పిగ్గీ బ్యాంక్ పొదుపు పథకం) ప్రవేశపెట్టాం. ఇప్పుడు కొందరు ప్రతిభావంతులైన పిల్లల పేరిట ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్ ఓపెన్ చేసి, వారికి అందించాం."
- నసీమా ఖాతూన్, సామాజిక కార్యకర్త

సిటీ ఎస్పీ మొహిబుల్లా అన్సారీ మాట్లాడుతూ, "సమాజంలో కనీస గుర్తింపు కోసం పోరాడే పిల్లలకు ఈ పోలీసు పాఠశాల ఒక గొప్ప జీవితాన్ని ఇస్తోంది. ఈ రోజు ఈ పిల్లలు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో చదువుకుంటూ, తమ భవిష్యత్​ను తామే మార్చుకుంటున్నారు" అని అన్నారు.

'గోల్డ్ మానిటైజేషన్ వార్తలు అబద్ధం'- దేవాలయాల బంగారంపై కేంద్రం క్లారిటీ

మామిడికే రారాజు 'నూర్​జహాన్​'- ఒక్కొక్కటి బరువు 3 కిలోలు- రేటు ఏకంగా రూ.3వేలు!

TAGGED:

GULLAK BANK IN BIHAR POLICE SCHOOL
MUZAFFARPUR RED LIGHT AREA
MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
FROM PIGGY BANKS TO BANK FDS NEWS
POLICE SCHOOL SECURE SLUM CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.