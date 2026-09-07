ఒకప్పుడు నేరాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్- ఇప్పుడు గ్రామం కథనే మార్చిన కలిముల్లా- డాక్టర్గా తొలి అడుగు
ఒకప్పుడు మినీ చంబల్గా పేరొందిన బంకురా పునిసోల్ గ్రామం- పేదరికాన్ని ఎదుర్కొని ఆన్లైన్ క్లాసులు, స్వీయ అధ్యయనంతో వైద్య విద్యకు అర్హత
Published : September 7, 2026 at 12:29 PM IST
Punisole Kalimulla Story : ఒకప్పుడు ఆ గ్రామం పేరు చెబితేనే చాలు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజల్లో భయం మొదలయ్యేది. దొంగతనం, దోపిడీ, ఏదైనా నేరం జరిగినా చర్చల్లోకి వచ్చేది ఆ గ్రామం పేరే. ఒకనొక దశలో ఆ గ్రామాన్ని 'మినీ చంబల్'గా పిలిచేవారు. తుపాకులు, నేరాలు, సామాజిక అశాంతితో ముడిపడిన ఆ గ్రామం ప్రతిబింబం ఇప్పుడు క్రమంగా మారుతోంది. ఆ ప్రాంతం నుంచి ఓ యువకుడు వైద్య విద్యలో అడుగుపెట్టడం ఆ మార్పుకు ప్రతీకగా నిలిచింది. ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఎక్కడ? ఆ యువకుడు ఎవరు? గ్రామం రూపరేఖలనే మార్చేస్తున్న ఆ డాక్టర్ స్టోరీ ఎంటో ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మినీ చంబల్గా పిలిచిన గ్రామమే బంగాల్లోని పునిసోల్. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన కలిముల్లా మండల్ తాజాగా లో విజయం సాధించి ఎంబీబీఎస్ చదివేందుకు బంకురా సమ్మిలనీ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ ఆస్పత్రిలో సీటు సంపాదించాడు. గ్రామ చరిత్రలో వైద్య విద్య కోసం ఓ యువకుడు అడుగుపెట్టడం ఇదే తొలిసారి. బంగాల్ మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ నిర్వహించిన కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలో ఇటీవల అతడికి సీటు ఖరారైంది. దీంతో కలిముల్లా కుటుంబంలో ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. అతడి విజయం పట్ల గ్రామస్థులు కూడా గర్వం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పేదరికంలో ఉన్నా లక్ష్యం మాత్రం మారలేదు
అయితే చదువు ప్రయామం అంత సులభంగా సాగలేదు. నలుగురు అన్నదమ్ములు, ఐదుగురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఉన్న ఒక పెద్ద కుటుంబంలో అందరికంటే చిన్నవాడు ఈ కలిముల్లా. తండ్రి బుయాలి కలందర్ మండల్, తల్లి మోమెనా మండల్ ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండేవి. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ చదువుపై కలిముల్లాకు చిన్ననాటి నుంచే ఆసక్తి ఉండేది. అదే క్రమంగా ఓ లక్ష్యంగా మారింది. స్థానిక పునిసోల్ బోర్డ్ హైస్కూల్లో మాధ్యమిక విద్యను పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత బంకురా పట్టణంలో బంగా విద్యాలయంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాడు. చదువుల్లో అతడు సాధించిన ఫలితాలు ఉపాధ్యాయులు, గ్రామస్థుల ప్రశంసలు అందుకునేలా చేశాయి.
డాక్టర్ కావాలన్న కల
పాఠశాల విద్యను పూర్తిచేసిన కలిముల్లా డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాడు. వైద్య విద్యలో ప్రవేశానికి నీట్ యూజీ కీలకమని తెలుసుకున్న అతడు అందుకోసం సిద్ధమయ్యాడు. అయితే కోచింగ్కు వెళ్లేంత స్తోమత లేదు. దీంతో ఆన్లైన్ తరగతులు, స్వీయ అధ్యయమనం, నిరంతం సాధనతో పరీక్షకు సిద్ధమయ్యాడు. ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురైనా వెనక్కి తగ్గలేదు. రోజులు, నెలలు పట్టుదలగా చదివాడు. చివరకు అతడి శ్రమకు ఫలితం దక్కింది. నీట్- యూజీలో కలిముల్లా ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 5,84,588, రాష్ట్ర స్థాయిలో 8000 ర్యాంక్ వచ్చింది. దీంతో బంకురా సమ్మిలనీ మెడికల్ కాలేజ్లో ఎంబీబీఎస్ చదివే అవకాశం లభించింది.
'నా విజయం నాతోనే ఆగకూడదు'
మెడికల్ కాలేజీలో అడుగుపెట్టడం తన జీవితంలో కొత్త అధ్యాయమని కలిముల్లా భావిస్తున్నాడు. తాను వైద్యుడిగా ఎదిగిన తర్వాత తిరిగి పునిసోల్ గ్రామానికి రావాలని కోరుకుంటున్నాడు. తన గ్రామంలోని పిల్లలు కూడా చదువుపై దృష్టి పెట్టేలా చేయాలని, తదుపరి తరానికి మార్గనిర్దేశం చేయాలని ఆశిస్తున్నాడు. ఒక తరం విద్యావంతమైతే, మొత్తం గ్రామం రూపురేఖలే మారిపోతాయని నమ్ముతున్నాడు.
'ఇది పునిసోల్కు చారిత్రక రోజు'
కలిముల్లా విజయం పట్ల పునిసోల్ బోర్డ్ హైస్కూల్ ఉపాధ్యాయుడు వివేకరంజన్ మాఝీ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు పునిసోల్ పేరు వినగానే ప్రజలకు నేరాలే గుర్తుకొచ్చేవని, ఇప్పుడు అదే గ్రామం నుంచి ఓ విద్యార్థి దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే నీట్ యూజీలో విజయం సాధించి మెడికల్ కాలేజీలో సీటు పొందడం గర్వకారణమని అన్నారు. కలిముల్లా విజయంతో గ్రామంలోని మరింత మంది విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి సారిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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