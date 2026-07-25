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నీట్‌ పేపర్​ లీక్‌ నుంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా వరకు- దేశాన్ని కుదిపిన ఉద్యమం ఎలా సాగింది?

నీట్‌ వివాదంతో మొదలైన ఆందోళన- మూడు నెలల్లో దేశవ్యాప్త ఉద్యమంగా మారిన నిరసనలు- జంతర్‌మంతర్‌లో విద్యార్థులు, యువత, రాజకీయ నేతల సంఘీభావంతో ఉధృతమైన పోరాటం- ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామాతో కీలక మలుపు తిరిగిన పరిణామాలు

Paper Leak To Pradhan Resign Timeline
Paper Leak To Pradhan Resign Timeline (ANI File Photos)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 6:27 PM IST

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Paper Leak To Pradhan Resign Timeline : నీట్‌-యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీక్‌ వివాదంతో ప్రారంభమైన ఆందోళనలు, చివరకు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా, కేంద్రం విద్యార్థుల అన్ని డిమాండ్లకు అంగీకరించడంతో ముగిశాయి. పరీక్షల పారదర్శకత, బాధ్యులపై చర్యలు, విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలనే డిమాండ్లతో ప్రారంభమైన ఈ ఉద్యమం దాదాపు మూడు నెలల పాటు దేశ రాజకీయాలను కుదిపేసింది. పలు రాజకీయ పార్టీలు పరీక్షల పారదర్శకత, బాధ్యులపై చర్యలు, విద్యా సంస్కరణలు కోరుతూ ఆందోళనలు చేపట్టాయి. దీనితో కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది.

