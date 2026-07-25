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సాధారణ ఏబీవీపీ కార్యకర్త నుంచి కేంద్ర మంత్రి వరకు- బీజేపీ ట్రబుల్ షూటర్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పొలిటికల్ గ్రాఫ్ ఇదే!

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్- 1983లో ఏబీవీపీ విద్యార్థి నాయకుడిగా రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభం- బీజేపీలో ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా కీలక పాత్ర

Dharmendra Pradhan
Dharmendra Pradhan (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 8:59 PM IST

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Dharmendra Pradhan Political Journey : కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయడం దేశ రాజకీయాల్లో అత్యంత కీలక పరిణామాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. జాతీయ విద్యా విధానం (NEP- నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ) అమలుకు ప్రధాన ముఖచిత్రంగా నిలిచిన ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం, నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వివాదం తర్వాత అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు జరగ్గా- యువత ఆకాంక్షల్ని గౌరవిస్తున్నానని చెబుతూ పదవి నుంచి వైదొలిగారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మనం ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం కేంద్ర మంత్రి వరకు ఎలా సాగిందో తెలుసుకుందాం. భారత రాజకీయాల్లో ఒక సాధారణ కార్యకర్తగా అడుగుపెట్టి, తన చాకచక్యం, కఠోర శ్రమ, పార్టీ పట్ల నిబద్ధతతో కేంద్రంలో కీలక మంత్రిత్వ శాఖల్ని నిర్వహించే స్థాయికి ఎదిగిన నేతల్లో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఒకరు. 3 దశాబ్దాలకుపైగా సాగిన ఆయన రాజకీయ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఒడుదొడుకులు, కీలక మైలురాళ్లు ఉన్నాయి

ఒడిశాలోని తాల్చేర్‌లో జన్మించిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, భువనేశ్వర్‌లోని ఉత్కల్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆంథ్రోపాలజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఆయన తండ్రి దేవేంద్ర ప్రధాన్ కూడా కేంద్ర మాజీ మంత్రి కావడం విశేషం. 1983లో అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ABVP) కార్యకర్తగా విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం ద్వారా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైంది. 2000 సంవత్సరంలో ఒడిశా పల్లలహర నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు. 2004లో తన తండ్రి ప్రాతినిధ్యం వహించిన దేవ్‌గఢ్ లోక్‌సభ స్థానం నుంచి పోటీ చేసి ఎంపీగా విజయం సాధించారు. 2009 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఓటమి ఎదురైనా, ధైర్యం కోల్పోకుండా పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతానికి కృషి చేశారు.

పార్టీలో కీలక వ్యూహకర్త- ట్రబుల్ షూటర్!
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌‌కు క్షేత్ర స్థాయిలో అనుభవం, ప్రత్యేక నైపుణ్యాల్ని గుర్తించిన బీజేపీ అధిష్ఠానం 2010లో ఆయనను పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించింది. అనంతరం 2012లో బిహార్ నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు. పార్టీ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల బాధ్యతలు అప్పగించడంలో అధిష్ఠానానికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్‌గా మారారు. బిహార్, హరియాణా, ఉత్తరాఖండ్ (2017), ఉత్తర్​ప్రదేశ్ (2022) శాసన సభ ఎన్నికల్లో పార్టీకి ఇన్‌ఛార్జ్‌గా వ్యవహరించి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 2021లో బంగాల్ ఎన్నికల్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ పోటీ చేసిన నందిగ్రామ్ నియోజకవర్గ బాధ్యతల్ని ఆయన చూసుకొని సంచలనం సృష్టించారు. అప్పుడు మమతా బెనర్జీ ఓటమి పాలయ్యారు. సొంత రాష్ట్రమైన ఒడిశాలో పార్టీని బలోపేతం చేసి, 2024లో బీజేపీ అక్కడ తొలిసారిగా సొంతంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలోనూ ఆయనే కీలకంగా వ్యవహరించారు.

