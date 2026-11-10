'అదంతా ఒక రియాలిటీ షోలా అనిపించింది'- మేనకా గాంధీపై సోనియా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Sonia Gandhi on Maneka Gandhi : మేనకా గాంధీతో కుటుంబం నుంచి విడిపోవడానికి దారితీసిన నాటకీయ పరిణామాలను 'రియాలిటీ షో'గా అభిప్రాయపడ్డారు సోనియా గాంధీ.
Published : November 10, 2026 at 4:36 PM IST
ఇందిరా గాంధీతో విభేదాలు, సంజయ్ గాంధీ మరణానంతరం జరిగిన పరిణామాలు, రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల మేనక కుటుంబం నుంచి విడిపోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులను సోనియాగాంధీ పుస్తకంలో వివరించారు. ఇందిరా గాంధీ వ్యక్తిత్వం, ఆమెకు వచ్చే కోపం, ఆ సమయంలో ఇంట్లో నెలకొనే పరిస్థితుల గురించి సంచలన విషయాలను వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా మేనకా గాంధీతో కుటుంబం నుంచి విడిపోవడానికి దారితీసిన నాటకీయ పరిణామాలను ఒక 'రియాలిటీ షో'గా అభిప్రాయపడ్డారు. 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పేరుతో హార్పర్కాలిన్స్ ఇండియా ప్రచురించిన ఈ పుస్తకం మంగళవారం మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
"1973 చివరలో సంజయ్ గాంధీకి, ఆయన కంటే పదేళ్లు చిన్నదైన మేనకతో పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పటికి ఆమె ఇంకా మైనర్. ఏడాది తిరగకముందే 18 ఏళ్ల వయసులో మేనక, సంజయ్ గాంధీల వివాహం జరిగింది. అలా మేనక గాంధీ కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టి చిన్న కోడలు అయ్యారు. మేనక ఎంతో ఉత్సాహంతో ఉండేవారు. మొదట్లో ఇంట్లో ఒక చిన్న తోడికోడలు ఉండటం కొత్తగా, ఆహ్లాదకరంగా అనిపించింది. కానీ క్రమంగా వాతావరణం మారుతూ వచ్చింది, ఇంట్లో చిన్న చిన్న గొడవలు మొదలయ్యాయి. ఇంట్లోని సిబ్బంది నన్ను, మేనకను "ఆ ఇంటి ఇద్దరు కుమార్తెలుగా" భావించేవారు. ఇద్దరికీ సమానమైన స్థానం ఉంటుందని ఆమె నమ్మేవారు. కానీ, బహుశా ఆమె దీన్ని తనను తక్కువ చేసినట్లుగా భావించవచ్చు. ఒక్కోసారి ఆమె కఠినంగా మాట్లాడినప్పుడు, ప్రశాంతత కోసం నేను చాలా సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండేదాన్ని. కానీ, పరిస్థితి మరీ శ్రుతి మించిందని అనిపించినప్పుడు నేను మౌనం వీడి గట్టిగానే సమాధానమిచ్చేదాన్ని. ఇంకా వివాహం జరిగిన కొద్ది కాలానికే, సంజయ్-మేనకల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. వారిద్దరి మధ్య జరిగే వాదోపవాదాలు క్రమంగా మరింత తీవ్రంగా, గొడవలకు దారితీసేలా మారాయి. ఆమెకు చిరాకు వచ్చినప్పుడు, మా అత్త సమక్షంలో కూడా ఇంట్లో నిషిద్ధమైన బూతులను తిట్టేది."
--సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
రాజీవ్, సంజయ్ గాంధీలు ఒకప్పుడు విడదీయరాని సోదరులుగా ఉండేవారని సోనియా గుర్తు చేశారు. కానీ, సంజయ్పై మేనక ప్రభావం పెరిగిన తర్వాత అన్నదమ్ముల బంధంలో చేదు అనుభవాలు మొదలయ్యాయని రాశారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో సంజయ్ తీసుకున్న కొన్ని దూకుడు నిర్ణయాలు, ప్రధానిగా ఉన్న ఇందిరా గాంధీని విమర్శించేలా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల వెనుక మేనక ప్రోత్సాహం ఉందనేది ఇందిర గాంధీ భావించిందన్నారు. ఆ సమయంలో మేనకను ఉద్దేశించి ఇందిరా గాంధీ కేబినెట్ సెక్రటరీ పి.ఎన్. ధార్తో "ఆమెకు అప్పుడే రెక్కలు రావడం మొదలైంది" అని వ్యాఖ్యానించినట్లు పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు.
"1978 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘోర పరాజయానికి సంజయ్ గాంధీ దూకుడు, పట్టుదల, ఇందిర ప్రమేయం లేకుండా తీసుకున్న నిర్ణయాలే కారణమని రాజీవ్ గాంధీ బలంగా నమ్మారు. ఇంట్లో జరిగిన చర్చలో రాజీవ్ గాంధీ నేరుగా సంజయ్తో "నువ్వు చేసిన పనుల వల్లే అమ్మకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది, నిన్ను క్షమించలేను" అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి ఇందిరా గాంధీ కూడా మద్దతు తెలపడంతో, మేనక మధ్యలో జోక్యం చేసుకున్నారు. ఇందిర ఆమెను నిలదీయడంతో మేనక వెనక్కి తగ్గినప్పటికీ, కుటుంబంపై ఆమెకు ద్వేషం మరింత పెరిగింది. ఆమె దృష్టిలో మేము శత్రువులం. తనకు పరిచయమున్న పాత్రికేయుల ద్వారా మా గురించి రకరకాల కథనాలను ప్రచారం చేశారు. ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినప్పుడు రాజీవ్, నేను దేశం విడిచి పారిపోవాలని అనుకున్నామనే అబద్ధపు ప్రచారం మాకు అత్యంత బాధ కలిగించింది."
సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
అయితే, 1980 జూన్ 23న విమాన ప్రమాదంలో సంజయ్ గాంధీ మరణించిన తర్వాత పరిస్థితులు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయని సోనియా వివరించారు. "కానీ, ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో మేనక ఇంకా చాలా చిన్నదని, నాయకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టేంత పరిణతి ఆమెకు లేదని ఇందిరా గాంధీ భావించారు. అంతేకాకుండా, అప్పటికి ఆమెకు మూడు నెలల పసిబిడ్డ ఉన్నందున, ఆ బిడ్డతో ఉండటం అవసరమని ఆమె అనుకున్నారు. కాస్త ఓపిక పట్టాలని, భవిష్యత్తులో తన రాజకీయ ఆశయాలను నెరవేర్చుకోవడానికి తగినంత సమయం ఉంటుందని ఆమెకు నచ్చజెప్పాలని చూశారు. కానీ, మేనక లక్ష్యాలు వేరే ఉన్నాయని స్పష్టమైపోయింది." అని సోనియా గాంధీ అన్నారు.
"సంజయ్ మరణించి ఏడాది కూడా గడవకముందే, కుటుంబం నుంచి మేనక విడిపోతున్నారనే విషయం అర్థమైంది. అప్పుడే, వారి బిడ్డ మొదటి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇందిర ఒక చిన్న సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నారు. అయితే, మనవడి పుట్టినరోజు వేడుక నిజంగానే జరిగిందని, అది గ్వాలియర్ రాజమాత కుమార్తె, ఆర్ఎస్ఎస్కు గట్టి మద్దతుదారు, రాజకీయ ప్రత్యర్థి అయిన వసుంధర రాజే ఇంట్లో జరిగిందని ఇందిరా గాంధీ తరువాత తెలుసుకున్నారు. అది స్పష్టంగా ఆమెను గాయపరిచేందుకే ఉద్దేశించింది. ఇంకా ఇందిర గాంధీ అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం లండన్లో ఉన్నప్పుడు, మేనకా తన సామానును ఇంటి నుంచి తరలిస్తున్నట్లు వార్త అందింది. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆమె కార్యకలాపాలకు మందలించారు. దీంతో ఆమె దూరంగా ఉండటమా, లేక వేరే చోట నివసించడమా ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఇందిరా గాంధీ స్పష్టం చేశారు. దీనికి ప్రతిగా మేనక అనేక ఆరోపణలతో కూడిన లేఖను ఇందిరకు పంపారు. నింద అంతా ఇందిరా గాంధీపై వేసి, సంచలనం సృష్టించి ఇల్లు వదిలి వెళ్లాలనేది మేనక ప్లాన్ అని, ఈ విషయాన్ని ఆమె ముందే ఒక జర్నలిస్ట్ మిత్రుడికి చెప్పారు. మేనక ఇల్లు విడిచి వెళ్లిన తీరు, ఆ తర్వాత జరిగిన ప్రచారాలు ఇప్పటి కాలపు ఒక 'రియాలిటీ షో'లా సాగాయి." అని సోనియా అభివర్ణించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇందిరా గాంధీకి వచ్చే కోపం, ఆ సమయంలో ఇంట్లో నెలకొనే పరిస్థితుల గురించి సంచలన విషయాలను సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు. తాను కొత్త కోడలిగా ఉన్నప్పుడు ఇందిర కోపానికి భయంతో వణికిపోయేదాన్నని సోనియా ఈ పుస్తకంలో గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆమెకు కోపం వస్తే ఆఫీస్ సిబ్బంది అంతా భయంతో వణికిపోయేవారని తెలిపారు. ఒకసారి ఒక ముఖ్యమైన అపాయింట్మెంట్ను గుర్తుచేయడం మరిచిపోయిన ఒక సిబ్బందిని, ఇందిరా గాంధీ గదిలోని ఒక మూలలో నిలబడాలని శిక్ష వేశారని చెప్పారు. మరొక ఘటనలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతను గది మూలలో గోడ వైపు ముఖం పెట్టి కదలకుండా నిలబడటం తాను చూశానని సోనియా తెలిపారు. కోపం తగ్గిన తర్వాత ఇందిరా గాంధీ సాధారణంగా పశ్చాత్తాపపడేవారని, తనదైన శైలిలో సదరు వ్యక్తికి క్షమాపణలు చెప్పేవారని సోనియా తెలిపారు. అయితే, ఎవరైనా ఆమె నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తే మాత్రం ఆమె అస్సలు క్షమించేవారు కాదన్నారు. అతనికి శాశ్వతంగా దూరంగా ఉంటూ మళ్లీ జీవితంలో ఎలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకునేవారు కాదని స్పష్టం చేశారు. కానీ, చివరకు ఇందిరా గాంధీ నానమ్మ అయిన తర్వాత ఆమెలోని కోపం చాలా వరకు తగ్గిందని సోనియా గాంధీ గుర్తు చేసుకున్నారు. పిల్లలు పెద్దయ్యాక, ఇంట్లో ఆమె మూడ్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి వారినే ఇందిర గదిలోకి పంపేవారని చెప్పారు. మనవడు లేదా మనవరాలు ఇచ్చే ఒక చిన్న చిరునవ్వు, లేదా వారు అడిగే అమాయకపు ప్రశ్న ఇందిర మనసును వెంటనే కరిగించేవని, వారు ఆమెకు ఎంతో ప్రశాంతతను, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవారని పేర్కొన్నారు.
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