నీట్​ లీక్​ నుంచి ప్రధాన్ రాజీనామా వరకు జరిగిన కీలక పరిణామాలు

  • మే 3: నీట్‌ పరీక్ష
    2026 మే 3న నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్​టీఏ) దేశవ్యాప్తంగా నీట్​- యూజీ పరీక్షను నిర్వహించింది. 22 లక్షలు మంది హాజరయ్యారు.
  • మే 12 : లీక్​ ఆరోపణలు
    నీట్ పరీక్ష జరిగిన కొద్ది రోజులకే రాజస్థాన్​లోని పలు కోచింగ్ కేంద్రాల ద్వారా మెసేజింగ్ యాప్​ల్లో ప్రశ్నపత్రాలు, జవాబు కీ లీక్​ అయ్యాయంటూ ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో పరీక్షల విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయి.
  • మే 16: సీజేపీ ఆవిర్భావం
    ఓ కేసు విచారణ సమయంలో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగానే ఈ కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ)పుట్టుకొచ్చింది. ఈ వ్యంగ్య రాజకీయ వేదికను అభిజీత్‌ దిప్కే ప్రారంభించారు. అతి తక్కువ సమయంలోనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఎక్స్‌ వేదికల్లో దీనికి పెద్దఎత్తున యువత నుంచి మద్దతు లభించింది.
  • జూన్‌ 6: జంతర్‌మంతర్‌లో తొలి నిరసన
    అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చిన అభిజీత్‌ దిప్కే ఆధ్వర్యంలో జంతర్‌మంతర్‌లో తొలి నిరసన జరిగింది. సీజేపీ కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులు, విద్యార్థి సంఘాలు కూడా ఈ నిరసనల్లో పాల్గొని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.
  • జూన్‌ 7-19 : ధర్నాలు, డిజిటల్ ప్రచారాలు
    సీజేపీ పలు దఫాలుగా ధర్నాలు, డిజిటల్‌ ప్రచారాలు నిర్వహించింది. పరీక్షా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు, బాధ్యులపై చర్యల కోసం అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టింది.
  • జూన్‌ 20: దీర్ఘకాలిక ధర్నా
    జంతర్‌మంతర్‌లో మరోసారి దీర్ఘకాలిక ధర్నాకు సీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. నిరవధిక నిరసనను ప్రారంభించింది.
  • జూన్‌ 21-27 : ఉద్యమానికి ఊపు
    నీట్​ రీ ఎగ్జామ్ ముగిసిన తర్వాత నిరసనల్లో పాల్గొనాలని నీట్‌ అభ్యర్థులకు అభిజీత్‌ దిప్కే పిలుపునిచ్చారు. ఆ తర్వాత నుంచి రోజూ వందల సంఖ్యలో ప్రజలు నిరసనలకు హాజరయ్యారు. అయితే అప్పటివరకు ఈ ఉద్యమం జాతీయ స్థాయిలో పెద్ద చర్చగా మారలేదు.
  • జూన్‌ 28: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ దీక్ష
    సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ జంతర్‌మంతర్‌కు చేరుకుని ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. ఆయనతో పాటు ఏఐఎస్‌ఏకు చెందిన ఆరుగురు విద్యార్థులు కూడా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా కోరుతూ దీక్షలో పాల్గొన్నారు.
  • జూన్‌ 30: ఉద్యమం మరింత ఉద్రిక్తం
    సీజేపీ నిరసనలను మరింత విస్తరించేలా ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసింది. 'ప్రధాన్‌ గో బ్యాక్‌' పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రచార కార్యక్రమాలు ప్రారంభించింది. పలు రాష్ట్ర రాజధానుల్లో నిరసనలు నిర్వహించి ఉద్యమాన్ని విస్తరించింది.
  • జులై 1- 17 : విస్తరించిన మద్దతు
    ఈ ఉద్యమానికి విద్యార్థి సంఘాలు, సామాజిక కార్యకర్తలు, ప్రతిపక్ష నాయకులు, పౌర సమాజ ప్రతినిధులు జంతర్‌మంతర్‌కు చేరుకుని మద్దతు ప్రకటించాయి. రాష్ట్ర రాజధానుల్లో నిరసనలు నిర్వహించి ఉద్యమాన్ని విస్తరించింది.
  • జులై 18: పోలీసుల జోక్యం వాంగ్​చుక్ తరలింపు
    వాంగ్‌చుక్‌ దీక్ష 21వ రోజుకు చేరుకున్న వేళ పోలీసులు పోలీసులు అక్కడి నుంచి సఫ్దర్‌జంగ్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తగా, పలువురు యువ నాయకులు సంఘీభావ నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభించారు. వాంగ్‌చుక్‌ దీక్షను తానే కొనసాగిస్తానని అభిజీత్‌ దిప్కే ప్రకటించారు.
  • జులై 19: జంతర్​ మంతర్​కు వేలాది మంది
    పార్లమెంట్‌ వర్షకాల సమావేశాల తొలి రోజు చేపట్టనున్న నిరసన ర్యాలీకి ముందు జంతర్‌మంతర్‌లో వేలాది మంది చేరుకున్నారు.
  • జులై 20: ఉద్రిక్తతలు
    50 వేల మందికిపైగా నిరసనకారులు దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాలకు చేరుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. పార్లమెంట్‌ వైపు భారీ ర్యాలీగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన వేలాది నిరసనకారులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి టియర్‌గ్యాస్‌, లాఠీఛార్జి నిర్వహించడంతో పలువురు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనల్లో నిరసనకారులు, పోలీసులతో కలిపి వంద మందికిపైగా గాయపడినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో సీజేపీ ప్రతినిధులు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి జేపీ నడ్డాను కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించినా నిరసనలు కొనసాగాయి.
  • జులై 21 నుంచి : కాంగ్రెస్‌ ఆందోళన, నిరసనలు
    జంతర్‌మంతర్‌ పరిసరాల్లో నిరసనలు నిరంతరంగా కొనసాగాయి. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలు తరలివచ్చి మద్దతు ప్రకటించారు. పలు నగరాల్లోనూ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా కోరుతూ నిరసనలు జరిగాయి. ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉద్యమానికి మద్దతు తెలిపారు. రాహుల్‌ గాంధీ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్‌ నేతలు ప్రధానమంత్రి నివాసం సమీపంలో నిరసన చేపట్టగా, పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జంతర్‌మంతర్‌ పరిసరాల్లో పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని దిల్లీ మెట్రో పలు స్టేషన్లను తాత్కాలికంగా మూసివేసింది.
  • జులై 23-24: ప్రధాని హామీ- దీక్ష విరమణ
    ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలను అరికట్టేందుకు కఠిన చట్టం తీసుకొస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇదే సమయంలో కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ తన నిరాహార దీక్షను విరమించారు.
  • జులై 24: ప్రభుత్వంతో చర్చలు
    సీజేపీ ప్రతినిధులతో కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్‌ సమావేశమయ్యారు. అయితే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా డిమాండ్‌పై సీజేపీ వెనక్కి తగ్గలేదు. నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి 24 గంటల గడువు ఇచ్చినట్లు ప్రకటించింది.
  • జులై 25: రాజీనామాతో ముగిసిన కీలక ఘట్టం
    దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు కొనసాగుతుండగా, సీజేపీతో జరగాల్సిన మూడో విడత చర్చలకు కొన్ని గంటల ముందే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి రాజీనామా సమర్పించారు. నీట్‌-యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీక్‌ వివాదానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో మూడు నెలలుగా కొనసాగిన ఈ ఉద్యమం కీలక రాజకీయ పరిణామానికి దారితీసింది.

మోదీ నాయకత్వంలో రెండో రాజీనామా
2014 నుంచి అధికారంలో ఉన్న నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వంలో ఓ కేంద్ర మంత్రి తన పదవికి రాజీనామా చేయడం ఇది రెండోసారి. మొదటిసారి 2018లో అప్పటి విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి ఎంజే అక్బర్‌ తనపై వచ్చిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ మాత్రమే పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. 2015లో అప్పటి కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ఒక కేబినెట్‌ సమావేశం అనంతరం "ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో మంత్రుల రాజీనామాలు ఉండవు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ తర్వాత దాదాపు 11 ఏళ్లకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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PAPER LEAK TO PRADHAN RESIGN
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