వర్షం పడితే ఆ గ్రామంలో రాత్రికి రాత్రి లక్షాధికారులు అవుతారు- అంతా ఆ కొండ వల్లే!
స్థానికుల పాలిట వరంలా హన్స్రాజ్ కొండ- వర్షం పడితే చాలు ఆ పొలాల బాటలో కనిపించే విలువైన రంగు రాళ్లు- బిహార్ గయలోని ఆ గ్రమంలో రాత్రికి రాత్రే తలరాతలను మారుస్తున్న కొండ
Published : August 11, 2026 at 11:36 AM IST
Monsoon Rain Brings Gems To Village : బిహార్లో గయలోని హన్స్రాజ్ కొండ ఆ గ్రామ ప్రజల తలరాతలను మార్చుతోంది. వర్షం పడినప్పుడల్లా కనకవర్షం కురిపిస్తోంది. దీంతో రాత్రికి రాత్రే ఆ గ్రామ ప్రజల తలరాత మారిపోతోంది. తినడానికి తిండి లేని వారి ఇళ్లు సైతం కొద్దిరోజుల్లోనే పక్కా భవనాలుగా మారుతున్నాయి. దీంతో ఆ ఊరి జనం అంతా ప్రతి ఏటా వానాకాలం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇంతకీ ఆ ఊరు పేరేంటి? కురుస్తున్న కనకవర్షం వెనుక ఉన్న మహత్యం ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గయ జిల్లా కేంద్రం నుంచి దాదాపు 40-50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హన్స్రాజ్ కొండ కింద 'హస్రా' అనే చిన్న గ్రామం ఉంది. ఇక్కడ సుమారు 150 కుటుంబాలు, వెయ్యి మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు. స్థానికులకు ఈ హన్స్రాజ్ కొండ ఒక వరంలా మారింది. ప్రతి వర్షాకాలంలోనూ ఈ కొండ పై నుంచి భారీగా నీరు ప్రవహిస్తుంటుంది. ఆ సమయంలో కొండపై ఉన్న మట్టి కొట్టుకొస్తుంది. ఆ మట్టిలోనే ప్రకాశవంతంగా మెరిసే విలువైన రంగు రాళ్లు కూడా కొట్టుకొచ్చి కొండ కింద పొలాల్లోకి, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వచ్చి చేరుతుంటాయి. వర్షం తగ్గిన వెంటనే హస్రా గ్రామస్థులు పొలాల బాట పడతారు. మెరిసే ఆ రాళ్ల కోసం అన్వేషణ ప్రారంభిస్తారు. కొందరికి ఏమీ దొరకకపోవచ్చు, కానీ అదృష్టం వరించిన వారికి మాత్రం వేల నుంచి లక్షల విలువ చేసే రాళ్లు దొరుకుతుంటాయి. గ్రామస్థులు వీటిని మణులు, పగడాలు, ముత్యాలుగా భావిస్తుంటారు.
గ్రామస్థులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు ఈ గ్రామంలోని చాలా ఇళ్లు మట్టి గోడలతో, గడ్డి కప్పులతో పూరి గుడిసెలుగా ఉండేవి. కానీ, వర్షాకాలంలో ఈ కొండపై దొరికిన రాళ్లను విక్రయించగా వచ్చిన డబ్బుతో ఇప్పుడు అనేక కుటుంబాలు పక్కా కాంక్రీట్ ఇళ్లు నిర్మించుకున్నాయని గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఈ గ్రామానికి చెందిన యువకుడు శైలేంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ, తాను స్వయంగా కొన్ని రాళ్లను అమ్మానని, వాటి ద్వారా తమ కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుకుంటున్నామని వెల్లడించారు.
"మా గ్రామం పక్కనే ఉన్న హన్స్రాజ్ కొండ నుంచి వర్షాకాలంలో మణులు, పగడాలు, ముత్యాలను పోలిన రంగు రాళ్లు నీటితో పాటు కొట్టుకొస్తాయి. ఈ ఏడాది కూడా డజన్ల కొద్ది మందికి ఇలాంటి రాళ్లు దొరికాయి. ఇక్కడ దొరికిన కొన్ని రాళ్లను వ్యాపారులకు లక్షల రూపాయలకు విక్రయించాం."
- అశోక్ కుమార్, గ్రామస్థుడు
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు స్థానికులకు ఈ రాళ్ల అసలు విలువ పెద్దగా తెలియదు. అప్పట్లో బయటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వ్యాపారులకు కేవలం రూ.5 వేల నుంచి రూ.20 వేలకే వాటిని విక్రయించేవారు. అయితే, రానురాను ఈ రాళ్ల గురించి విస్తృత ప్రచారం జరగడంతో ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ప్రస్తుతం కొన్ని అరుదైన రాళ్లు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు అమ్ముడవుతున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారీ ధర
స్థానిక రత్నాల వ్యాపారి అమిత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాంతంలో దొరికే రంగు రాళ్లకు గొప్ప పురాతన విలువ ఉండవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వీటి ధరలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయని, కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో రూ.50 లక్షల వరకు కూడా పలికే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గయ, బోధ్ గయ, రాజ్గిర్తో పాటు రాజస్థాన్ వంటి దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా రత్నాల వ్యాపారులు వర్షాకాలంలో ఈ గ్రామానికి వచ్చి గ్రామస్థుల నుంచి వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు.
ఆధ్యాత్మిక, భౌగోళిక కారణాలు
ఈ హన్స్రాజ్ కొండకు ఒక చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం కూడా బలంగా ఉంది. ఈ కొండపై ఒక ప్రసిద్ధ శివాలయం ఉంది. 1940 ప్రాంతంలో సోన్పూర్ రాజు నిరుస నారాయణ్ సింగ్ ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారని స్థానికులు నమ్ముతారు. ఇక్కడ ఉన్న శివలింగం స్వయంభువుగా వెలిసిందని, కొండ నుంచి జారిపడే ఈ రాళ్లు ఆ పరమశివుడి ప్రసాదమని ప్రజలు నమ్ముతారు. మరోవైపు, దీని వెనుక ఉన్న భౌగోళిక కారణాలను గయా కాలేజీ భౌగోళిక శాస్త్ర విభాగం మాజీ అధ్యాపకుడు ప్రొఫెసర్ కృష్ణ దేవ్ యాదవ్ వివరించారు. హన్స్రాజ్ కొండ అత్యంత పురాతన భౌగోళిక నిర్మాణంలో భాగం కావచ్చని తెలిపారు. దీర్ఘకాలిక వాతావరణ మార్పులు, కోత కారణంగా కొండపై ఉన్న రాళ్లు, ఖనిజాలు గుండ్రంగా మారుతాయని, వర్షాకాలంలో నీటి ప్రవాహానికి అవి కిందికి కొట్టుకొస్తాయని చెప్పారు. అయితే, ఇవి సహజ రత్నాలా లేక పురాతన కళాఖండాలా అనేది ఒక సమగ్ర శాస్త్రీయ అధ్యయనం జరిగితేనే స్పష్టమవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
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