  • మోదీ కేబినెట్‌లో కీలక శాఖలు- ఉజ్వల మ్యాన్‌గా గుర్తింపు!
    2014- పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ (స్వతంత్ర హోదా) సహాయ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. నిరుపేద కుటుంబాలకు ఉచిత ఎల్​పీజీ కనెక్షన్లు అందించే 'ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్వల యోజన'ను అత్యంత సమర్థవంతంగా అమలు చేసి దేశవ్యాప్తంగా 'ఉజ్వల మ్యాన్‌'గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అత్యంత సుదీర్ఘకాలం పెట్రోలియం శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన రికార్డు ఆయనదే.
  • 2017- ఆయన పనితీరుకు గుర్తింపుగా కేబినెట్ హోదాకు పదోన్నతి పొంది, పెట్రోలియంతో పాటు నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖను కూడా నిర్వహించారు.
  • 2019- మళ్లీ కెబినెట్ మంత్రిగా పెట్రోలియం శాఖ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
  • 2021- కేంద్ర విద్యాశాఖ, నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. దేశ విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పుల కోసం తీసుకొచ్చిన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని (NEP) అమలు చేయడంలో ఈయనే కీలక పాత్ర పోషించారు.
  • 2024- 15 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల బరిలోకి దిగి ఒడిశాలోని సంబల్పూర్ లోక్‌సభ స్థానం నుంచి 1.19 లక్షల భారీ మెజార్టీతో గెలిచారు. దీంతో మరోసారి విద్యాశాఖ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించారు.

ఇటీవల పోటీ పరీక్షల నిర్వహణ వివాదాలు, విపక్షాలు, విద్యార్థి సంఘాల ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఆయన తన విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి జులై 25న రాజీనామా చేశారు.

  • ఒత్తిడికి మోదీ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గిన ప్రధాన సందర్భాలివే!
    2014లో కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజా ఉద్యమాలు, రాజకీయ ఒత్తిళ్ల కారణంగా మోదీ సర్కార్ వెనక్కి తగ్గిన కొన్ని ఘటనల్లో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా ఒకటి. అంతకుముందు కూడా మోదీ ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాల్ని తీవ్ర వ్యతిరేకత తర్వాత వెనక్కి తీసుకుంది.
  • 2015లో పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులకు భూసేకరణ సులభతరం చేసేందుకు భూసేకరణ చట్టానికి సవరణలు తీసుకురావాలని భావించింది మోదీ సర్కార్. అయితే రైతు సంఘాలు, ప్రతిపక్షాలు, ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల నుంచి వ్యతిరేకతతో వెనక్కితగ్గింది.
  • 2018లో #MeToo ఉద్యమం సందర్భంగా విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి ఎంజే అక్బర్‌పై పలువురు మహిళలు లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారు. ఆరోపణల్ని ఆయన ఖండించినా, ప్రజా ఒత్తిడి పెరగడంతో మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు.
  • 2021లో 3 వ్యవసాయ చట్టాలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారాయి. ఏడాది పాటు సాగిన రైతుల ఉద్యమం, దిల్లీ సరిహద్దుల్లో నిరసనలు, రాజకీయ ఒత్తిడి నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఆ సాగు చట్టాల్ని ఉపసంహరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
  • 2024లో యూపీఎస్సీ లేటరల్ ఎంట్రీ నియామకాల ప్రకటన కూడా వివాదానికి దారితీయగా, ఎన్​డీఏ భాగస్వామి లోక్ జనశక్తి పార్టీ అభ్యంతరాలతో కేంద్రం వెనక్కి తగ్గింది.
  • 2025లో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు కూడా తీవ్ర రాజకీయ వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంది. దీంతో ఈ బిల్లు కూడా కూడా పార్లమెంటులోకి వెళ్లలేదు.

ఇప్పుడు 2026లో నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వివాదం నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కూడా ఈ జాబితాలో చేరింది. వివాదాల కారణంగా మోదీ ప్రభుత్వంలో పదవి వీడిన తొలి కేంద్ర మంత్రిగా ఎంజే అక్బర్ ఉండగా, రెండో కేంద్ర మంత్రిగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నిలిచారు.


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TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
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